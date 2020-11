Šílený zápas v Boleslavi! Historické zápisy, Vary se nevymlouvaly

Jednoznačný ráz utkání dala už první třetina. Boleslav vstoupila do zápasu s větším elánem, v neděli proti Vítkovicím totiž začátek vůbec nechytla. Tentokrát se Bruslaři čapli úžasně. Do šaten se odcházelo za stavu 5:0, na střely na branku skončilo úvodní dějství 21:4…

Energie, která v předešlých pěti zápasech inkasovala stejný počet gólů, zažila třetinu hrůzy. V kabině bylo dusno. „Prohrát třetinu 0:5 je strašný. Řekli jsme si, že takhle to hrát nejde,“ prozradil karlovarský bek Libor Zábranský.

Jenže rozjetého soupeře zastavit nešlo. Hned po třech minutách lovil po skvělé akci Davida Šťastného první puk z branky i náhradník Filip Novotný. Před polovinou utkání završil stejný hráč hattrick, když do branky prošla jeho přihrávka na Mária Luntera. Hosté, alespoň na chvíli, zastavili přísun inkasovaných gólů až Zábranského přesilovkou trefou.

Mladá Boleslav útočila na svou rekordní extraligovou výhru. Do úterního duelu se ji v nejvyšší soutěži ještě nepovedlo vstřelit ani deset gólů. Tuto metu nakonec Bruslaři překonali. Desátý gól padl v 51. minutě, o pár minut ještě jedenáctý. Konečný rezultát? Nevídaná porce 15 gólů a skóre 11:4!

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Šťastného den. Po pasu Zohorny se trefil už čtyřikrát, 9:2

„Nepovedené utkání. Náš výkon měl parametry, a to ještě slabé, jen do třetí obdržené branky. Pak byla Boleslav jednoznačně ve všech parametrech lepší a zaslouženě vyhrála. Musíme se vrátit zpátky k tomu, co jsme předváděli v předchozích zápasech, k poctivější hře do defenzivy. A v dalším utkání podat úplně jiný výkon,“ uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška.

S jeho slovy souhlasil i Zábranský. „Po pěti parádních zápasech přišla taková facka, kterou jsme si za výkon zasloužili,“ prohodil bez okolků. „Sezona je ale dlouhá. Abychom se tady zhroutili z jednoho zápasu, to vůbec. Spíš naopak, musíme to vzít jako takovou zdravou facku, spadnout zpátky na zem, vzít si ponaučení a v pátek předvést, že jsme dobrý tým.“

Šílený zápas přinesl zápis do historie boleslavského hokeje. Bruslaři zaznamenali nejvyšší výhru i nejvíce nastřílených gólů v jednom utkání v extralize. Za poslední tři duely nastříleli úctyhodných 20 gólů. „Nevím, kde se to vzalo. Od začátku sezony hodně střílíme, snažíme se tlačit do brány a dneska to tam napadalo. Jsme rádi, ale nesmíme usnout na vavřínech,“ hodnotil utkání Šťastný.

Šikovný útočník zažívá snový vstup do sezony, který potvrdil svým prvním čtyřgólovým večerem v extralize. „Myslím, že to se mi stalo naposledy tak v 6. třídě v Přerově,“ smál se. Po 12 utkáních má na kontě 12 gólů a s třineckým Matějem Stránským se dělí o pozici nejlepšího střelce. „Jsem spokojený, že mi to tam padá. Snad to bude padat i dál,“ dodal.

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Střelnice domácích pokračuje. K autorům se přidal Pláněk, 11:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:49. Šťastný, 15:53. R. Zohorna, 16:44. Jääskeläinen, 16:54. Najman, 19:53. Flynn, 23:09. Šťastný, 27:37. Šťastný, 42:49. Najman, 49:16. Šťastný, 50:32. Flynn, 53:42. Pláněk Hosté: 30:10. Zábranský, 48:05. Šenkeřík, 54:05. Šenkeřík, 55:05. D. Kaše Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Hosté: Bednář (21. F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Kotvan – M. Zabloudil, D. Kaše, Flek – O. Beránek, Hladonik, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Pešina, Šindel – Zika, Zemánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

