SESTŘIHY: První výhra Motoru, zničil Vítkovice 7:0! Souboj titánů pro Třinec

Neporazitelní Oceláři válí dál! Plzeň srazil Jašek

Hosté začali skvěle. Už po 24 sekundách udeřil Suchý, který se po pasu Mertla ocitl sám před Štěpánkem a zakončením mezi betony otevřel gólový účet. Aktivnější Třinec ale zasypal v první třetině Pavláta, jenž chytal za Plzeň v extralize poprvé, devatenácti střelami a otočil ještě před přestávkou skóre.

K vyrovnání pomohly Ocelářům i chyby hostujících beků. Nejdříve Kaňákovi přeskočil na útočné modré čáře puk, ale Zadinovu střelu v přečíslení tři na jednoho kryl Pavlát. V dohrávané akci ale vyhození Vráblíka zblokoval Marcinko k Chmielewskému, který z mezikruží vyrovnal.

Plzeň mohl dostat znovu do vedení Gulaš, který ze sólového úniku jen vyprášil betony Štěpánka. Na druhé straně upravil Jašek z rychlého protiútoku přesnou střelou k tyči na 2:1 v čase 19:59.

Svižný a atraktivní hokej přinesla i druhé třetina, ve které oba gólmani nepřipustili změnu skóre. Štěpánek vychytal v sólovém úniku Kracíka, který si třineckého brankáře položil blafákem na led, ale v cestě za vyrovnáním nepřehodil pravý beton. Z následné dorážky neuspěl ani Rob.

Pavlát si o chvíli později vysloužil uznání od Růžičky. Domácí kanonýr si stáhl na hranici brankoviště rukavicí puk na led a měl před sebou prázdnou branku, ale mladý plzeňský gólman skokem z jedné strany na druhou zabránil jistému gólu.

I když se hrálo důrazně, tak vyloučení bylo poskrovnu (1:3). Hosté měli první přesilovou hru až ve 45. minutě, ale bez velkých šancí. Nejblíže vyrovnání byl v závěru obránce Jiříček, který si sjel na Gulašovu přihrávku, jen netrefil odkrytou branku.

Při power play ještě udržel Plzeň ve hře Pavlát, který už byl v půli cesty na střídačku, ale vrátil se včas, aby zastavil střelu Hrehorčáka z vlastního pásma. Vzápětí už ale Pavlát ze střídačky sledoval, jak Doudera zpečetil výhru Třince.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Hrál se oboustranně super zápas. Věděli jsme, že Plzeň výborně forčekuje a je hodně agresivní, dohrává souboje. Zápas pro nás začal smolně, inkasovali jsme v prvním střídání. Jakoby nás to nakoplo, tým se semknul. Utkání mělo vysoké parametry a za výhru jsme velmi rádi.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Třinec má vysokou individuální kvalitu kádru. V některých momentech hrál náš tým až s příliš velkým respektem, což na led nepatří. Vyhrál lepší tým. Pochválil bych našeho mladého gólmana Pavláta, který se s prvním zápasem na ledě těžkého soupeře vyrovnal perfektně.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 3:1. Souboj titánů pro Oceláře. Triumf vystřelil Jašek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:49. Chmielewski, 19:59. Jašek, 59:39. M. Doudera Hosté: 00:24. Suchý Sestavy Domácí: Štěpánek (Kořenář) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Pavlát (Frodl) – Lang, Stříteský, Vráblík, Čerešňák, Budík, Jiříček, L. Kaňák – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka (A), Kodýtek, Malát. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec

První triumf Motoru řídil Pýcha čtyřmi body

Nováček nastoupil v Ostravě na led odvážně a úvodní střídání naznačila, že vstříc úspěchu po desíti porážkách v řadě hodlá jít aktivní hrou. Českobudějovickou kuráž ještě víc přiživila rychlá první branka, kterou v páté minutě vstřelil švihem pod horní tyčku Pýcha.

Domácí mohli s vývojem utkání udělat něco v přesilovkách. Jenže hned vzápětí prohospodařili čtyřminutové vyloučení Christova a pak i další hru pět proti čtyřem, ve které už byli nebezpečnější, ale hosté se dokázali ubránit.

Druhá část pak přinesla vítkovickou pohromu. Jihočeši na rozdíl od domácích nakládali s početními výhodami příkladně a hned tu první ve 24. minutě zužitkoval Doležal, který se trefil ranou od modré čáry. Když ve 27. minutě po nenápadné akci zblízka po ledě překonal Dolejše Jonák, domácí úplně „odešli“.

Svou třetí přesilovku hosté znovu zúročili v gól a opět ho střelou od modré čáry dosáhl kapitán Pýcha, jehož příklep vyhnal Dolejše na střídačku.

Svoboda si ale ani nesáhl na puk a o 44 sekund později ho překonal Beránek, který i v obležení tří protihráčů dotlačil kotouč za čáru. Ale to ještě nebylo vše a v 34. minutě kanonádu Motoru podtrhl šestým gólem obránce Allen, který čítankově sehrál přečíslení s Voženílkem.

Po českobudějovickém brankostroji se zápas ve třetí části už je dohrával. Vítkovice alespoň mohly snížit, jenže nedokázaly zužitkovat ani dlouhou přesilovku pět na tři, a duel končily ve velké křeči.

Jak na to domácím hned vzápětí ukázal Novák, který ve stejné výhodě pohotově uklidil do vítkovické branky zblokovanou střelu Pýchy.

Ohlasy trenérů

Darek Stránský (Vítkovice): „Měli jsme úplně jinou představu. Chtěli jsme do utkání vstoupit agresivně, pokusit se dát nějaký gól a určovat tempo. To se bohužel nepodařilo, i když jsme k tomu měli několik přesilovek, a ráz utkání jsme nenastavili v náš prospěch. Druhá třetina byla totální kolaps. Tam bylo vše špatně. Důvodů je hodně, musíme si to rozebrat. Výsledek je jednoznačný. Náš vzkaz všem fanouškům je takový, že se to pokusíme hodit za hlavu a v Boleslavi to napravit.“

Václav Prospal (České Budějovice): „Daleko lepší hodnocení než v minulých zápasech. Povedlo se nám vstřelit vedoucí gól, přežili jsme nějaká vyloučení a myslím, že od té doby jsme byli lepší. Myslím, že jsme si dnes to vítězství zasloužili a to skóre to indikuje. Jsme moc rádi za tři body.“

SESTŘIH: Vítkovice - České Budějovice 0:7. Motor slavní první výhru od postupu, zářil kapitán Pýcha

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 04:31. Pýcha, 23:40. Z. Doležal, 26:37. Jonák, 31:15. Pýcha, 31:59. Beránek, 33:27. Allen, 54:24. M. Novák Sestavy Domácí: Dolejš (32. Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Schleiss, Marosz, Šišovský – Dej, L. Krenželok (A), Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Patera (Čiliak) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Lytvynov, Pavel, Allen, Svach – M. Novák (A), R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Karabáček – Christov, Venkrbec, D. Voženílek – Jonák, Beránek. Rozhodčí Lacina, Pešina – Gerát, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Beránek sestřelil Kometu dvěma góly

Domácí byli v úvodu aktivnější, první nebezpečnou střelu na Klimeše, který dnes dostal přednost před Vejmelkou, vypálil ve druhé minutě Beránek. Brankář Komety se během úvodní dvacetiminutovky vyznamenal ještě několikrát, skvěle například zlikvidoval šanci Koblasy po přečíslení dvou na jednoho.

Na druhé straně Bednáře v karlovarské brance prověřil Schneider, z bezprostřední blízkosti ale trefil jen vyrážečku. V 18. minutě se domácím naskytla příležitost čtyřminutové přesilové hry za hru vysokou holí Gajarského. Nabídnutou dvojnásobnou výhodu využil několik vteřin před jejím skončení Beránek po ideální nahrávce Pulpána do předbrankového prostoru.

Útočný a atraktivní hokej pokračoval i ve druhé třetině, ve kterém však vynikali oba gólmani a zejména hostující Klimeš. Ve 26. minutě mohli vyrovnat Brabenec a následně Plášek, rovněž lehké ťuknutí Horkého do letícího puku ale Bednář zlikvidoval.

Vyrovnat se Kometě podařilo až ve 36. minutě, kdy Bednář nestačil na Královo nahození zpoza modré čáry. Hostující bek si tak připsal premiérovou trefu v soutěži.

Domácími to však nijak neotřáslo a o chvíli později ujel do samostatného nájezdu Kaše, kterému v zakončení zabránil Němec jen za cenu faulu. Následně nařízené trestné střílení však útočník Philadelphie neproměnil. Vedení hráčům z lázeňského města vrátila o minutu později další zámořská posila, tvrdou střelou se prosadil Lauko.

Ve 49. minutě mohl vyrovnat kapitán hostů Zaťovič, Bednář ale jeho bombu vytěsnil. Západočeši se následně opět prosadili v přesilové hře a opět se po Pulpánově asistenci mezi střelce zapsal Beránek.

Kometa nekapitulovala a po zmatcích v předbrankovém prostoru vrátil o dvě minuty později hosty zpět do zápasu Plášek. Dramatická bitva vyvrcholila v závěrečných minutách, když v 59. minutě byl vyloučen Šenkeřík a následně hostující kouč odvolal brankáře. Brno výhodu šesti hráčů proti čtyřem ale nevyužilo, naopak výsledek ve prospěch Energie pečetil v 60. minutě do prázdné branky zaskakující kapitán Vondráček.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Čekali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Povedly se nám vstupy do každé třetiny utkání. Myslím, že jsme byli herně i střelecky mnohem aktivnější. Škoda, že se nám nepodařilo proměnit více našich příležitostí, mohli jsme zápas mít více pod kontrolou. Brno má však šikovné útočníky a my jsme museli bojovat o vítězství až do konce zápasu.“

Kamil Pokorný (Kometa): „Vary byly celý zápas velmi aktivní, měly hodně střelby, ve hře o dobrý výsledek nás držel gólman Klimeš. Paradoxně jsme dva góly dostali v oslabení, i když myslím, že jsme je nehráli špatně. My jsme tam měli také nějaké šance, ale bohužel naše produktivita je špatná. Po snížení na 3:2 se nám naskytla příležitost na konci zápasu sáhnout ještě po nějaké bodu, ale při zvýšené přesilovce šest na čtyři jsme inkasovali do prázdné branky.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kometa Brno 4:2. Beránek dvěma trefami pomohl k výhře Energie

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:44. O. Beránek, 38:57. Lauko, 50:44. O. Beránek, 59:09. Vondráček Hosté: 35:36. F. Král, 52:08. Plášek ml. Sestavy Domácí: Bednář (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – M. Zabloudil, M. Kadlec, Vondráček (C). Hosté: Klimeš (Vejmelka) – Freibergs, O. Němec (A), Pyrochta (A), Svozil, Hájek, J. Zbořil, F. Král – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – DeFazio, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Kunc, Süss, Gajarský. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Demolici Zlína řídilo sedm různých střelců

Beranům, jenž vedl kouč juniorky Zbyněk Mařák, se vydařil vstup do utkání. Ve 4. minutě otevřel po souhře Sedláčka se Žižkou skóre Dobiáš, který si tak připsal premiérovou trefu v nejvyšší soutěži.

Na druhé straně si ke střele sjel Dlapa, brankář Kašík puk hrudí vyrazil před sebe. Mladá Boleslav vyrovnala zásluhou Šťastného. Po pasu Bernada překonal domácího gólmana dlouhou kličkou do bekhendu.

Zanedlouho vyslal Šidlík dopředu Najmana, Kašík jeho pokus chytil do lapačky. Bruslaři otočili skóre dvěma góly v rozmezí 37 sekund. Nejprve vlastní nahození dorazil do sítě Kousal, poté střelou příklepem skóroval Stránský.

Do druhé třetiny si Zlín přenesl přesilovku, v níž Šlahař z prostoru levého kruhu přestřelil. Další početní převahu už domácí využili, tvrdou ránou snížil obránce Gazda. Mladá Boleslav si ale v ponechané výhodě vzala dvoubrankový náskok zpět, přesně do horního rohu se trefil Zohorna. Chvíli poté přidal pátou hostující trefu zblízka Zbořil a vyhnal Kašíka z branky.

Berani si mohli znovu pomoct přesilovkou, pokus Jakuba Svobody, kterého Zlín angažoval dnes, ovšem Růžička vytěsnil mimo. Krátce před druhou přestávkou kapituloval i Kašíkův náhradník Huf, Cienciala poslal kotouč pod horní tyč.

Zlínu vyšel úvod třetí třetiny, při Flynnově vyloučení procedil puk za Růžičku Karafiát. Z pravé strany si pak do šance najel mladoboleslavský Zohorna, svou střelu ale nasměroval do betonu ležícího Hufa. V 51. minutě udeřili Bruslaři posedmé, rozjetého Flynna nezastavil ani natahující se Huf.

Ohlasy trenérů

Zbyněk Mařák (Zlín): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme branku. Druhou se nám bohužel vstřelit nepodařilo, soupeř nás potrestal za chyby ve středním pásmu a dostal se do vedení. Mladá Boleslav dobře bruslila a proti takovému týmu se pak těžko hraje. Výsledek nakonec odpovídá průběhu utkání.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Prohrávali jsme, ale ještě v první třetině jsme dokázali vyrovnat a poté skóre i otočit. Pak už jsme jen vedli, vyprodukovali jsme hodně střel i hodně branek. Měli jsme dobrý pohyb, soupeři jsme nechtěli dát nic zadarmo. Zaslouženě jsme vyhráli.“

SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 3:7. Demolice Beranů, sedm různých střelců hostů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:20. Dobiáš, 22:01. Gazda, 40:12. Karafiát Hosté: 07:40. Šťastný, 14:13. P. Kousal, 14:50. J. Stránský, 23:22. R. Zohorna, 24:04. A. Zbořil, 39:12. Cienciala, 51:00. Flynn Sestavy Domácí: Kašík (25. Huf) – Řezníček, Nosek (A), Suhrada, Ferenc, M. Novotný, Žižka (C), Gazda – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Herman, Svoboda – Václavek, Karafiát, J. Ondráček – Kubiš (A), P. Sedláček, Dobiáš. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – Lunter, R. Zohorna, Šťastný. Rozhodčí Micka, Kika – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Sobotka začal porážkou, Pražany skolil Kucsera

I přes úvodní převahu Sparty se ve třetí minutě do vedení dostala Olomouc. Olesz neuspěchal přihrávku a v ideální moment vybídl ke skórování Valského, který si tak připsal svoji první branku v druhém zápase po příchodu z Brna.

Vedení ale Olomouci nevydrželo dlouho, po necelé půl minutě hry vyrovnal po hezké individuální akci Vitouch. I nadále měla více ze hry Sparta a domácí Konrád zasahoval častěji než Neužil. V přesilových hrách domácí brankář vychytal z bezprostřední blízkosti Rouska a Sukeľa, sparťanský kapitán Řepík z levé strany střílel těsně nad.

Ve druhé třetině se hra vyrovnala a mírně navrch měla Olomouc. Po Konrádově zákroku proti Pechovi na druhé straně dvakrát nebezpečně zakončoval Valský. Brankou mohly skončit také dvě tečovaná nahození olomouckých obránců od modré čáry, ale Neužil vždy zasáhl.

Sparta více ohrozila Konráda až v přesilové hře v posledních minutách druhé části, ale slovenský brankář zasáhl proti střele Řepíka a Kudrna z mezikruží zamířil mimo. Hosté si vzápětí po přesilové hře nepohlídali návrat Kucsery na led, Kusko mu v přečíslení dvou proti jednomu nabil na střelu z první a Neužil se už nestačil proti jeho pokusu přesunout.

Olomouci se povedl také vstup do třetí třetiny a zvýšila na jejím začátku na 3:1. V prvním samostatném úniku Tomeček ještě branku netrefil, ve druhém už byl Nahodil úspěšnější a překonal Neužila.

Sparta se v následujících minutách dostala do tlaku a tlačila se do brankoviště, Konrád však těmto nájezdům s pomocí obránců odolával. Čtvrtý gól Olomouce mohl přidat Knotek, po Neužilově špatné rozehrávce ale zamířil jen do boční sítě. Konrád musel být naopak pozorný při dorážkách Buchteleho a Tomáška.

Olomoučtí hráči při power play Sparty několikrát netrefili přes celé hřiště odkrytou branku. Přidat čtvrtou branku se podařilo až Kucserovi sedm vteřin před koncem během přesilové hry, kdy prostřelil Neužila střelou z voleje.

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 4:1. Domácí výhru dvěma brankami zařídil Kucsera

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:17. Valský, 39:33. Kucsera, 41:17. Nahodil, 59:53. Kucsera Hosté: 02:44. Vitouch Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – Burian, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Bambula, Kolouch, Mácha. Hosté: Neužil (Machovský) – Němeček (A), M. Jandus, Mikliš, Košťálek, Tomáš Dvořák, Poizl – Rousek, Horák (C), Řepík – Sobotka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Říčka, Vitouch, Forman – Zikmund. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Petr Úlehla – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc

Liberec - Litvínov 1:2sn

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 1:2sn. Vyrovnané derby strhnul na stranu hostů v nájezdech Ščotka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:39. Filippi Hosté: 39:33. Pospíšil, . Ščotka Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Šír – Rychlovský. Hosté: Godla (Honzík) – Demel, Irving, Cibulskis, Balinskis, Ščotka, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, Gerhát, Mahbod – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Myšák – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Jeřábek, Kajínek – Obadal, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva Bez diváků diváků