Sparta vybrala Pardubice. Z tribuny to sledoval Jágr. Co mohl řešit s Dědkem?

Kolaps s Vítkovicemi bylo jen lehounké škobrtnutí. Sparta se jinak valí dál. V pátek zahodila vyhraný zápas, když vedla 3:0. Neděle v Pardubicích? Viděli jste nadupaný stroj, válec, který ví, co chce hrát, věří si. A zatraceně těžko se dostáváte k jeho bráně. Vladimír Sobotka ještě nehrál, poprvé půjde do akce až v úterý. I bez něj Sparta porazila Dynamo 3:1. Herně dominovala. Trápícího se soupeře herně zamáčkla do země.

Kotvení na špici pokračuje! I když nejdřív to vypadalo, že se možná chystá další sparťanský horor. Pardubice nejsou v pohodě, pořád čekají na první výhru za tři body v sezoně. Snaží se zápasy urvat, jejich pohoda zůstala zamčená někde ve skladu s letními tréninkovými pomůckami. V září bylo ve městě ještě hej, když se Dynamo dostalo do finále letního poháru, teď už je zase ouvej, protože se dívá na celý peloton před sebou z posledního místa.

Zápas z hlediště sledoval majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr . Původně měl hrát v sezoně za Spartu. Mohl být plánem, jak ještě víc naplnit v Praze O2 arenu. Jenže v éře se zakázaným přístupem do hlediště tahle varianta padla, nemá smysl. Důvod jeho návštěvy? Seděl vedle majitele Pardubic Petra Dědka. Podle všeho přijel doladit detaily ohledně příchodu obránce Stěpana Zacharčuka k Rytířům. Ruský bek podruhé za sebou v sestavě Dynama chyběl a klub řeší, jak obrovského hráče udat jinam.

Na Spartu Pardubice sedly. Střela, teč, gól. Ruce Patrika Poulíčka vyletěly nahoru, uteklo jen 12 sekund a trápící se tým posadil mocný kolos na zadek. Ale maximálně na pár minut. Nebo spíš sekund.

„Hrklo v nás, jasně,“ hned pokýval trenér Josef Jandač . „Naklonili jsme se hned na lavičce k sobě a Jarda Hlinka řekl, že teď se ukáže, jak na tom jsme,“ prozradil komunikaci z lavičky. A ukázalo. Psychicky za jedna! Herně to samé. Jen drhla koncovka, ale jinak o sobě Sparta vůbec nepochybovala.

Čekalo se, jak zareaguje na výsledek z Vítkovic, kde vedla 3:0 a padla 4:5 po prodloužení. A zabrala okamžitě. „Dobře jsme v sobotu potrénovali a na ledě odevzdali, co měli. Můžeme být spokojeni, že se dal tým takhle dohromady. A ani nás ten rychlý gól nepoložil. Hráli jsme pak velmi dobře, měli dobré držení kotouče a výsledek otočili. Měli jsme být ještě produktivnější,“ vypočítával Jandač.

V 8. minutě už jeho tým vedl 2:1 a výsledek udržel až do konce, kdy přidal pojistku při power play. Oba soupeři se potkali přesně před týdnem. Tehdy se z bitvy tradičních rivalů stala sparťanská sedmigólová show, teď ne. Ale to byl tak jediný rozdíl, Pardubice si nenechaly bez boje nasypat pytel puků do své branky. Jinak se ale nezměnilo nic. Vůbec nic. Sparta herně dominovala. Vyjet z pásma? Pro Dynamo často extrémní a neřešitelný problém.

Možná ho sejmul divný gól na 1:1, kdy brankář Pavel Kantor špatně četl situaci a uhnul se puku. Možná si vůbec nevěřilo na silného soka, protože do něj pořádně dupnul až v posledních 10 minutách.

„Rozhodně to není tak, že když jdete teď na Pardubice, že byste byli jistí, že vyhrajete. Vůbec, ani náhodou. Po našem špatném zápase jsme byli namotivovaní a je jedno, kdo by stál zrovna proti nám,“ ubezpečoval hned David Tomášek , střelec vítězného gólu. „Nikomu neuniknou věci, které se v Pardubicích dějí. Ale byla by jedině cesta do pekel, kdybyste si říkali, jak se soupeř porazí sám. Hrál jsem tady a vím, že se nikdy nevzdáte, ať se děje cokoliv, i když se vám nedaří. Přistoupili jsme k zápasu správně,“ dodal s úlevou, že jeho tým šlapal.

Camara nebyl rozkoukaný, v úniku nezpracoval puk

Sparta svoji velkou posilu představila v sobotu, když oznámila, že s ní od úterý bude vystupovat Vladimír Sobotka . Pardubice kádr vylepšily za poslední dobu dvěma jmény. A obě už byly v akci.

Efekt Marek Ďaloga je vidět. Obránce s divokým pohybem a chutí se hrnout za každou cenu dopředu dává kolikrát těžkopádné hře svěží nápady. Cítíte ho, že do defenzivy přinesl něco, co tam nebylo. „Hraje svoji hru, kterou praktikoval už dřív, je velmi dobrý bruslař, snaží se toho využít, podporovat útok. Pro nás znamená jednoznačně přínos,“ hned chválil i kouč Milan Razým.

A premiéra Anthonyho Camary za Pardubice? „Nebyl rozkoukaný. Co se týká soubojů, do velkých akcí se nepouštěl, jako kdyby si spíš osahával terén, sledoval co je možné a co ne. „V sobotu byl poprvé na tréninku, snažili jsme se ho zařadit do prvních lajn, dát mu prostor na přesilovce. Uvidíme, co přijde,“ popisoval Razým.

Camara dorazil s tím, že vedení přivedlo střelce. Měl jednu šanci při přesilovce, kde ho rychlým přesunem vychytal brankář Neužil. A když ho 10 minut před koncem dostal do samostatného úniku Matej Paulovič, tak nezpracoval puk. Od hokejky se odrazil daleko pryč. Nic navíc nevytáhl. „Dopředu ukázal, že nějaký potenciál má, dovede rychle nahrát, má přehled a dobrou střelu. Trochu mu chyběla práce do obrany, ale dělat nějaká hodnocení po prvním zápase? Na to je brzy,“ dodal Razým.

