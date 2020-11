Úsečný Valský: Tak slabou Plzeň nepamatuju. Co bude za měsíc, nevím

Zatímco olomoucký gólman Branislav Konrád či trenér Zdeněk Moták si vážili i jednoho získaného bodu proti jinak suverénní Plzni za statečný výkon a prohru 1:2 v prodloužení, útočník Jakub Valský (32), jenž do Mory dorazil spolu se Silvestrem Kuskem na měsíční hostování z brněnské Komety, příliš spokojeně po své premiéře v novém dresu nevypadal. Spíš vůbec. Odpovědi novinářům? Úsečné, pohledy uštěpačné. Jako by Valský na Hanou dorazil naštvaný proti své vůli...

Klub váš příchod oznámil v pondělí, co všechno jste s novými spoluhráči stihl?

„Ráno rozbruslení.“

Takže to pro vás bylo asi těžké hned naskočit proti rozjetému lídrovi tabulky...

„Normální zápas.“

Jak jej hodnotíte?

„Myslím si, že jsme jej měli vyhrát za tři body, protože takhle slabou Plzeň jsem dlouho neviděl. Možná měli v nohách autobus, nevím, ale nebyla tak silná, jako normálně bývá. Byla šance ji porazit.“

Anebo vy jste byli tak dobří?

„Je to možný. Já nevím, prostě můj pocit je, že jsme měli vyhrát za tři body. Měli jsme spoustu přesilovek, tím se to dalo rozhodnout.“

Nicméně vás držel Branislav Konrád, který pochytal spoustu plzeňských šancí.

„Jo, ale kdybychom v první půlce zápasu něco třeba v přesilovce proměnili, mohlo to dopadnout jinak.“

Prodloužení však hosté zahráli výborně.

„Když to říkáte... Dali gól, tak ho sehráli líp.“

I vy jste jeden mohl dát, co tam chybělo?

„Chtěl jsem střílet mezi nohy, ale svezlo se mi to do betonu.“

Z osobního hlediska se vám v útoku s Kuskem a Oleszem hrálo jak?

„Osobní dojem bych nehodnotil, snažil jsem se to odehrát, jak nejlépe jsem mohl.“

Je pro vás alespoň lepší, že jste z Komety přišli se Silvestrem Kuskem spolu?

„Na dojíždění asi jo, můžeme se střídat.“

S čím do Olomouce na měsíc přicházíte?

„Co nejvíc jim pomoct.“

A pak se vrátit?

„Nevím, co bude za měsíc.“

Platí stále to, co jste nedávno řekl v rozhovoru pro deník Sport, že chcete na konci sezony zvednout nad hlavu mistrovský pohár s Kometou?

„Jasný.“

Máte i v Moře smlouvu postavenou stejně jako v Brně, tedy motivačně podle odehraných zápasů?

„Na to bych nechtěl odpovídat.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE