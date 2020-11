Růžička v létě do Sparty rýpnul, že je Hradec lepší. První bitva? Není

Pořád na Vladimíru Růžičkovi starším poznáte, že každé setkání se Spartou je pro něj událost. Svátek? Spíš velký souboj. Stále v něm jen bublá slávistická minulost. Písmeno „S“ na dresu ho dráždí. A on rád do soka píchne, když to jen trochu jde. Třeba jako v létě, kdy oživil jinak obyčejnou předsezonní tiskovou konferenci rýpnutím do Sparty. Zahlásil, že soupeř má slušný tým. Ale ten jeho je lepší.

Tohle se vám prostě musí líbit. Žádné formulky ze slušnosti. Ba ne. Sparta je soupeř, odjakživa byla. Chce ji vidět pod sebou. Tak proč to nepustit ven? V pořádku, aspoň má tenhle střet o něco větší grády. A je tedy Mountfield lepší? Podle prvního setkání sezony byste řekli, že sotva. Nenašli byste hokejovou disciplínu, ve které vynikal.

„Ne, naši trenéři na nás ta slova Vladimíra Růžičky z léta nevytáhli,“ usmál se sparťanský útočník Matúš Sukeľ. Žádná extra motivace a hecování atmosféry od dua Miloslav Hořava + Josef Jandač. „Připravovali jsme se na utkání velmi zodpovědně, věděli jsme, jak bude těžké. Ukázali jsme, jak máme výborný tým,“ pochvaloval si Sukeľ. Právě on výsledkově vyrovnaný duel rozsekl trefou v 50. minutě. Pořádně vám nevysvětli jak, kudy. Prostě byl důsledný v tlačenici kolem branky, prošťouchl puk na cílové místo.

Vladimír Růžička zápas komentovat nepřišel. Bitvou žil přitom hodně, střílel rázné pokyny. Vždycky si na pár sekund stáhl roušku, když křičel na hráče na ledě, aby nehuhňal do svého trenérského roubíku. Nic moc se ale nezměnilo. Mountfield se před branku Sparty nastěhoval leda při přesilovkách. A že dvě střely cinkly o tyč? Spíš zbloudilé chuděry. „Naše hra se začala trochu zlepšovat až od půlky zápasu. Ale ofenzivní hra pět na pět nám vázne,“ pronesl Růžičkův asistent David Kočí. Mimochodem, jeden z osmi lidí na hradecké soupisce, kteří si prošli Spartou. Celkem Mountfield vypálil jen 13 střel za celý zápas. „To je hodně málo. Pak nemůžete čekat, že dáme góly,“ posteskl si Kočí.

Mountfield HK - Sparta: Utkání zakončila šarvátka. Na výhře Pražanů už nic nezměnila

Ale Sparta prostě víc nedovolila. Rychlonožky Klíma + Klíma neměly prostor se moc rozjet, ani Jordann Perret neobjevil žádnou dálnici na jízdu bez limitu. Sparta byla tentokrát hodně přesná a disciplinovaná ve všech herních činnostech. Hradec se jí vyrovnal v defenzivní složce, jinak ne. „Hráli jsme výborně, každý z nás podal stoprocentní výkon, pomáhali jsme jeden druhému. Poslední dobou jsme dostávali víc gólů, o to jsme museli být dozadu teď zodpovědnější a moc mě těší, že jsme to dokázali,“ pochvaloval si Sukeľ. To samé se zamlouvalo i kouči Miloslavu Hořavovi: „Ta naše trpělivost vyplynula z velmi vysoké úrovně zápasu. Hráči sami cítili, co je potřeba, cítili, že Hradec výborně brání a spoléhá se na protiútoky. Ty jsme celkem pokryly a šťastným gólem rozhodli.“

Příště musí Vladimír Růžička na Spartu nachystat nějakou jinou past, pokud ji chce opravdu doběhnout. Přesně tenhle způsob hry evidentně sok čekal, do puntíku na něj byl naladěný. A když pak Mountfield nedovedl přidat žádnou nadstavbu vepředu kromě jedné povedené přesilovkové akce? Sparta pomalu utahovala šrouby. „Hlavně proti takhle silným týmům nemá cenu vymýšlet nějaké nahrávky navíc. Musíme se víc tlačit do branky, jít si pro škaredé góly,“ hned hlásil Lukáš Cingeľ po strategické bitvě, kterou jeho Hradec prohrál. Ještě se těšte minimálně na tři.

Kdo z Hradce působil dřív ve Spartě David Kočí trenér Petr Zámorský obránce Jéremie Blain obránce Richard Nedomlel obránce Radek Smoleňák útočník Lukáš Cingeľ útočník Kevin Klíma útočník Vladimír Růžička útočník

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:06. Orsava Hosté: 18:32. Tomášek, 50:53. Sukeľ Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Čáp, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Kelly Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, Kevin Klíma – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Hosté: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš, Poizl – Sobotka, Horák, Tomášek – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele, Pech (A), Forman – Dvořáček, Vitouch, Kudrna. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 12 10 1 1 0 59:30 33 2. Plzeň 15 8 3 1 3 50:30 31 3. Sparta 16 9 1 1 5 53:37 30 4. Mountfield 14 8 1 0 5 41:29 26 5. K. Vary 13 8 1 0 4 37:40 26 6. Liberec 14 6 2 2 4 40:33 24 7. M. Boleslav 13 6 1 2 4 47:34 22 8. Vítkovice 12 4 2 3 3 31:34 19 9. Brno 12 3 2 1 6 31:37 14 10. Litvínov 12 2 2 1 7 22:33 11 11. Zlín 13 3 1 0 9 30:41 11 12. Pardubice 13 2 2 1 8 26:49 11 13. Olomouc 13 3 0 2 8 22:45 11 14. Č. Budějovice 14 2 0 4 8 34:51 10

