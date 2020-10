Talent Ottawy už pálí za Spartu. Jandač vzkazuje vládě: Je to komedie!

Ve Spartě vyrostl. S dospělým týmem trénoval už v 17 letech. Tehdy po trénincích uklízel jako mladý zelenáč puky, starším nosil bágly. Teď se Filip Chlapík vrátil do mateřského klubu jako hráč NHL. Za Ottawu odehrál 56 utkání, na kontě má pět branek. V pátek ve druhém utkání v kariéře v extralize zapsal i první gól. Ten byl nakonec také vítězný.

„Trefu jsem si užil! Hlavní je ale vítězství, potřebovali jsme ho, je to pro nás velká úleva. Jsme rádi, že jsme to zvládli před našimi fanoušky, když teď budeme na nějakou dobu bez nich,“ otřel se o vládní nařízení Chlapík. Další utkání už budou bez diváků.

Výrazně ostřejší byl po zápase trenér Pražanů Josef Jandač . „Je to komedie. Vůbec nerozumím tomu, co se to tady děje. Činohra být může, muzikál ne. Nechápu to, my máme obrovské hokejové haly a nesmíme nic. Nevěřím, že se za čtrnáct dnů něco změní. Nechci tu situaci zlehčovat, ale mám to nějaký svůj jiný názor,“ kroutil hlavou.

S výkonem týmu byl spokojený. V úterý Sparta Liberci podlehla 2:3, v pátek si na nich ale smlsla jasně 3:0. Hodně však Jandačovi vadila týmová nedisciplinovanost v podobě mnoha vyloučení. „Hloupé, debilní, pitomé, stupidní. Takové jsou naše fauly, teď jsme je udělali znova. Musíme na tom pracovat. Není to kritika do hráčů. Řekli jsme si to po minulém utkání, teď si to musíme říct znovu. Nesmíme to dělat, totálně nás to vyhazuje z rytmu. Naštěstí jsme dnes odehráli oslabení skvěle,“ dodal.

Tygrům chyběl Birner. Hodně...

Na střídačce Bílých Tygrů chyběl hlavní kouč Patrik Augusta. „Jde o malou zdravotní indispozici. Nemělo by se jednat o nic vážného,“ komentoval stav asistent Jiří Kudrna.

Kromě kouče postrádal Liberec taky lídra ofenzivy Michala Birnera . Chyběl hodně. Při hře pět na pět, ale hlavně v přesilových hrách, kdy Tygři mnohdy nebyli ani schopní Spartu sevřít v obranném pásmu, natož si vytvořit šance. „Michal je top hráč, určitě nám chyběl. Jeho nasazení ve hře, jeho kvality… to je nesporné. Jeho absence byla znát,“ doplnil Kudrna.

Sparta ani ve druhém domácím utkání nedostala gól. Po výhře 3:0 nad Zlínem si stejným výsledkem poradila i s Tygry. Druhou nulu zapsal Matěj Machovský . „Podržel nás. Obecně kromě pár střídání jsme jim nic nedali, byl to z naší strany dobrý výkon. Nebýt špatné druhé třetiny, vyhráli bychom i u nich. Musíme jen zlepšit přesilovky a disciplínu. Tým je na dobré cestě,“ myslí si Chlapík.

Třiadvacetiletý útočník je aktuálně bez smlouvy, po utkání ale potvrdil, že mu již od Senators přišla kvalifikační nabídka nového kontraktu. „Už dorazila, stačí ji jen podepsat. Budeme ale ještě vyjednávat,“ pousmál se pod rouškou forvard, který v dorostu hájil také dva roky barvy Liberce. Ottawa ho do Česka nechtěla pustit, za Spartu hraje na vlastní riziko. A zadarmo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:34. Chlapík, 22:55. Dvořáček, 57:55. Buchtele Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Kalina, Jeřábek – Rousek, Horák, Řepík – Chlapík, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech, Kudrna – Dvořáček, Říčka, Forman. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kunst – Hrabík, Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – Šír, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Rychlovský. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 1 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 3. Plzeň 4 3 0 1 0 15:10 10 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Sparta 5 2 0 0 3 13:12 6 7. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 10. Vítkovice 1 0 1 0 0 3:2 2 11. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 12. Č. Budějovice 4 0 0 1 3 7:17 1 13. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0

