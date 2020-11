Pardubice jsou před restartem na lovu. Hledají útočníka, volný je Sobotka

Extraliga od 11. října spí výsledkově i pohybem na hráčském trhu. Problém v sestavě? Přestalo to být téma, každý spíš měl úkol, ať období bez hokeje přežije, nezbankrotuje. Proto také mezi sebou kluby i uzavřely dohodu, že si nebudou do svých hráčů zajíždět. V praxi tak měla vzniknout určitá gentlemanská úmluva, že pokud se o někom ví, že snižuje výplaty, nepřijde manažer z jiného klubu za hráčem (jeho agentem) s tím, že u něj dostane peníze v plné výši.

„Ono by to ani nedělalo dobrotu, kdybych do týmu přivedl hráče, který jinde bral velké peníze, u nás by se šlo s platy dolů, ale jemu bychom ho nechali. Rozkřiklo by se to hodně rychle,“ řekl pro iSport.cz jeden z extraligových manažerů.

Trh svého dravce v současnou chvíli ale má. S blížícím se startem soutěže jsou hodně aktivní Pardubice. Shánějí dva útočníky, jeden z nich by měl být elitní střelec. Má to svoji logiku ze dvou důvodů. První? Nezačíná se od nuly, co jste si nahráli do 11. října, počítá se. A ambicióznímu Dynamu stačí na sčítání i jedna hodně pochroumaná ruka. Ve čtyřech zápasech nabralo jen dva body. Až se odpálí restart soutěže, potřebuje vítězit.

Druhý důvod vlastně souvisí. Martina Kauta odvelelo Colorado do druhé nejvyšší švédské ligy, kde hraje za MoDo. Klub NHL se bál, že jeho mladý poklad bude v Česku ještě dlouho stát. Tomáš Rolinek by ještě pořád neměl být po operaci kyčle k dispozici. Michal Vondrka má od začátku sezony problémy s ploténkami. Teď rehabilituje, v sezoně by naskočit ještě měl, ale určitě ne teď. A na marodce je i výbušný bruslař Ondřej Machala. Celkem? Čtyři hráči vepředu mínus.

Proto dostal podle informací iSport.cz sportovní manažer Dušan Salfický za úkol, ať díry v ofenzivních formacích zaplní. Teoreticky se nabízí jedno velké volné jméno z trhu, kterým je Marek Kvapil. Skončil ve Spartě, odmítl snížení smlouvy. Jenže to by mělo mít i jeden podstatný háček, při vyplacení hvězdného útočníka z kontraktu si měla dát Sparta podmínku, že nebude nastupovat v extralize. Logicky, ať neposiluje zdarma konkurenci. „Marek se v tuto chvíli připravuje individuálně, jeho situaci řešíme. Žádné další informace v tuto chvíli nebudeme poskytovat,“ řekl pouze Pavel Pillár, mluvčí agentury Sport Invest.

Pardubice mohou svojí situaci vyřešit z krátkodobého hlediska docela dobře. Za mořem se nehraje, takže by nemusel být zas tak veliký problém vyladit dohodu s klubem NHL a dostat do Evropy talentovaného hráče pod smlouvou v nejlepší lize světa. Půjček z Ameriky proběhlo už docela dost. Třeba za finskou Tapparu teď začal hrát Barret Hayton, pětka draftu 2018, který patří Arizoně, šestka draftu 2019 Moritz Seider nastupuje zase za Rögle ve Švédsku. Variantou pak taky může být švýcarský trh, kde mají hráči s výhledem hrát NHL krátkodobé smlouvy a liga se možná v nejbližších dnech zastaví. V Rapperswillu například skončil Vladimír Sobotka, který stále vyhlíží NHL a nechce se nikde vázat na delší dobu. Z dlouhodobého pohledu je pak na trhu pořád docela dost hokejistů ze zámoří kolem 30 let, kteří čekají na angažmá v Evropě.

Možností za hranicemi má Dynamo poměrně dost. Záleží, po které hrábne a jakou cestou se vydá. Krátkodobé řešení, nebo dlouhodobé?

