Varaďa o trénincích Třince v Polsku. Měnili led, hráči jezdí po vlastní ose

Jak nápad vzniknul?

„Společně jsme se s Honzou Peterkem (sportovní ředitel Ocelářů) snažili najít varianty tréninku, abychom nebyli vyřazení z procesu po karanténě. Po víkendových trénincích v naší hale jsme se rozhodli, že zkusíme od pondělí dojíždět trénovat do polského Těšína.“

Abyste nebyli další dva týdny, nebo i déle, bez ledu?

„Přesně tak. Někdo říká, že pauza bude do 3. listopadu, další do 13. listopadu, někdo říká, že do konce listopadu. Sám nevím. My odehráli dvě utkání od začátku nové sezony, to je pro nás nešťastné. Být bez práce a sedět doma, protože nemůžeme trénovat ani venku? Jsou tři čtyři stupně, pořád prší a trénovat venku po pěti? To smrdí tím, že se vrátí chřipka nebo vir. Z osmdesáti procent už jsme vir COVIDu v týmu měli. Co máme dělat? Jsme rádi, že jsme byli schopni najít v dojezdové vzdálenosti místo, kde můžeme být sami a připravovat se.“

V Těšíně vám hned vyšli vstříc?

„V Těšíně jsou dva zimní stadiony, jeden na české straně je novější. Ten je odstavený. Na polské straně chodilo na led jen kraso. Během tří čtyř dnů nám tady udělali led hrubší, abychom na něm byli schopni se připravovat. Jsem rád, že se můžeme někde sejít, odtrénovat. Kluci jezdí vlastními vozy, z Třince to je deset minut. Fungujeme tady.“

Takže se vyhnete i nařízení o zákazu shlukování více jak šesti osob?

„Ano, každý jezdí sám, hráči dodržují, co se má. I v Polsku jsou pravidla nastavená striktně, budeme dodržovat, co se má. Kluci vnímají pozitivně, že mohou dělat, co je baví, udržují se v kondici a budeme připravení. Lépe, než kdybychom seděli doma a dloubali se v nose.“

Jaký je váš osobní výhled do budoucna? Začne se hrát po nucené pauze?

„Přál bych si to. Samozřejmě, může se stát, že to nepůjde. Z hlavy mě napadá, střílím od pasu, co třeba i odehrát v budoucnu nějaký extraligový zápas v Polsku? Sparta hrála v minulosti s Litvínovem taky v Německu pod širým nebem."

Oficiálně už padla i Liga mistrů, kterou jste měli hrát. Co na to říkáte?

„Na devadesát pět procent jsem to čekal, nepřekvapilo mě to. My navíc měli nalosovaný běloruský tým, i tam je situace složitá. Bohužel. Myslel jsem, že Liga mistrů je nereálná.“

