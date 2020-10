SESTŘIHY: Sparta vrátila úder Liberci. Vítkovice slaví, Motor má první bod

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 3. Plzeň 4 3 0 1 0 15:10 10 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Sparta 5 2 0 0 3 13:12 6 7. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 10. Vítkovice 1 0 1 0 0 3:2 2 11. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 12. Č. Budějovice 4 0 0 1 3 7:17 1 13. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0

Beránek trefil Motoru první bod

Budějovičtí začali aktivně i bez útočníka Gilberta, jenž absolvoval operaci zraněného nosu. Voženílkovu šanci zmařili hosté jen Kubalíkovým faulem, v roli falešných křídel neuspěli obránci Slováček a Plášil. Skóre se poprvé změnilo ve 13. minutě, kdy se po rychlém protiútoku prosadil obránce Polášek.

V závěru první části přidali hosté druhý gól, když puk za záda brankáře Motoru Patery nešťastně tečoval kapitán domácích Pýcha. Gól si připsal obránce Kovář.

Útlum Jihočechů, pramenící z dvougólové ztráty, trval do 26. minuty, kdy Prokeš v rychlosti z levé strany přesně našel před brankou Christova, kterého zastavil Krenželok jen faulem. Útočník domácích se následně prosadil z trestného střílení, když Svobodu překonal kličkou do bekhendu.

Ve zbytku druhé třetiny získali mírně navrch domácí, ale příležitosti Holce, Doležala, Pýchy či Karabáčka zůstaly nevyužité. Na druhé straně zahrozili Krenželok a exbudějovický Mikyska.

Na začátku třetí části se z vlastního obranného pásma podél pravého mantinelu protáhl budějovický mladík Beránek, drzým způsobem přetlačil zkušeného obránce Barinku a chladnokrevně zblízka vyrovnal. Hosté měli poté několik šancí rozhodnout v normální hrací době, trefili však jen tyč. I v prodloužení měly oba týmy několik šancí, prosadil se ale až po samostatné akci Schleiss.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): "Jeden bod je pro nás málo, chtěli jsme víc. Vstoupili jsme do utkání se záměrem hrát agresivně a hodně forčekovat, což se nám svým způsobem dařilo. Soupeř sice šel do vedení po naší chybě a přidal druhý šťastný gól, ale naše hra nebyla úplně špatná. Korigující gól Christova nás vrátil do zápasu a dodal nám energii. Vůbec nemůžu klukům vytknout, že by nebojovali, přesto měli v závěru trošku strach hrát. Neproměnili jsme šance, proto máme jenom bod. Bohužel, nepomohli jsme si v přesilovkách, které se nám nedaří. Na rozdíl od přípravy, kdy nám vycházely fantasticky."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Domácí dobře bruslili a platili na nás dobrým pohybem, přesto jsme šťastně vedli o dva góly. Soupeř snížil ve druhé třetině, která byla rozháraná kvůli mnoha vyloučením. Na začátku třetí periody jsme inkasovali rychlý vyrovnávací gól, ale v posledních deseti minutách jsme byli blíž ke třem bodům. Jsme rádi i za dva vzhledem k tomu, že to byl náš první zápas. Nedá se říct, že by nám to až tak dobře jezdilo, spíše se domácí v určitých fázích trochu báli hrát."

Machovský jako první vynuloval Bílé Tygry

Sparta i ve druhém domácím vystoupení v sezoně naplno bodovala a stejně jako proti Zlínu neinkasovala a vylepšila si bilanci poté, co ani v jednom ze tří duelů venku nebodovala. Liberec vyšel až v pátém duelu v ročníku naprázdno a podruhé prohrál.

Bílé Tygry vedl místo hlavního kouče Patrika Augusty asistent Jiří Kudrna a Severočeši nastoupili bez svého nejproduktivnějšího hráče Michala Birnera. V sestavě jej nahradil útočník Kryštof Hrabík, který má smlouvu v AHL s celkem San Jose Barracuda.

V úvodu otestoval Machovského střelou od levého mantinelu obránce Hanousek, ale do vedení se dostala v páté minutě Sparta. Tomášek ve středním pásmu obral o puk Kunsta, nabil mezi kruhy Chlapíkovi a posila Sparty z Ottawy se ve svém druhém extraligovém duelu radovala z premiérové branky.

Potom pálil domácí Pech, na druhé straně měl možnost Rychlovský. Liberec se ubránil při Rosandičově trestu a v 17. minutě měl velkou příležitost vyrovnat. Filippi se dostal sám před Machovského, ale sparťanský gólman jeho blafák do bekhendu zlikvidoval lapačkou. Při Zacharově vyloučení zahrozil za Pražany Tomášek.

Sparta zvýšila ve 23. minutě při vlastním oslabení. Kváča puk nepřesně za branku přistrčil Šmídovi, získal jej Dvořáček, vybruslil před libereckého gólmana a zasunul puk bekhendem k levé tyči. Další možnost Sparty měl Tomášek. Ve 31. minutě Knotovu ránu při hře čtyř proti čtyřem vyrazil Machovský jen za sebe, ale puk z brankoviště stihl odvrátit obránce Němeček.

Na začátku závěrečného dějství se domácí ubránili při Řepíkově trestu a ve 47. minutě měl možnost pojistit vedení Sparty Sukeľ, který se z levé strany natlačil na Kváču, ale liberecký gólman zasáhl.

Přestože domácí nabídli po faulu Němečka a dvou nedovolených zákrocích v rychlém sledu Chlapíka další přesilovky, Machovský udržel i podruhé v ročníku doma nulu. Dostat na kontakt mohl dostat i při Knotově trestu v oslabení Filippi, ale neuspěl zakončením mezi betony sparťanského gólmana. S úplným koncem přesilovky naopak dovršil výsledek po Pechově přihrávce osamocený Buchtele.

