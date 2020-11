Kvapil řeší budoucnost: zavřené dveře do extraligy, místo ciziny spíš pauza

Na nedávných Švédských hrách se Marek Kvapil vrátil po dvou letech do národního týmu • Michal Beránek (Sport)

Gašper Krošelj naskočil do série proti Liberci v průběhu druhého duelu, postup Mladé Boleslavi však nevychytal • Michal Beránek (Sport)

Marek Kvapil se dostal do samostatného úniku a chytrou střelou mezi betony Šimona Hrubce otevřel skóre třetího finále • Pavel Mazáč (Sport)

Marek Kvapil překvapivě skončil v Liberci a zamířil do Sparty, kde ale kvůli zranění zatím nemůže hrát • Pavel Mazáč (Sport)

Měl být jedním z lídrů ofenzivy Sparty. V minulé sezoně stihl Marek Kvapil (35 let) vinou zranění odehrát jen čtyři zápasy. A šlus. Odmítnutím snížení gáže jeho pražská anabáze skončila. S velkou pompou přišel, s pořádným popraskem odešel. Co bude s kanonýrem dál? V extralize působit nesmí. Podle zpráv Sportu to aktuálně vypadá na pauzu či dokonce konec kariéry.