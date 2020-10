Král hitů Němeček se rychle zabydluje ve Spartě. Co mu dalo Finsko?

Prohra 2:3 s Libercem ho pořádně nakrkla. Tak se prostě rozhodl, že v odvetě Sparta žádnou branku nedostane. Jak se zařekl, tak učinil. Defenzivní obránce David Němeček tak mohl oslavovat páteční výhru 3:0 „Mám moc rád tyhle zápasy, kdy se dva soupeři utkávají hned za sebou. Připomíná mi to atmosféru play off,“ pochvaloval si. Posila z Finska v utkání jen potvrdila, jak snadno zaplula do sparťanské kabiny.

Hokejový životopis má velmi unikátní. David Němeček, pětadvacetiletý rodák z Plzně, toho i přes mladý věk už zažil spoustu. Obranným kouskům se učil v Česku, Kanadě i Finsku. V tuzemské nejvyšší soutěži se jedná už o jeho třetí klub. Hájil barvy Plzně a Mladé Boleslavi, nyní pomáhá střežit branku Sparty. Do jejího kádru se při letním posilování dostal možná trochu bez povšimnutí, což však rozhodně nelze říct o jeho herním projevu. Ten nepřehlédnou fanoušci ani soupeři. Urostlý zadák má na fyzickém hokeji hru založenou a díky angažmá ve finském klubu Lukko Rauma má na vysoké úrovni i pohyb a bruslení.

„Ta sezona mi hrozně moc dala. Hlavně po bruslařské stránce, tamní hokej je na tom založený. Hraje se nahoru, dolů. Byl jsem v Raumě moc spokojený, jen je škoda, jak sezona dopadla. Byli jsme v laufu, ale play off se kvůli pandemii nedohrálo,“ posteskl si. Všechno zlé je ale nakonec k něčemu dobré. Situace ve světě je vlastně příčinou, proč sparťanští fanoušci mohli, a snad brzy zase budou moci, sledovat Němečka naživo.

Ten se po ročním působení v severské zemi rozhodoval, kde bude jeho další působiště. „Ve Finsku jsem chtěl zůstat, dostal jsem i několik nabídek. Ale jednání se protahovala a vzhledem k tomu, co se ve světě děje, jsem chtěl mít především jistotu a vědět, co bude dál,“ popsal letní rozhodování o budoucnosti účastník dvou juniorských světových šampionátů. Když se potom do celé věci vložila Sparta, bylo jasno.

„Sparta je v Česku velkoklub, má vysoké ambice. A já bych hrozně chtěl získat týmový úspěch. Proto jsem tady. Navíc tým vedou pánové Hořava a Jandač, které už znám z předešlých působení, což mi usnadnilo rozhodování,“ poodhalil Němeček důvody, proč se nakonec upsal pražskému týmu.

Zatím se zdá, že tahle volba je výhrou pro obě zainteresované strany. Navrátilec do extraligy se ihned zabydlel v prvním obranném páru vedle Jana Košťálka. A klape jim to. Němeček tvrdí muziku. Nikdo ze sparťanského kádru nemá více hitů a bloků. A Košťálek má díky parťákovým obranným schopnostem možnost na útočné výpady. V poslední bitvě s Libercem z toho byla, i díky velkému přičinění Němečka, výhra bez inkasované branky.

„Mám radost. Vždycky, když je čisté konto, tak to znamená, že jsme odvedli dobrou práci. A nás obránce to těší především kvůli brankáři. Jemu se snažíme pomoci a máme radost, že Machy (Matěj Machovský) udržel nulu,“ komentoval spokojeně Němeček týmový výkon. Jediným mrakem na nebi byl fakt, že páteční duel s Libercem byl na nějakou dobu posledním, kdy mohli být v aréně přítomni diváci. Kvůli vládním omezením se bude hrát od pondělí minimálně 14 dní bez nich.

„Situace se nás dotýká, to je jasné, ale jediné, co můžeme dělat, je soustředit se na zápasy. Ale chci říct, že je to obrovská škoda. Hokej hrajeme pro fanoušky a bez nich hra ztrácí kouzlo. Navíc hrajeme v O2 areně a atmosféra tu je vždy vynikající. Pevně věřím, že se to co nejdříve zlepší,“ uzavřel Němeček.

nejvíce hitů v extralize

1. David Němeček (Sparta) 8

Jan Švrček (Olomouc) 8

3. Bedřich Köhler (Zlín) 7

Jakub Pour (Plzeň) 7

Lukáš Derner (Liberec) 7

