Klepiše štve hokej bez lidí. Je to skoro jiný sport, říká útočník Komety

Jakube, co vám bylo, že jste v předchozích utkáních chyběl?

„Nic vážného. Jen lehká viróza. Dnes jsem byl na ledě a neměl jsem v zápase vážný problém, že bych třeba nemohl. Nemyslím, že ta pauza byla znát.“

Nebyla znát ani absence hlavního kouče Libora Zábranského, který nemohl na střídačku?

„Abych pravdu řekl, já to nijak nevnímám. Když je tam Libor, samozřejmě to diriguje, střídá lajny. Ale že bychom kvůli tomu prohráli, to určitě ne.“

Proč jste tedy nebodovali?

„Těžký zápas, udělali jsme nějaké chyby. Hrajeme s plánem, ale vždycky nás srazí nějaká chyba. Toho se musíme vyvarovat a ještě daleko víc střílet.“

Podržel soupeře brankář Miroslav Svoboda?

„To je jasný, chytal dobře. Ale náš brankář (Karel Vejmelka) taky chytal výborně. Kdyby tam nebyl, dostali jsme víc gólů. Nějaké tutovky chytil. Soupeř byl na konci šťastnější.“

Ubírá vám energii všechno kolem hokeje a života vůbec?

„Kdybych říkal, že ne, tak bych lhal. Když to řeknu naplno, ser.. to každého. Ale je to naše práce, jsme za ni placeni. Musíme hrát bez diváků, nebo s nimi, s opatřeními, nebo bez. Dá se říct, že bez lidí je to skoro jiný sport. Zvlášť v Brně jsou fanoušci neskuteční. Pořád se to omílá dokola, ale jednou to tak je a my to nezměníme. Musíme se s tím popasovat.“

Nemrzí vás, že netrávíte víc času na přesilovce? Přednost dostává Holíkovo komando.

„Každý hráč chce hrát přesilovky. Ale tady jsou vybraní lidi a naše první přesilovková lajna je, troufnu si říct, nejlepší v extralize. Proto dostává tolik času. Šance má, góly dává. Není prostor, aby byl někdo uražený, že nejde na přesilovku. Jsme jeden tým a první lajně věříme.“

