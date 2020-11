SESTŘIHY: Demolice! Boleslav zničila Vary 11:4. Sparta - Plzeň 1:3

Gulašovo komando si smlslo na Pražanech

Do první velké šance utkání se v sedmé minutě dostali hosté, gólman Machovský však dokázal po přečíslení dva na jednoho a střele Kantnera zastavit puk na brankové čáře. Bezbrankový stav následně potvrdil i videorozhodčí.

Ve 13. minutě byl vyloučen domácí Kudrna a Gulaš připravil první gól zápasu pro Suchého, který si připsal šestou trefu v sezoně. Sparta mohla odpovědět také v početní výhodě, trest Vráblíka ale netrestala. Pražané byli střelecky aktivnější, na pozorně chytajícího Frodla si ale v první třetině nepřišli.

Vyrovnat se Spartě podařilo ve 28. minutě, kdy obránce Němeček i přes faul na svou osobu z úhlu a v pádu dokázal překonat Frodla. Západočeši však byli lepším týmem a za dvě minuty si dokázali vzít vedení zpět, když se po Gulašově přihrávce podruhé prosadil Suchý.

K další brance hostů pomohlo opět vyloučení domácích, Košťálka vrátil do hry již po deseti sekundách Musil. A asistenci, již čtrnáctou v sezoně, si opět připsal kapitán Plzně Gulaš.

Sparta si mohla také pomoct přesilovými hrami. Přestože v nich před zápasem měli lepší bilanci než soupeř, ani osm minut výhody pět na čtyři na přelomu druhé a třetí části jim ke snížení nepomohlo. I díky skvělému Frodlovi. Pražané se i poté snažili zápas zdramatizovat, soupeř však dobře bránil a možný obrat nedovolil.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. To se potvrdilo. Plzeň byla kompaktnější, měla lepší přechod do útoku, nám to vázlo. Přechod do útoku byl hrozně pomalý a tím jsme dávali soupeři možnost dobře bránit modrou čáru. V obranném pásmu nás taky k ničemu moc nepustili, i když jsme si nějaké šance vytvořili, tak jsme volili nepřesné řešení. Celkově zápas rozhodly přesilovky. My jsme ve svých nevytvořili nic, Plzeň naopak dvě proměnila. To byl klíč k plzeňskému vítězství. Dnes jsme byli horším týmem.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Odehráli jsme skvělé utkání proti velmi silnému soupeři. Musím mančaft pochválit, protože jsme šedesát minut hráli tak, jak jsme si řekli. Bylo tam úplně všechno. Výborná oslabení, dobré přesilovky, hra pět na pět. Jsem hodně spokojený, protože soupeř byl silný a má hlavně ofenzivní kvalitu. Jsem rád, že jsme zastavili dvě prohry a vyhráli.“

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 1:3. Asistence Gulaše zařídily hostům tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:35. Němeček Hosté: 12:55. Suchý, 29:23. Suchý, 32:22. P. Musil Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš, Poizl – Rousek, Horák, Řepík (C) – Sobotka, Pech (A), Tomášek – Buchtele, Sukeľ, Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Hosté: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Musil, Kracík, Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Kantner, Stach, Rob. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Votrubec Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

K vyloupení jižních Čech přispěl poprvé syn legendy

Jihočeši nasadili po delší době čtyři kompletní útoky, přičemž na pravém křídle čtvrté řady se objevil obránce Slováček. Moravané si již v úvodní minutě vykoledovali menší trest a domácí v početní výhodě několikrát ohrozili branku hájenou Hufem.

Svižný hokej nabízel mnoho zajímavých situací, ale brankáři drželi čisté konto. Velkou šanci měl zlínský Řezníček, jenže Patera byl na místě. Domácí Novák trefil tyčku poté, co se natlačil k brankovišti z levé strany.

Ve druhém dějství zvýšil aktivitu českobudějovický tým a častěji se hrálo v pásmu Zlína. Do střeleckých pozic se postupně dostali Přikryl, Christov, bojovník Novák i obránce Allen, jenž si nabruslil až před Hufa. Hostům se otevřel prostor při vyloučení Venkrbce. Nevyužili přesilovku, ale získali mírnou převahu, z níž vyplynula Honejskova příležitost a poté vedoucí gól Hamrlíka.

Dvacetiletý syn asistenta zlínského trenéra Martina Hamrlíka si najel od modré čáry proti odraženému kotouči a nápřahem překonal Pateru. V 37. extraligovém duelu tak oslavil premiérovou branku. V dalším českobudějovickém oslabení ohrozil Hufa pokusem z mezikruží Lytvynov.

Bombou od modré čáry mohl zvýšit Hamrlík, ale Patera výborně zakročil betonem. Českobudějovický gólman se zaskvěl také při sólu Poletína. Ten v pokračující hře fauloval Pateru a při jeho trestu domácí rychle vyrovnali. Střelu Doležala z levého kruhu tečoval Venkrbec, který stál zády k Hufovi.

Berani si vzali zpátky náskok z přečíslení v začínající přesilovce - u levé tyčky se prosadil Karafiát. Po chybě Jihočechů při zakládání útoku přečíslili hosté obranu soupeře a definitivně rozhodli třetím gólem. Pečetící trefu přidal do prázdné branky při power play Motoru Kubiš.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): „Z naší strany panuje hrubá nespokojenost. Když konečně dokážeme vyrovnat na 1:1, tak nejsme dostatečně produktivní, abychom nahradili ztráty puků, které končí v naší brance. Pro nás jsou to ztracené tři body.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Nebyli jsme úplně v pohodě, ale šli jsme do utkání s cílem hrát šedesát minut naplno poctivý hokej. Ve vyrovnaném utkání mohly vyhrát i Budějovice, nakonec jsme byli šťastnější. Hodně nám pomohl druhý gól.“

SESTŘIH: České Budějovice - Zlín 1:4. Poprvé se trefil syn legendy, Honejsek třikrát nahrával

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:23. Venkrbec Hosté: 36:19. Hamrlík, 52:40. Karafiát, 57:56. Šlahař, 59:10. Kubiš Sestavy Domácí: Patera (Čiliak) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Lytvynov, Pavel, Allen, Slováček – M. Novák (A), R. Přikryl, Z. Doležal – D. Voženílek, Raška I, Karabáček – Christov, Venkrbec, Jonák – Prokeš, Beránek. Hosté: Huf (Kašík) – Řezníček, Nosek (C), Suhrada, Gazda, M. Novotný, Hamrlík, Dluhoš – Okál (A), Honejsek, Šlahař – J. Ondráček, Herman, Kubiš (A) – Václavek, P. Sedláček, Karafiát – Svoboda, Hejcman, Poletín. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva Bez diváků diváků

Debakl Energie řídil Šťastný čtyřmi góly

Jako první se prosadila domácí Mladá Boleslav. Úvodní přesilovku zápasu využil po půl minutě střelou z levého kruhu nejlepší střelec domácích Šťastný. Na 2:0 zvýšil čtyři minuty před koncem první části hry Šťastného parťák z první boleslavské formace Radim Zohorna.

A za minutu už to bylo dokonce 4:0. Nejprve potrestal chybu jednoho z karlovarských obránců Jääskeläinen a deset vteřin po něm se prosadil Najman. Třetinu snů pro domácí zakončil v čase 19:53 dalším přesilovkovým gólem Flynn.

Na druhou třetinu se do branky Energie postavil místo Bednáře Novotný, ale po osmi minutách už měl na kontě dvě inkasované branky. Obě z hole Šťastného, který tak ještě před polovinou zápasu završil hattrick. Hosté se dočkali prvního úspěchu ve 31. minutě, kdy se v přesilovce trefil z dorážky obránce Zábranský.

Domácí byli při chuti i ve třetí třetině a na 8:1 zvyšoval svým druhým gólem v zápase Najman. Za hosty snížil Šenkeřík, jehož gól platil až po kontrole u videa. Následně přidal svůj čtvrtý dnešní gól Šťastný. Magickou desítku pak trefil v 51. minutě Flynn a na 11:2 zvýšil bek Pláněk. Za hosty ještě stihli snížit Šenkeřík a Kaše.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Dokázali jsme odpovědět na neděli, kdy se nám výkon hráčů nelíbil. V kabině to mělo odezvu a jsme rádi, že jsme to odčinili. Už příprava na zápas byla jiná, vstup do něj se nám povedl a kluky to odměnilo vstřelenými góly. Pět branek v první třetině utkání rozhodlo. Na druhou stranu je to jenom jeden zápas, takhle musíme hrát vždycky. V trenérské kariéře ale takový zápas nepamatuji.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Bylo to od nás nepovedené utkání. Nějaký slabý parametr to mělo do třetí inkasované branky, pak už byla Boleslav ve všem lepší. Musíme se teď vrátit k tomu, co jsme předváděli v posledních pěti zápasech. K naší poctivé hře do obrany. A hlavně musíme předvést jiný výkon v dalším zápase.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 11:4. Debakl Energie! Čtyřikrát se trefil Šťastný

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:49. Šťastný, 15:53. R. Zohorna, 16:44. Jääskeläinen, 16:54. Najman, 19:53. Flynn, 23:09. Šťastný, 27:37. Šťastný, 42:49. Najman, 49:16. Šťastný, 50:32. Flynn, 53:42. Pláněk Hosté: 30:10. Zábranský, 48:05. Šenkeřík, 54:05. Šenkeřík, 55:05. D. Kaše Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Hosté: Bednář (21. F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Kotvan – M. Zabloudil, D. Kaše, Flek – O. Beránek, Hladonik, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Pešina, Šindel – Zika, Zemánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

Přestřelku rozsekl až Hanzl v nájezdech

Severočeši šli do vedení po pouhých 19 sekundách, když získali puk po zaváhání Hanáků a Jarůšek pohotovým zakončením překonal Konráda po tečovaném pokusu Demela. Přes svižný start ale jinak úvodní dějství příliš vzruchu nenabídlo.

Mnohem více událostí se vešlo do druhé třetiny. V jejím úvodu se Olomoučtí bránili dlouho jen ve čtyřech, v závěru druhého z trestů ale dokázali sami udeřit. Kolouch vzal na sebe přečíslení dvou na jednoho a prostřelil brankáře Godlu.

Jarůšek ujel v polovině 27. minuty, jenže Konrád měl v minisouboji navrch. Před polovinou základní hrací doby fauloval strážce domácí branky Godla Bambulu a Olomoučtí měli k dispozici trestné střílení. Nahodil ho však neproměnil. Uběhlo ale jen 39 sekund a Kolouch se po Švrčkově nahození postaral svou druhou dnešní trefou o nápravu.

Jenže domácí velmi rychle odpověděli - za necelou minutu vyrovnal díky povedené teči Zygmunt. Tým Vervy měl pak do druhé přestávky blízko k dalším zásahům, jenže Konrád měl porci štěstí, když pokusy Lukeše a Zdráhala rozezvučily tyčku.

Ve 46. minutě Vyrůbalík nabídl chybou velkou možnost Zygmuntovi, jenže ten při zakončení minul. O chvilku později neuspěl ani Myšák. V polovině třetí části se však při přesilovce prosadil Balinskis a Litvínovští přece jen překlopili vedení zpět na svou stranu.

Jenže už o necelé tři minuty později byl ve správnou chvíli na správném místě Bambula a úspěšnou dorážkou zařídil znovu smírný stav. Lukeš mohl vrátit vedení na stranu domácích, ale Konrád se štěstím puk vytěsnil. Pokračovalo se tak prodloužením.

V něm byli blíže zisku druhého bodu domácí. Do skvělé pozice pro zakončení se dostal Látal, jenže ztroskotal na Konrádovi, krátce poté skončil Jarůškův pokus na brankové konstrukci. Rozhodnout tak musely nájezdy. Na vedoucí gól Gerháta z první série odpověděl ve čtvrté Knotek, v sedmé sérii už se mu to ale po Hanzlově úspěšném pokusu nepovedlo.

SESTŘIH: Litvínov - Olomouc 4:3sn. Verva zkrotila Hanáky až v nájezdech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:19. Jarůšek, 31:11. Zygmunt, 49:59. Balinskis, . M. Hanzl Hosté: 24:04. Kolouch, 30:17. Kolouch, 52:48. Bambula Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Demel, Balinskis, L. Doudera, Kudla, Ščotka, Březák – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Myšák, V. Hübl (C), F. Lukeš – Látal, Gerhát, Petružálek – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – Burian, J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Mácha, Kolouch, V. Tomeček. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Pešek, Gerát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mountfield HK - Třinec 0:3

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 0:3. Kontroverzní gól rozhodl, Štěpánek má nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 14:19. Martin Růžička, 47:59. M. Stránský, 59:16. Marcinko Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Zámorský, Nedomlel (A), Hronek, Čáp, F. Pavlík (A), Šalda, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Kelly Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, Kevin Klíma – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Kurovský. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 0. diváků

Triumf Bílých Tygrů zpečetil Gríger dvěma góly

Liberečtí se sice hned v úvodu utkání bránili pardubické přesilovce, pak ale převzali iniciativu a ujali se vedení. V deváté minutě ještě obrana domácích odolala při velké šanci Najmana, o chvíli později ale hosté udeřili, když Birner tečoval Rosandičovu střelu od modré čáry.

Dynamo mohlo srovnat v další početní výhodě, Kváča si v ní ale poradil s dorážkou Svačiny po odrazu stříleného kotouče od zadního mantinelu. V poslední minutě úvodní části hry liberecký brankář pravým betonem vychytal Camarův blafák do forhendu.

Nástup do druhé části vyšel modrobílým výborně: hned po 63 sekundách hry se po Musilově předání opřel do puku Vlach a prostřelil brankáře Kantora. Severočeši byli nadále mírně aktivnější; Lenc neuspěl po Šmídově pasu, liberecký kapitán měl příležitost z mezikruží, nezužitkoval ji.

Dynamu pomohla snížit rychlá spolupráce cizinců, Camara přihrál rozjetému Claireauxovi a ten z rychlého úniku nadvakrát překonal Kváču. Bílí Tygři přesto šli podruhé do kabiny s dvoubrankovým náskokem, neboť 2,6 sekundy před koncem prostřední dvacetiminutovky využil přesilovku Gríger, jehož střelu mezi Kantora a posléze posunutou levou tyč posvětil videorozhodčí.

Domácí se snažili zápas vyrovnat, ve 48. minutě Svačina vybídl po rychlé akci ke skórování Tybora, puk mu ale při zakončení přeskočil hůl, slovenský útočník pak v dalším střídání nevyužil zajímavou příležitost z mezikruží. Východočeši sice soupeře v závěrečné třetině přestříleli 9:4, všechny akce Dynama však zastavila pozorná obrana hostí v čele s výtečným Kváčou. Liberecké vítězství naopak pojistil v závěru svou druhou trefou v utkání Gríger.

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 1:4. Dvěma brankami se o výhru postaral Gríger

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:02. Claireaux Hosté: 11:28. Birner, 22:03. J. Vlach, 39:57. Gríger, 56:43. Gríger Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář, Nakládal, Mikuš, Bučko, Ďaloga, Holland, J. Zdráhal – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát, Claireaux – Kusý, Rohlík, Blümel – Paulovič, Anděl, Zeman. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd, T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Štibingr – Birner, Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek, A. Musil – Rychlovský, Najman, M. Zachar – Šír. Rozhodčí Mrkva, Šír – Axman, Hlavatý Stadion enteria arena

Dramatický závěr bitvy rozhodla Trškova bomba

Kometa hned po 91 sekundách hry prohrávala. Nedůsledné bránění domácích umožnilo zblízka zakončit úspěšně Mikyskovi. Brňané měli možnost brzy vyrovnat, ale Zaťovič se neprosadil. Vítkovicím se dařilo dobře bránit střední pásmo, přes které se domácí jen těžko dostávali. Proto na jejich straně nepřibývaly šance. Jedna přišla až v přesilovce v poslední minutě první třetiny, ale Němcova rána jen orazítkovala tyč.

Do výraznějšího náporu se Brno nedostalo ani po první přestávce, neboť marně hledalo recept na překonání obranného valu soupeře. Podařilo se to až ve 28. minutě, Schneiderovu střelu srazil hostující obránce, rakouský útočník se nejlépe zorientoval a prostřelil Miroslava Svobodu na podruhé.

Gól přinesl větší útočnou snahu na obou stranách, prim ale hráli brankáři. Vejmelka ustál kanonády při dvou přesilovkách Vítkovic, jejich gólmanu Svobodovi zase pomohla tyč po střele Süsse a břevno po ráně Zaťoviče.

Třetí třetina se stala bojem o vedoucí gól. Už po 13 vteřinách jej měl na holi Lakatoš, ale Vejmelka byl proti. Brno se však v posledních zápasech může spolehnout na první údernou formaci. Její spolupráci dotáhl do gólového konce Mueller střelou z mezikruží.

O vyrovnání se postaral bývalý brněnský hráč Hruška, který dorazil tvrdou ránu Romana Poláka. Závěr rozhodly přesilovky. Zatímco Kometa tu svoji nevyužila, Vítkovice zásluhou bomby od modré z hole Tršky ano. Domů si tak vezou tři body i proto, že ubránili power play domácích.

SESTŘIH: Kometa Brno - Vítkovice 2:3. Drama v závěru rozhodl tvrdou střelou Trška

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:13. Schneider, 48:23. Mueller Hosté: 01:31. J. Mikyska, 51:42. Hruška, 58:23. Trška Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Freibergs, O. Němec (A), J. Zbořil, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – DeFazio, Süss, Kunc – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Matěj Svoboda. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Marosz, Mallet – Dej, J. Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, Bernovský. Rozhodčí Kika, Micka – Ganger, Klouček Stadion DRFG arena