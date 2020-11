Pardubické posily: Sobotka nevyšel, přijdou „Bad Boy“ a Ďaloga

Námluvy s Vladimírem Sobotkou nakonec nevyšly. Poslední Pardubice mají nastartovat jiná jména. Vrací se ofenzivní bek Marek Ďaloga, který v Dynamu nakopl v letech 2012-14 kariéru. A pak je tady jeden zlý Kanaďan. Anthony Camara, ostrý útočník, který to občas na ledě přepískne. Divoká povaha mu ale komplikuje práci, narazil i kvůli sexuálnímu skandálu. „Všechno jsme si zjišťovali. Bavili se s ním, i s jeho agenturou. Tady to bude jen o hokeji,“ věří sportovní ředitel Dušan Salfický.

Hlavní lov je u konce. Pardubice původně plánovaly přivést dva útočníky. Ale když se na trhu objevila možnost skočit po Marku Ďalogovi, plány se změnily. „Má skvělé bruslení, umí být produktivní, může nám pomoci i směrem dopředu. Bereme navíc člověka, který je prověřený, od nás se odrazil nahoru. Jsem moc spokojený, že se tohle povedlo,“ vysvětlil sportovní ředitel Dušan Salfický.

Klub byl oproti plánům mínus čtyři útočníci. Návrat do akce odpískal Tomáš Rolinek, který ukončil kariéru. Michal Vondrka se dává dohromady po operaci plotének. Martina Kauta Colorado z Pardubic vytáhlo a umístilo do Švédska. A dlouhodobě zraněný je Ondřej Machala. Tady se měly původně lepit díry. Jenže odolejte, když může přijít Ďaloga... „Řešili jsme, jestli brát druhého útočníka, nebo ofenzivního beka. Padla volba na Marka, protože on je nadstandardní hráč pro extraligu, uvedl Salfický. Slovenský reprezentant by měl hrát už v pátek ve Zlíně.

A jediné nové jméno v útoku? Anthony Camara, do teď platilo, že dravec na ledě a možná ještě větší mimo něj. Na draftu 2011 si ho zamluvil ve třetím kole Boston, do NHL se ale nikdy neprocpal. Na internetu kolují záběry jeho tvrdé hry, kdy občas ulétl hodně za hranu. Sedmadvacetiletý Camara je „bad boy“ po všech směrech.

Poslední tři sezony strávil v Evropě, vystřídal kluby v Dánsku, v Německu, v Rakousku a ve Švédsku. Za Iserholn dokázal nastřílet v nejvyšší německé soutěži 23 gólů, za HV71 posbíral 26 bodů v minulé sezoně.

Jenže se i namočil do problémů mimo led. Z Dánska ho vyhodili, protože se porval v kabině, údajně mělo jít o rvačku s trenérem. „Věděli jsme o tom. Právě proto jsme si informace doplňovali a zjišťovali je. Všechno jsme probírali s Anthonym i s jeho agenturou, která ho zastupuje. Něco od nového hráče čekáme a to rozhodlo, proto radši vezmeme jeho než hodného kluka, který by pak nic z našich očekávání třeba nesplnil,“ řekl Salfický. „S trenéry jsme všechno řešili samozřejmě taky. U všech zvítězilo, co potřebujeme na ledě, jaký typ hokejisty. Nebude to žádný trouble maker, několik dní jsme spolu komunikovali, všechno si vyříkali, věříme mu,“ dodal.

Do dalšího problému se Camara namočil na konci minulé sezony. Ve Švédsku měl sex s dívkou, která nebyla plnoletá, klub s ním proto okamžitě rozvázal smlouvu. Taky tohle Pardubice rozpitvávaly. „Chápu, že když se tahle věc provalila, HV71 s ním ukončilo smlouvu. Řekli mi, že je to hokejista, kterého by podepsali na tři roky, ale po tomhle neměli ve Švédsku jinou možnost. Pokud je člověk inteligentní, z takových věcí se musí poučit, nic jiného vám nezbývá, už pak nesmíte šlápnout vedle. Nikdy,“ doufá za Pardubice Salfický, že Camara si namlátil ústa už hodně.

„Několik dní jsme si o něm všechno zjišťovali,“ zdůraznil. „Ale to máte to samé jako v zimě, když jsme brali Stěpana Zacharčuka. Někdy v osobním životě uděláte strašně blbou věc, ale to přece neznamená, že si nezasloužíte další šanci,“ přidal ještě. Zacharčuk se v Pardubicích objevil s cejchem hříšníka, který v Rusku utekl od dopravní nehody, tématem byly i jeho trable s alkoholem. Dynamu ale výrazně pomohl k záchraně, tehdy zářil.

„Chceme, aby byl Anthony Camara na ledě hajzlík v únosných mezích. Hodnotili jsme u něj výběr místa, čtení hry, kvalitu střelby, hodně se nám líbil,“ komentoval Salfický, proč nakonec padla volba na Kanaďana s divokou minulostí.

Pardubice hodně stály o Vladimíra Sobotku, který skončil ve Švýcarsku. Ale nakonec si útočníkem, který stále vyhlíží NHL, neplácly. Podle informací deníku Sport preferoval cizinu, nakonec se domluvil na měsíční smlouvě ve Spartě.

Do krátkodobých řešení, že by se Pardubice domluvily s nějakým klubem NHL na hostování vysoko draftovaného mladíka, v klubu jít nechtěli. Využili na chvíli Martina Kauta, než jim ho kvůli odstávce profi sportu odklonilo Colorado do švédskoho MoDo. „Je to náš kluk, k tomu takový hráč, to jsme nemohli odmítnout. Ale jinak preferujeme hráče na delší dobu, díváme se dopředu,“ dodal Salfický.

Jak by mohla vypadat sestava Pardubic? Kantor Ďaloga, Nakládal

Mikuš, Zdráhal

Kolář, Holland

Zacharčuk Tybor, Kousal, Camara

Mandát, Poulíček, Svačina

Blümel, Claireaux, Paulovič

Kusý, Anděl, Zeman

