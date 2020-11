Hamrlík se těší na restart. NHL se taky hrála bez lidí a líbilo se mi to, říká

Také Berani ve středu vyjeli po dlouhé pauze na led. Včetně borců, kteří se během „doby temna“ uzdravili. Zlín může počítat i s triem Honejsek, Žižka, Novotný. „Přestávka samozřejmě bude na kvalitě hry znát. Bude to jako na začátku sezony. To jsme hráli po pěti dnech přátelák s Vítkovicemi. Teď nás ale čeká mistrák, to je něco jiného,“ vysvětluje druhý trenér Martin Hamrlík, pobočník Roberta Svobody.

Jak vypadal první trénink?

„Kluci byli nadšení, hladoví. Nevypadalo to úplně špatně. Myslel jsem, že to bude horší. Led ještě nebyl moc kvalitní, ale až začne víc klouzat rolba, bude to dobré. Hlavně že nebudeme sedět doma anebo chodit běhat v dešti na fotbalové hřiště. Nevěřili jsme, že tohle někdy v listopadu zažijeme.“

Co vás motivuje pro zbytek sezony?

„Hrát chceme, baví nás to. Každopádně bez diváků je to obrovské minus, to si nebudeme nalhávat. Když nevidíte fanoušky na zimáku, říkáte si: Koho to zajímá? Je to prapodivné. Ale NHL se hrála taky bez lidí a líbilo se mi to. Každý si musí najít sám motivaci, nahecovat se.“

Budou zpočátku ve výhodě týmy, které měly možnost připravovat se v předchozích dnech na ledě?

„To se uvidí. Taky jsem na to zvědavý. Nevím, kolik toho nabruslili a kolikrát tam byli. My máme pět dní na to, abychom se dali dohromady. Doufejme, že většina hráčů bude mít dobrou formu. Půjde hlavně o fyzičku. Na ledě natrénujete nejvíc. Hrajeme v pondělí. Kdyby už v sobotu, byl by to daleko větší oříšek.“

Zvládnete našlapaný program?

„Musíme hlavně zůstat zdraví, hráčů moc nemáme. Náš revír je teď zimní stadion. Tempo bude vražedné. Pomohlo nám, že se vrátili ti, co byli na začátku sezony zranění.“

Kolik vašich hráčů bylo pozitivních na COVID-19?

„Většina týmu. Jen pět kluků tím ještě neprošlo. Já jsem měl mírný průběh. Dva dny menší teplota, v noci mě bolela hlava. Pak se to stabilizovalo. Nebyla to žádná hrůza. Kdysi jsem měl chřipku, a to bylo mnohem horší. Cítil jsem se šíleně.“

Setkal jste se s tím, že po snížení platů mají někteří hráči téměř existenční problémy?

„Nikoho nepotěší, když mu sáhnete na peníze. Ale nejsme sorta, kterou by měl někdo litovat. Mnozí lidé jsou na tom daleko hůř, ženy nechodí do práce. Postižena je celá republika. Kluci, kteří mají hypotéky, jsou možná na hraně. Já se o tom s nimi moc nebavím.“

