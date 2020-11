Lakatoš: soupeři pod kůži! V New Yorku ho fotil Pešán, jak to má s NHL?

Dominik Lakatoš má ve Vítkovicích skvělý rozjezd do sezony, občas si vzpomene i na kemp talentů v New Yorku... • ČTK, koláž iSport.cz

Zažívá nejlepší vstup do extraligové sezony v kariéře. Vítkovický útočník Dominik Lakatoš (23) nasázel v jedenácti zápasech Tipsport extraligy devět gólů, z toho dva v oslabení. Chválí tým, oceňuje parádní souhru v lajně. Nicméně připouští, že sám po letech přešlapování našel klíč k dobrým výkonům. „Zbytečně se nestresuji a nepřemýšlím, co a jak by mohlo být,“ říká. V prémiové části článku si přečtěte, jak vzpomíná na kemp talentů New York Rangers a jak moc myslí na NHL.

S Libercem slavil mistrovský titul (2016) a dvě ligová stříbra (2017, 2019). Před třemi lety zaujal skauty New York Rangers, klub si ho vybral při draftu, pozval na nováčkovský kemp. Dominik Lakatoš měl parádně našlápnuto. Jenže ambice nepotvrdil, přes hostování v první lize a krátké angažmá ve Zlíně přišel před rokem do Ostravy. S Vítkovicemi v minulé sezoně bojoval o udržení. Teď patří k nejvýraznějším hráčům týmu i soutěže.

Co říkáte na solidní rozjezd sezony?

„V první řadě jsme rádi, že vůbec můžeme hrát. Čekali jsme na to dlouho. Je pravda, že je to teď hodně naplácané na sobě, tři zápasy týdně, někdy čtyři. Ale to není nic, co bychom nezvládli. Jedině plus, že můžeme hrát.“

Vám evidentně rychlé tempo sedí, souhlasí to?

„Spíš nám sedla celá lajna. Hrajeme velice dobře, je paráda být v takovém útoku na ledě.“

Lakatošovy rozjezdy (po 11 zápasech) 2020/21 Vítkovice 9+2 2019/20 Vítkovice 2+3 2018/19 Liberec 0+1 2017/18 Liberec 1+2 2016/17 Liberec 2+3 2015/16 Liberec 1+1

V čem konkrétně si vyhovíte?

„Základ je týmový výkon, nikdo nechce udělat chybu, jeden bojuje za druhého. Když to vezmu podle pětky, tak v prvé řadě máme výborné beky. Hrají parádně, proto se nám daří. V útoku je to podobné, často jen rozdávám kloboučky za skvělé přihrávky. (usmívá se) Třeba Hrouda (Honza Hruška) – zkušený centr, se kterým se mi hraje velice dobře. Ví, co má dělat. Je jistý na puku, paráda s ním hrát. Po zranění Vojty Poláka teď máme na křídle Šlajsíka (Jana Schleisse), což je taky vynikající hokejista. Rychlý, důrazný. Velice slušná lajna. Myslím, že se ještě o něco zvedneme. Za mě spolupráce funguje, na ledě si to užívám.“

Vaše role střelce ze souhry vyplynula nebo jste ji měl dopředu danou?

„Vždycky to tak nějak vyplyne ze situace a vývoje zápasu. Není to tak, že si dopředu řekneme – já budu střílet, ty budeš nahrávat, ty budeš bránit. Jedeme jako tým a tím to hasne.“

Nicméně, střelecké sebevědomí si držíte. Dá se to tak říct?

„Díky bohu! Hlavně se z toho nezbláznit, moc na to nemyslet a jít zápas od zápasu. Chci předvést co nejlepší práci. Vím, že přijdou zápasy, kdy mi to tam nepadne, ani kdybych se přetrhnul. Ale když to jde, tak můžu být jenom rád. Paráda, že to lepí. Naučil jsem se přijít na zápas a zkusit odehrát perfektní utkání, abych dal týmu maximum.“

Jak se to dá naučit?

(zasměje se) „Každý to asi má jinak. Já tak, že se zbytečně nestresuji, nepřemýšlím zbytečně, co a jak by mohlo být. Snažím se být uvolněný. Prostě jít a naplno si užít každý zápas, každé střídání. To je pro mě klíč. Samozřejmě, musíte být soustředěný na zápas, ale nijak víc se v tom nebabrat. Potom mi to jde líp.“

Nakolik vám pomáhá emotivní způsob hry? Ví se o vás, že se umíte soupeřům dostat pod kůži.

„Jak kdy. Někdy cítíte, že v zápase nejste,