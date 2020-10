SESTŘIHY: Kometa schytala sedmičku od Plzně, Vítkovice - Vary 2:3

Ještě před přerušením sezony hokejové Tipsport extraligy nastoupila do prvního zápasu v ročníku i brněnská Kometa. Tým kouče Libora Zábranského po ukončení karantény vyzval Plzeň. Na Západočechy však nestačil a schytal doma porážku 3:7. Dva góly ve druhém utkání v řadě vstřelil útočník Milan Gulaš. Škodovka se tak posunula na první místo tabulky. Karlovarská Energie vyloupila Vítkovice po výhře 3:2 a slaví první venkovní vítězství.

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 6 4 1 1 0 27:17 15 2. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 3. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 4. Sparta 6 3 0 0 3 16:14 9 5. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 6. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 7. K. Vary 4 2 0 0 2 10:12 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 12. Č. Budějovice 4 0 0 1 3 7:17 1 13. Brno 1 0 0 0 1 3:7 0 14. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0

Indiáni trestali chyby, opět řádil Gulaš

V první minutě se sice dostal za plzeňskou obranu domácí Freibergs, ale Frodla nepřekonal. Iniciativu převzali hosté, kteří lépe bruslili i kombinovali, na Brňanech, jimž chyběl americký kanonýr Mueller, byla až příliš znát dlouhá herní přestávka. V osmé minutě udělal hrubku na vlastní modré čáře Freibergs a Gulaš krátké sólo na Vejmelku proměnil, byť platnost gólu muselo posvětit video.

I další nedůslednost v obraně se stala pro Kometu osudnou. Straka naservíroval před branku puk Kodýtkovi, jemuž Bartejs poskytl až příliš mnoho času a plzeňský útočník zvýšil vedení svého celku.

Kometa se otřepala až v závěru první třetiny, ale Valského slibný bekhend na Frodla nestačil. Jenže ani po přestávce se Brno nedostalo do klidu a herní pohody, ve 23. minutě navýšil vedení Suchý tečí po nahozeném puku.

Domácí postavil na nohy kontaktní gól letní rakouské posily Schneidera. Brno po brance ožilo, získalo půdu pod nohama a převzalo otěže zápasu, naději pak ještě zvýšil Freibergs, který tak odčinil chybu při prvním gólu.

Jenže místo vyrovnání v první přesilovce zápasu přišla další chyba brněnské defenzívy a Suchý svým druhým gólem opět poslal Plzeň do dvoubrankového vedení.

Závěrečné dějství se neslo ve snaze Brna o korekci výsledku. Plzeň ale na aktivitu domácích odpovídala důslednou a pečlivou obranou, kterou podpořila brejkovými výpady.

K pátému gólu jí zase nahrála chybná rozehrávka brněnských hráčů, kterou potrestal Přikryl pátým gólem ve Vejmelkově síti. Na Zaťovičovu korekci v přesilovce bleskově zareagoval Gulaš a v posledních vteřinách zápasu i jeho parťák v prvním útoku Mertl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:02. Schneider, 32:16. Freibergs, 56:45. Zaťovič Hosté: 07:30. Gulaš, 12:26. Kodýtek, 22:58. Suchý, 37:31. Suchý, 51:11. Přikryl, 57:47. Gulaš, 59:56. Mertl Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Freibergs, O. Němec (A), Zbořil, Bartejs, Gulaši, Svozil, Pyrochta (A) – Zaťovič (C), P. Holík, Klepiš – Vincour, Kusko, Schneider – Valský, Rákos, L. Horký – Plášek ml., Střondala, Kunc. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Budík, Čerešňák, Vráblík, Jiříček, L. Kaňák – Malát, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Přikryl – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Kantner, Suchý, Rob. Rozhodčí Mrkva, Šír – Axman, Ondráček Stadion DRFG arena

První venkovní výhru Energie trefil Kohout

Vítkovice, které vstoupily do soutěže až v říjnu, hrály podruhé za sebou doma a opět proti soupeři ze západu Čech. V neděli podlehly v prodloužení Plzni (4:5). Ani do souboje s Energií nevstoupily optimálně, když hostům brzy nabídly dvě přesilovky. Karlovarští je sice nevyužili, ale v 15. minutě je přesto poslal do vedení Mikúš.

Těsně před přestávkou se proti pravidlům provinil kapitán hostů Skuhravý a po návratu ze šaten domácí trestali. Štencel našel Marosze a ten už po uplynutí 32 sekund druhého dějství vyrovnal. Smírný stav vydržel necelých pět minut. Do přečíslení dvou jednoho se dostali Vildumetz s Beránkem, jenž ideálně připravenou pozici pro zakončení s přehledem využil.

Při oslabení se pak do podobné situace dostali i Skuhravý s Vondráčkem, tentokrát ale bez gólové tečky. Západočeši brzy poté nevyužili krátkou přesilovku čtyři na tři. Zvýšit mohl také Lauko, jehož zakončení však skončilo na horní tyčce.

Dvoubrankový náskok získala Energie v polovině závěrečného dějství, kdy v oslabení po Pulpánově přihrávce o mantinel ujel Kohout a propasíroval puk za Svobodu. Hned za 71 sekund dostal Vítkovice opět na kontakt Lakatoš, který se prosadil před brankovištěm po Maroszově pokusu. Jednobrankový náskok už hosté uhájili.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:32. Marosz, 50:58. Lakatoš Hosté: 14:42. T. Mikúš, 25:14. O. Beránek, 49:47. Kohout Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, Koch, Barinka – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss (A) – V. Polák, J. Mikyska, Lakatoš – Šišovský, Dej, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: F. Novotný (Horák) – Kotvan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, M. Rohan (A) – Lauko, D. Kaše, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Hodek, Micka – Ganger, Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

