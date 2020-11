SESTŘIHY: Posílené Dynamo padlo se Spartou. Skvělá série Plzně i Třince

Kaše a Flek vyloupili Litvínov

Hned v úvodu mohl otevřít skóre Kadlec, ale v úniku ztroskotal na Godlovi. Za Litvínov zahrozil Zygmunt a velkou možnost měl po Jarůškově akci Zdráhal, ale minul odkrytou branku. V čase 6:29 už změnil bezbrankový stav Hanzl, který se prosadil z dorážky po Ščotkově střele odražené od zadního mantinelu.

Domácí se ubránili při Havelkově vyloučení, ale ve 13. minutě už Karlovarští vyrovnali. Po Kašeho přihrávce se z pozice mezi kruhy trefil nejlepší střelec Energie Flek, který si připsal šestý gól v sezoně. Otočit stav mohl o dvě minuty později Kaše. Strážce hostující branky Novotný si poradil s Myšákovým pokusem.

Hned po pauze zahrozil litvínovský Helt. Severočeši se ubránili při dvou vyloučeních za příliš mnoho hráčů na ledě a po faulu Hübla, který zmařil Redlichovu šanci. Energie přestála oslabení po Kadlecově faulu a ve 33. minutě mohla otočit stav, jenže Flek v úniku na Godlu blafákem do bekhendu nevyzrál.

Na přelomu druhé a třetí části Litvínov odolal při Heltově pobytu na trestné lavici. Ve 45. minutě se přes Myšáka dostal opět sám před Godlu Flek, ale litvínovský gólman jeho forhendové zakončení zlikvidoval. V čase 47:59 se radovali Západočeši. Kaše se po průniku od levého mantinelu dostal před Godlu, blafákem do bekhendu dosáhl první branky v sezoně a v šesti duelech si polepšil na šest bodů.

Verva nedokázala odpovědět při Mikúšově trestu a stav se nezměnil ani v závěrečné power play, v jejímž závěru si domácí vytvořili tlak.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): "Zápas se hodnotí těžko, protože nemáme žádné body a prohráli jsme. Měli jsme dost velký problém s jejich rychlými útočníky. Věděli jsme, že je to brejkové mužstvo, ale i přesto jsme je pouštěli do brejkových situaci. Dlouho jsme byli blízko k nějakému bodovému zápisu, měli jsme i nějaké šance, ale musíme při nich být daleko důraznější. Prohra mrzí, protože body z venku jsou dobré, jen když to potvrdíme doma. Látal doléčuje zranění, Sam Mahbod s Petrym (Jakubem Petružálkem) trénují a v případě potřeby je vytáhneme zpět. Je to samozřejmě signál do mužstva. Máme v mužstvu rozdílové hráče, kteří momentálně rozdíloví nejsou. Očekáváme od nich nějaké věci a samozřejmě nad nimi nelámeme hůl."

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Myslím si, že jsme dokázali využít toho, že jsme v pátek nehráli a domácí měli v nohou těžké utkání v Plzni. Měli jsme lepší pohyb a víc šancí, ale díky Godlovi byl zápas až do konce vyrovnaný. Museli jsme se strachovat do poslední chvíle o výsledek a je zarážející, že jsme jeli asi čtyřikrát nebo pětkrát sami na bránu a nedokázali jsme z toho vstřelit branku."

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 1:2. Kaše a Flek zařídili Energii výhru v derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:29. M. Hanzl Hosté: 12:15. Flek, 47:59. D. Kaše Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, Štich (A) – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Válek – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Hladonik, D. Kaše, Flek – M. Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Kika, Kubičík – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mladá Boleslav - Liberec 3:4pp

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 3:4p. Bitvu rivalů rozsekl Hanousek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:51. Pláněk, 34:40. J. Stránský, 45:54. Lunter Hosté: 32:19. Lenc, 36:00. Rosandić, 37:09. Lenc, 63:09. T. Hanousek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Šír – Rychlovský. Rozhodčí Pešina, Šindel – Zika, Zemánek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

Lukeš vynuloval trápící se Hanáky

Hostující Hanáci nastoupili jen s deseti útočníky, přičemž Mácha jako desátý pobyl na ledě jen minimálně. Už ve čtvrté minutě mohl jít olomoucký tým do vedení, Kucsera ale Růžičkův faul z trestného střílení nepotrestal. Chvilku poté tvrdě pálil Jergl, strážce olomoucké branky Lukáš se však překvapit nenechal. Jeho protějšek Lukeš byl v permanenci o pár minut později, kdy hráli hosté přesilovku. Tomeček a Čachotský ale v dobrých pozicích neuspěli.

Tomeček měl možnost k nápravě hned zkraje druhého dějství při další početní výhodě, jenže i v tomto minisouboji byl úspěšnější Lukeš. V polovině 24. minuty obdržela dvouminutový trest hráčská lavice hostů a nesportovní chování přišlo Olomouc draho. V přesilovce prostřelil Filip Pavlík Lukáše, když dokonale využil chvíle, kdy olomouckému gólmanovi projelo ve výhledu několik hráčů. Oba týmy pak nevyužily dvojnásobnou přesilovku: domácí ji hráli 26 sekund, hosté přes minutu a půl.

Ve 42. minutě domácí zvýšili náskok. Nejdříve ještě Smoleňák po Růžičkově přihrávce neuspěl, ale vzápětí si role vyměnili a syn hlavního kouče Mountfieldu upravil zblízka na 2:0.

V čase 47:21 po závaru před olomouckou brankou zvýšil na tříbrankový rozdíl prvním gólem v sezoně Koukal. V 56. minutě se ještě ranou z pravého kruhu trefil podruhé v utkání Filip Pavlík. Lukeš vzápětí uhájil čisté konto i při Kucserově šanci.

SESTŘIH: Mountfield HK - Olomouc 4:0. Jasná výhra Hradce, dva góly dal Pavlík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:01. F. Pavlík, 41:20. V. Růžička, 47:21. Koukal, 55:26. F. Pavlík Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Zámorský, Nedomlel (A), Blain, Hronek, F. Pavlík (A), Jank, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – M. Chalupa, Lev, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík. Hosté: Lukáš (Konrád) – Škůrek, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), A. Rutar, Ondrušek (A), T. Černý – V. Tomeček, J. Knotek (A), Burian – Kucsera, Nahodil, J. Káňa – Bambula, Čachotský, Olesz – Mácha. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Votrubec, Ševic Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Rakouský snajpr zachránil Kometu

V opatrné úvodní třetině nebylo k vidění mnoho příležitostí. Prudkou ránu brněnského útočníka Tomáše Svobody zlikvidoval jeho jmenovec Miroslav v brance Vítkovic a následně si poradil také s pohotovou dorážkou Pláška z mezikruží. Na opačné straně se dvakrát připomněl agilní Schleiss, Vejmelka však oba jeho pokusy zlikvidoval.

První branka padla až zkraje druhé třetiny. Lukáš Krenželok zavezl puk do pásma, nahrál najíždějícímu Maroszovi, jenž se trefil přesně mezi betony brněnského gólmana. Kometa poté zvýšila svou útočnou aktivitu a přišly i šance. Nejprve při hře čtyři na čtyři Miroslav Svoboda skvělým zákrokem lapačkou vychytal kanadskou posilu Komety Lucianiho, a pak se vítkovický brankář vyznamenal znovu. Svozil předložil puk Holíkovi, ale ten ani nadvakrát nedokázal dostat puk do branky.

Vítkovičtí trestali: Štencel dlouhým pasem vysunul rozjetého Lakatoše, který Vejmelku obelstil kličkou do bekhendu a bylo to 2:0. Kometa ve třetí části tlačila a výrazně jí pomohla dlouhá pětiminutová přesilovka po vyloučení Marosze.

V čase 55:33 vstřelil po povedené souhře kontaktní gól Schneider, tentýž hráč o necelé dvě minuty později vyrovnal a poslal duel do prodloužení. V něm Brňané nevyužili přesilovku, ale mrzet je to nemuselo. V nájezdech totiž skórovali Holík s Brabencem, za domácí se neprosadil ani jeden střelec a brněnský tým získal i druhý bod.

Kometa tak navázala na domácí vítězství nad Mladou Boleslaví a uspěla podruhé za sebou. Naopak Vítkovičtí doma po výhrách nad Hradcem Králové a Spartou klopýtli.

SESTŘIH: Vítkovice - Brno 2:3sn. Zkrat Marosze nastartoval hosty k obratu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:48. Marosz, 38:17. Lakatoš Hosté: 55:33. Schneider, 57:27. Schneider, . P. Holík Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dočekal, Dej, Šišovský – Werbik, J. Mikyska, Bernovský. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Freibergs, J. Zbořil, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič (C), P. Holík, Klepiš – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – T. Svoboda, Gajarský, Luciani. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion Ostravar aréna

Pardubice - Sparta 1:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:12. Poulíček Hosté: 04:35. Říčka, 07:42. Tomášek, 58:49. Rousek Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, Vála, Bučko, Ďaloga, J. Kolář (A), J. Zdráhal, Nakládal (C) – Zeman, Tybor, Blümel – Anděl, Machač, Claireaux – Svačina, Poulíček, Paulovič – Kusý, Mandát (A). Hosté: Machovský (Neužil) – Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, M. Jandus, Piskáček (A), Němeček – Rousek, Dvořáček, Vitouch – Kudrna, Pech (A), Sukeľ – Řepík (C), Buchtele, Horák – Říčka, Forman, Tomášek. Rozhodčí Mrkva, Šír – Axman, Bryška Stadion enteria arena Návštěva Bez diváků diváků

České Budějovice - Plzeň 1:5

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:10. Pýcha Hosté: 09:05. Kracík, 19:53. P. Musil, 22:20. P. Musil, 46:01. Stříteský, 51:03. Čerešňák Sestavy Domácí: Čiliak (Patera) – Plášil, Vydarený (A), Slováček, Pýcha (C), Allen, Pavel – Beránek, Venkrbec, Christov – Z. Doležal, R. Přikryl, M. Novák (A) – D. Voženílek, Raška I, Michnáč – Karabáček, Prokeš, Jonák. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Jiříček, Budík, Čerešňák, Vráblík, Stříteský – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka (A), Kodýtek, Přikryl. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion Budvar aréna

Třinec - Zlín 5:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:52. O. Kovařčík, 07:03. O. Kovařčík, 31:22. M. Stránský, 48:25. P. Vrána, 59:25. Zadina Hosté: 08:18. Honejsek, 57:12. Gazda Sestavy Domácí: Štěpánek (Kořenář) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Huf (Kašík) – Řezníček, Nosek (A), Ferenc, Žižka (C), Suhrada, Gazda, Hamrlík – Köhler, Fryšara, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Václavek, Herman, Karafiát – Kubiš (A), P. Sedláček, Dobiáš. Rozhodčí R.Svoboda, Pražák – J. Svoboda, Malý Stadion WERK ARENA, Třinec

