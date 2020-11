Třinec dal Hradci gól z ofsajdu. Hronek zuřil: To byla komedie! Nemám slov

Hlavní příběh utkání, který všechno odpálil? Především první třinecká trefa. Martin Růžička výborně zvládl nájezd na Štěpána Lukeše. Háček byl v tom, že puk přebíral už v ofsajdové pozici. Lavička Mountfieldu vehementně protestovala. Marně. „Snažil jsem se to někomu procpat mezi nohama. Já ze své pozice vůbec nedovedl ofsajd posoudit,“ popisoval klíčový moment třinecký útočník Petr Vrána. Sudí oznámili, že Martin Růžička měl nohu ještě na modré, když puk jel do třetiny. Takový byl jejich pohled, byť nepřesný. Třinecký snajpr už byl v pásmu, když kotouč stál ještě na čáře.

Jenže v Česku si nelze vzít trenérskou výzvu kvůli ofsajdu, takže neexistovala možnost revize verdiktu. „Byl jsem na střídačce hodně blízko modré čáry a byl si celkem jistý, že to je ofsajd. Ale rozhodčí to uznali, nedá se nic dělat v tu chvíli. Musíte hrát dál, i když to chvilku ve vás je,“ poznamenal hradecký bek Richard Nedomlel. „Pořád jsme měli čas s tím něco udělat. Občas se štěstěna přikloní na jednu stranu, dnes ji měl Třinec,“ dodal.

Vnímali jste, že Mountfield se cítil poškozený. „Sporné momenty emoce hráčů nastartují, pak tam byla i nějaká sporná vyloučení. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, hráč musí být mentálně silný, aby udržel nervy na uzdě,“ nehledal hradecký asistent trenéra David Kočí příčinu porážky v chybném verdiktu sudích.

Ovšem v boji zkrátka přemýšlíte jinak. Každá nespravedlnost se umocňuje s dalším sporným momentem. A že jich tentokrát v podání rozhodčích bylo dost. Tohle zkrátka nebyl běžný extraligový metr, sudí trestali každé zakopnutí, což zápasu dvou extrémně vyspělých celků dost ublížilo. Nerozdali si to na férovku, spíš jste viděli přehlídku obětavé hry v oslabení, kdy oba vynikali. Hokejová kvalita byla na obou stranách velká. Ale jak se hrály jen přesilovky a oslabení, hodně to zápas ovlivnilo. Hradec dostal 12 trestů za drobnější prohřešky, Třinec devět. Využití? Nula.

„Do prd..., vy nemáte dnes nabroušený? Vždyť jste furt na zemi,“ v jednu chvíli zařval směrem k Ocelářům i kouč Vladimír Růžička. „Padali. Ale k tomu se nemá cenu vyjadřovat. Podle mě je děsná škoda, že se hrálo pořád ve čtyřech, protože s Třincem by to bylo velice zajímavé utkání, kdybychom hráli v pěti. Takhle to ale bylo,“ pokrčil jen rameny Nedomlel. S Filipem Hronkem emoce ale cloumaly ještě i pár minut po utkání: „Někdo se tady zbláznil. Takový zápas už asi nikdy hrát nebudu, bylo to hrozný. Určitě jsme měli dát gól, to je bez debat. Ale rozhodl ten první, který dal Třinec. Kdo zápas viděl, ať si udělá obrázek.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 0:3. Kontroverzní gól rozhodl, Štěpánek má nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 14:19. Martin Růžička, 47:59. M. Stránský, 59:16. Marcinko Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Zámorský, Nedomlel (A), Hronek, Čáp, F. Pavlík (A), Šalda, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Kelly Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, Kevin Klíma – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Kurovský. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 0. diváků

