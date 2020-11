Hronek je válec, sbírá minuty i body. Detroit na něm bude stát, věští experti

Nevynechá jedinou možnost, aby byl na ledě. Obránce Filip Hronek je hokejový blázen, v extralize září. Je klíčovým mužem hradecké defenzivy, žádný jiný bek nenasbíral v Česku víc bodů než on. Baví svými výlety, střílenými nahrávkami, dělovkami bez přípravy. Hvězda Detroitu ukazuje svoji výjimečnost i doma. Když dostal pozvánku do reprezentace? Klasika. Jedu! „Vyrostl v kompletního obránce,“ chválil reprezentační asistent Martin Straka.

Trenér národního týmu Filip Pešán hláškou před svojí první nominací pobavil: „Mám radost, že má velkou touhu reprezentovat. Těšilo ho, že nebude muset už na hřišti v Dobříši uklízet listí.“ Filip Hronek odjel jako jediný český hokejista z NHL na Karjala Cup, kde dostal cenu pro nejlepšího obránce turnaje. Takhle se předvedl po pár trénincích v Helsinkách a sklouznutí se na otevřeném kluzišti doma v Česku.

Od čtvrtka do neděle odehrál tři zápasy, v pondělí už spěchal zase se svým Hradcem do Ostravy, kde hrál extraligu proti Vítkovicím. „S tím nebude problém. Let je krátký, v Americe se takhle cestuje a hraje taky. Tohle není překážka,“ hlásil ještě z Helsinek.

Přesně tak i udělal, přidal čtvrtý zápas za pět dní. Tři hodiny se kodrcal do Ostravy, i když nevěděl, zda se vyřídí všechny papíry spojené s opatřeními proti covidu. Vyřídily. Mountfield prohrál 1:2. On byl ale klasicky nejvytíženějším hráčem týmu. Odehrál přes 22 minut, připsal si asistenci.

Hronek je nejproduktivnějším obráncem extraligy, hvězda, kterou má cenu sledovat. Už nemusí hrabat listí v Dobříši. „Jo, to byla romantika,“ usměje se. „A bylo i fajn se tam sklouznout pod širým nebem, jen to asi nebyla věc, kterou bych chtěl praktikovat každý den,“ dodává.

Hlavně na něm vidíte hokejový zápal. Chce hrát za každou cenu, vždycky, když to jde. Nepřemýšlí, jestli se radši nešetřit, být opatrný. Co kdyby se zranil? Tohle si nechte. „V minulé sezoně byl nejlepším obráncem Detroitu a měl by jím být, i až se vrátí z Česka,“ má jasno Max Bultman, redaktor The Athletic. „Jsem tu přece od toho, abych hrál, abych týmu pomohl,“ nemá Hronek problém s tím, že obyčejně se jeho čas na ledě šplhá přes 25 minut.

Podle zkušeného obránce Romana Poláka, který v zámoří odehrál přes osm stovek zápasů, se Hronek rozhodl skvěle, že se chce rozjet v Česku: