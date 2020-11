Parťák popsal Kvapila: Že je jiný? Proto ho máme rádi. Měl to těžší

Co znamenal Marek Kvapil pro Dynamo Moskva, když jste vyhráli dvakrát za sebou KHL?

„Byl velmi důležitý hráč. Měli jsme hodně dobře poskládané mužstvo, hlavní osobností byl trenér Znarok, který si uměl tým sestavit. Hlavně s hráči pracoval perfektně na ledě i mimo něj. Marek do jeho plánů skvěle zapadl.“

Pro Znaroka ale nebyl alfa samec, kolem kterého by stavěl tým.

„Často hrál i ve čtvrté lajně. To však Markovo postavení vůbec neznehodnocovalo, on totiž uměl rozhodovat zápasy a hlavně to dělal v play off. Jsou hráči, o nichž se říká, že vám zápas vyhrají sami, což je přesně věc, kterou předváděl. Čím byl zápas důležitější, tím bylo Marka víc a víc vidět. Na dvou pohárech pro vítěze KHL měl obrovský podíl.“

Poznal Znarok brzy, že Kvapil je výjimečný hráč, co mu dá nadstavbu, jen ho nemůže chtít moc předělávat?

„To je zajímavá otázka. Znarok má na podobné věci