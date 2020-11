Brutální Motor! Zdemoloval Vítkovice, na výhru čekal sedm a půl let

Dlouho čekaly na první výhru. Dočkaly se až na jedenáctý pokus. Ale že to stálo za to! Černou sérii utnuly České Budějovice přímo brutálně. Vítkovice na jejich ledě deklasovaly 7:0. Extraligové vítězství ochutnal Motor po více než sedmi a půl letech. „Konečně se mi to hodnotí dobře,“ usmíval se po utkání trenér Václav Prospal.

V šesti zápasech z předchozích desíti vedli. Několikrát dokonce vícebrankovým rozdílem. Do třetí třetiny vstupovali čtyřikrát s náskokem. Přesto všech deset utkání hokejisté Českých Budějovic prohráli, třikrát z toho v prodloužení.

Možná i proto byly u sázkových kanceláří po první třetině dál favoritem Vítkovice, ač po dvaceti minutách prohrávaly 0:1. Jenže Motor tentokrát nenechal nic náhodě a ve druhé části si vybudoval náskok, který už snad ani nebylo možné ztratit. Kostka nad ledem v Ostravě ukazovala ve 34. minutě skóre 0:6!

Naposledy vyhrály České Budějovice v extralize jednu třetinu o pět branek v březnu roku 1999 v Opavě. „Že se tak znovu stane teď po sérii deseti proher, je dost neuvěřitelné,“ komentoval na Twitteru počin marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera.

Domácím nepomohlo ani střídání brankářů. Daniela Dolejše po čtyřech kusech vystřídal Miroslav Svoboda, než se ale stihl alespoň trochu zahřát, už lovil puk ze sítě. V brance byl dvě minuty, když kapituloval podruhé.

„Konečně se mi to hodnotí dobře, daleko lépe než minulé zápasy,“ začal tiskovou konferenci šťastný kouč Václav Prospal. „Poté, co se nám podařila přežít vyloučení ze začátku zápasu, jsme se dostali do vedení. Od té doby už jsme byli lepším týmem a zaslouženě zvítězili. Za tři body jsme strašně rádi,“ dodal.

Vítkovice - České Budějovice: Další hřebíček domácím přidal Novák, 0:7

Kouč Vítkovic: Druhá třetina totální kolaps

Motor se extraligové výhry dočkal po 7 letech a osmi měsících, přesněji po 2818 dnech. Hned po utkání klubu na sociálních sítích gratuloval nejlepší ligový forvard posledních sezon a jihočeský odchovanec Milan Gulaš .

Skóre se nakonec zastavilo na sedmičce: 0:7! Dvakrát se trefil obránce a kapitán Českých Budějovic Pavel Pýcha. Jiří Patera v brance Českých Budějovic oproti pátečnímu duelu v Třinci nahradil Marka Čiliaka a ve čtvrtém extraligovém utkání zapsal první nulu.

To Vítkovice po minulé výhře s čistým kontem v Liberci (3:0) dopadly tvrdě na zem. „Hlavně druhá třetina se nedá nazvat jinak než totálním kolapsem, tam bylo úplně všechno špatně. Musíme si to rozebrat. Výsledek je jednoznačný a zdrcující, ale pokusíme se to hodit za hlavu a v neděli v Boleslavi dát fanouškům jasný signál, že to byl jen nepovedený zápas, který se občas přihodí,“ litoval Darek Stránský, asistent kouče Ostravanů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 04:31. Pýcha, 23:40. Z. Doležal, 26:37. Jonák, 31:15. Pýcha, 31:59. Beránek, 33:27. Allen, 54:24. M. Novák Sestavy Domácí: Dolejš (32. Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Schleiss, Marosz, Šišovský – Dej, L. Krenželok (A), Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Patera (Čiliak) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Lytvynov, Pavel, Allen, Svach – M. Novák (A), R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Karabáček – Christov, Venkrbec, D. Voženílek – Jonák, Beránek. Rozhodčí Lacina, Pešina – Gerát, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

