Pesimista Zaťovič: Za dva týdny se nic nespustí. Člověk jde den ode dne

Dal gól rukou, platil. Chabá náplast na porážku s Plzní 3:7 a vůbec na to všechno, co se děje kolem hokeje a Komety. Martin Zaťovič po premiéře brněnského týmu v sezoně tuší, že se extraliga zastaví na víc než dva týdny. „V tomto jsem pesimista. Podle mě se nic nespustí,“ prohlásil kapitán, jehož tým ještě čeká v neděli souboj s Českými Budějovicemi. Opět v prázdné DRFG Areně.

Jakou roli hrála v zápase psychika? Víte, že od pondělka extraliga zase bude stát.

„Každý nad tím přemýšlí, vrtá mu to v hlavě. Kdo to nezažil, nemůže o tom mluvit. Ale myslím, že náš výkon to neovlivnilo. To spíš naše nerozehranost. Neměli jsme žádné zápasové vytížení, spousta kluků si prošla nemocí. Začali jsme špatně a těžko jsme se do toho dostávali. Sezona asi taková bude. Musíme se na to nachystat.“

Přišlo mi, že jste od sebe občas puky jen odhazovali.

„Bylo to takové nervózní. Nikdo to nechtěl v prvním zápase pokazit. Všichni se do toho chtěli nějak dostat.“

Jak to šlo fyzicky?

„Člověk potřebuje tak třetinu, dvě, aby si zvykl. A v té první třetině jsme zápas prohráli. Pak se to dohání a stojí to síly, které někomu chybí.“

Jste otrávený z toho, co vás zase čeká?

„Nevím, jestli otrávený. Pro celou republiku je to stejné. Nevím, jestli to takto jde dál. Nikdo neví, co bude. Spadl do toho i fotbal a všechny sporty. Nevím, jak to pojmenovat. Doba je zvláštní. Člověk jde den ode dne. Kolikrát přijde na zimák do práce a zjistí, že zítra nic. A pozítří taky nic. Možná, že příští týden. Ale to zase nevíme, jestli někdo nespadne do karantény…Co budeme všichni dělat, ví Bůh. Ještě se musíme nachystat na neděli.“

SESTŘIH: Kometa - Plzeň 3:7. Debakl Brna při vstupu do sezony. Hosté trestali chyby v obraně

Cítíte, že je potřeba České Budějovice porazit?

„V neděli nás čeká asi poslední zápas. Nevíme, na jak dlouho. Musíme vyhrát. Vždycky jsme tady chtěli vyhrát pro lidi, teď není pro koho. Tak aspoň pro ty, co se dívají v televizi.“

Jaké to bylo v Brně bez diváků?

„Je to poznat. Kdyby tady byli lidi, tak se po našem gólu na 2:3 zblázní a dovedou nás k lepšímu výsledku. Když jsou diváci, vytvoří se tlak na soupeře, na rozhodčí. Teď jsou rozhodčí v klidu, nikdo na ně netlačí, nic se neděje. Když se něco malého přehlédne, jde se dál.“

Vypadalo to, že třetí gól jste po střele Jakuba Klepiše dopravil do sítě loktem. Bylo to tak?

„Jo, bylo to rukou. Kdybych se toho nedotkl, byl by to stejně gól.“

Myslíte, že se za dva týdny začne hrát?

„Myslím, že to nebude tak jednoduché. Vidím, co se děje. Podle mě se za dva týdny nic nespustí. Jsem v tomto pesimista. Jsem zvědavý, co se bude dít potom.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 6 4 1 1 0 27:17 15 2. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 3. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 4. Sparta 6 3 0 0 3 16:14 9 5. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 6. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 7. K. Vary 4 2 0 0 2 10:12 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 12. Č. Budějovice 4 0 0 1 3 7:17 1 13. Brno 1 0 0 0 1 3:7 0 14. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0

Kometa - Plzeň: Němec opět daroval gól hostům. Chybu trestal Gulaš, 3:6