Sobotkův první bod a parťák bral puk: Říkal jsem mu, ať ho tam nechá

Nevyšívá divoké kličky z jiného vesmíru. Hraje jednoduše, hodně střílí. Teprve až v Hradci si ale hvězdná sparťanská posila Vladimír Sobotka připsal první bod. Stál za to. Při výhře 2:1 nahrával na první gól Davidu Tomáškovi před odkrytou bránu. Však mu taky parťák samou radostí jel hned pro puk. „Zapracovali jsme na přesilovkách, jedna nám vyšla. Ale tady můžeme být ještě lepší,“ hlásil útočník s 548 starty v NHL.

Vaše gólová nahrávka proletěla přes dva hráče, pod nohama, přesně na otevřeného Davida Tomáška . Tuhle cestu jste pro puk viděl i ze svého pohledu?

„Něco jsme trénovali, protože nám přesilovky v posledních zápasech úplně nešly. Vyzkoušeli jsme si pár věcí a v Hradci to zafungovalo. Snažil jsem se na sebe natáhnout co nejvíc hráčů, dva se ke mně stáhli a viděl jsem, jak je Tomas volný.“

V každém zápase jste dost aktivní, střelecký průměr jste měl před utkáním v Hradci pět ran na utkání. Ale první bod přišel až teď. Hádám, že z té nuly jste moc nervózní nebyl, že ne?

„Ne, nebyl. Ale jasně, že jsem rád, že ten první bod mám za sebou. Už taky nebudu muset odpovídat, kdy to přijde. (usměje se) Víc mě ale těší výsledek, jsem tady, abych Spartě pomohl, body neřeším.“

Když se vám David Tomášek hnal pro puk, tak jsem si říkal, že má první bod pro vás spíš velkou cenu...

„Jo, jel pro něj. Já mu ale říkal, ať ho tam nechá. Nevím, co tam dělal.“ (usměje se)

Takže do vitríny nepůjde?

„Asi nakonec jo. Kluci ho budou mít v kabině, ale ještě jsem ho nedostal.“

V extralize jste se během čtyř zápasů už rozkoukal?

„Myslím, že dobrý. Cítím se v pohodě od prvního zápasu, jsem hlavně rád, že můžu hrát, po zranění v Americe jsem byl nějakých osm měsíců bez zápasu. Konečně si připadám zase na nějaké úrovni, kde můžu hrát hokej.“

Metody Vladimíra Růžičky znáte dobře ze Slavie i z reprezentace. Jaké vlastně je hrát proti jeho stylu?

„Dost těžké, Hradec dobře bránil. Na tom si Růža vždycky zakládal a to se nemění. Strašně těžko se proti nim prosazujete. My jsme ale plnili přesně věci, o kterých jsme mluvili. Neuhnuli jsme z našeho plánu, dávali si puky za obránce a dařilo se nám držet v útočném pásmu. Celý náš tým hrál hrozně zodpovědně, makali jsme na sto procent šedesát minut. Oba týmy tedy makaly, ale nám tam padl druhý gól a už jsme to dohráli.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta 1:2. K obratu Pražanů přispěl prvním bodem Sobotka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:06. Orsava Hosté: 18:32. Tomášek, 50:53. Sukeľ Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Čáp, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Kelly Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, Kevin Klíma – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Hosté: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš, Poizl – Sobotka, Horák, Tomášek – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele, Pech (A), Forman – Dvořáček, Vitouch, Kudrna. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

