Třinec během stopky trénuje v Polsku. Přípravu u sousedů řeší i další kluby

Třinecký obránce Jan Jaroměřský byl v Litvínově připravený naskočit do brány. Jakub Štěpánek se zranil a Josef Kořenář měl také problémy. • HC Oceláři Třinec

Hokejisté Třince se radují ze vstřelené branky do sítě Litvínova • ČTK

"HC Oceláři Třinec přizpůsobují plány platným krizovým opatřením Vlády ČR. Na další pokračování extraligy se připravují na zahraniční ledové ploše," řekla ČTK tisková mluvčí Ocelářů Dita Ondrejková.

"Byli jsme dva týdny v karanténě a kdybychom měli být další dva tři týdny mimo led, tak je to pro nás směrem k dalšímu průběhu rozběhnuté sezony devastující," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa pro sport.cz. Podle serveru se tým připravuje v Polsku.

Nováček z Českých Budějovic by mohl teoreticky trénovat v Rakousku, například do Lince to má 95 km. "Ještě jsme se nerozhodli," řekl generální manažer Stanislav Bednařík ČTK.

Litvínov nebo Karlovy Vary by mohly využívat ledové plochy v Německu. Energie může trénovat na stadionu v 70 km vzdáleném Selbu, kde v minulosti hrála i česká reprezentace. Litvínov to má podobně daleko do Drážďan nebo Saské Kamenice.

Pondělní zpřísnění vládních restrikcí, které umožňují shromáždění maximálně šesti osob, znamená, že padla varianta trénovat v Česku na otevřeném kluzišti, jak zvažovala Sparta. Značně to komplikuje i přípravu na suchu.

Některá byla opatření prodloužena do 2. listopadu, takže není reálné, že by extraliga začala 30. října, jak kluby plánovaly. "Pokud by týmy nemohly trénovat, tak bychom museli začátek posunout až na 10. listopadu," řekl ředitel extraligy Josef Řezníček Českému rozhlasu.

To je i důvod, proč chce Třinec trénovat v Polsku. "Musíme být co nejlépe nachystaní. Jít do zápasů bez tréninků nejde, to bychom hazardovali se zdravím hráčů," uvedl Varaďa.

Od 5. do 8. listopadu je v plánu reprezentační přestávka, ve které by se národní tým měl představit na turnaji Karjala.

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 6 4 1 1 0 27:17 15 2. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 3. Sparta 7 4 0 0 3 19:15 12 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 6. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 7. K. Vary 4 2 0 0 2 10:12 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Brno 2 0 1 0 1 7:10 2 12. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 13. Č. Budějovice 5 0 0 2 3 10:21 2 14. Litvínov 3 0 0 0 3 6:13 0

