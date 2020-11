Radivojevič slaví jubileum: Pešán byl trenér na týden, na úvod jsme se ožrali

Ještě vloni obul brusle. Jeho Trenčín, kde pracuje jako sportovní manažer, skosila řada zranění. Branko Radivojevič tak neváhal a jako voják v záloze naskočil. Hned při prvním střídání dal gól. „Teď už bych to ale opravdu nedal. Mám to za sebou, hokej mi nechybí,“ přiznává. Rád si o něm ale popovídá. Jen co padla zmínka o Liberci, v telefonu byl slyšet úsměv. Právě tam zažil radost z jediného seniorského titulu.

I když spolu mluvíme jen přes mobil, slyším, jak celý záříte.

(úsměv) „Je to tak. Hned když jste mi psal, že se chcete bavit hlavně o Liberci, měl jsem radost. Mám na ten klub nádherné vzpomínky, vždycky si to rád připomenu. Hned se mi zlepší nálada.“

Tak pojďme na to. Přišel jste tam v říjnu 2014. Jak se vaše angažmá zrodilo?„Rok před tím jsem končil v KHL. Čekal jsem na nějaké nabídky, sezonu jsem začal v Trenčíně. Pak se mi ozval pan Ctibor Jech (generální manažer Tygrů), jestli bych neměl zájem přijít do Liberce. Zavolal jsem Jánkovi Lašákovi (brankáři), ten mi klub vychválil, takže jsem souhlasil."

Začátek byl ale docela krušný, ne? První sezonu jste končili v play out.

„To je pravda, první rok tam nebyla situace ideální. Se vším jsem se seznamoval, týmu se obecně nedařilo. Nehráli jsme dobře. Zlom nastal až ve chvíli, kdy skončil trenér Rostislav Čada a převzal to Filip Pešán. Bylo to už ke konci sezony. Odehráli jsme pod ním asi posledních deset zápasů základní části, z nich jsme snad devět vyhráli. Tři body nám nakonec chyběly na postup do předkola play off. V té době to ale všechno začalo.“

Neříkal jste si ale nejdřív něco ve stylu: kam jsem to přišel? Nedařilo se vám, od začátku jste byli u dna.

„Těžko se mi to zpětně hodnotí. Nechci to úplně otevírat. Někomu ale neseděl systém, jakým jsme hráli.Stávalo se, že se i hráči mezi sebou chytli. Bylo to vyloženě netýmové. Když pak přišel Filip, začal tým skládat, aby si seděl jak na ledě, tak i charakterem. Skvěle to namixoval. Zkušení hráči, střední generace i mladí vlčáci jako Lakatoš a další. Další rok to pak byla jízda. Nebyli jsme zranění, hned od prvního dne to fungovalo. To vám byla tak krásná sezona... prohráli jsme snad jen jedenáct zápasů. Něco takového zažijete v kariéře minimálně, někomu se to nepoštěstí vůbec.“

V play off jste pak došli až k titulu.

„Byla to paráda. Pamatuju si, jak jsem posezoně ani nebyl unavený. Z fleku bych mohl hrát znovu. Vedení přivedlo v létě skvělé hráče v čele s Birnerem, Řepíkem nebo Ševcem. Mančaftu to hodně pomohlo. Všechno to od prvního zápasu šlapalo jak hodinky. Strašně rád na to vzpomínám, byl to jediný seniorský titul v mé kariéře. Ohromně moc jsem se od Filipa Pešána naučil. Od něj i od celé organizace. Prošel jsem NHL, Ruskem a kdečím, ale Liberec je jedna z nejlépe fungujících organizací, kde jsem působil.“

Vnímal jste hned od příchodu Pešána, že se v Liberci rodí něco speciálního?

„Ano. A řeknu vám i proč. Možná bych neměl, ale teď už si to po kariéře snad můžu dovolit.

Do toho.

„Pamatuju si to přesně. Skončil