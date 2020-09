Růžička: Máme silnější tým než Sparta! Hráče rozeznává podle tetování

Před necelým rokem přišel zvednout vrávorající Mountfield na nohy. Skřípalo to. Hradec se ne a ne nakopnout. Tedy v Evropě to byla jízda v podobě finále Champions League. Ovšem v extralize se čekalo rozhodně víc než nástup do předkola play off, nakonec koronavirem uskřípnutého.

Kapitán Radek Smoleňák považuje tým za nejvyváženější za poslední roky. Souhlasíte s ním?

„Zatím mi to taky tak vychází. Líbí se mi, že teď můžu hráče víc přehazovat v rámci pětek, je víc možností skládat útočné trojice podle potřeby, různě protočit. Mám větší výběr než minule. Vyjma jednoho zápasu jsme v přípravě hráli kompletní, což je také fajn. Bylo to zčásti dané covidem, kdy řada týmů na čtrnáct dnů musela do karantény a nebylo jasné, kolik zápasů se stihne odehrát. Radši jsme zkoušeli méně než obvykle a spíš se sehrávali.“

Po Kevinu Klímovi jste v létě dostal jeho dvojče Kellyho. Hodně jste stál o to mít oba?

„Oba kluky jsem dříve moc neznal, jen od táty Petra mi bylo řečeno, že jsou šikovní. Kevina jsem pak měl v Chomutově, kde ukázal, že umí. A Kelly je na tom podobně, umí střílet góly. Čekal jsem, jak bude vypadat, a mile mě překvapil. Oba jsou neskutečně rychlí, celkově máme hodně rychlé mužstvo. Teď půjde o to, aby se rychlost slučovala s kvalitou práce s kotoučem.“

Rozeznáte je vůbec od sebe?

„Na ledě podle čísel a v civilu podle tetování. Jeden má větší kérku na levé a druhý na pravé ruce. (usmívá se) Jsou to opravdu dvojčata, vystupování mají stejné nebo hodně podobné. Kozel (otec Petr) mi k nim nic extra neříkal, nechává to čistě na mně, jen má za to, že gólovější je spíš Kelly.“

Na čtvrteční tiskovce jste vyjádřil spokojenost nad tím, že váš syn Vladimír si ze tří nabídek vybral hradeckou. A připojil jste, že Sparta nesedne více hráčům. Můžete ten pohled rozvést?

„Když se podíváte do nedávné historie Sparty, neznám moc hráčů, kteří přišli a hned se chytli. A to byli i lepší hráči než Vláďa. Hráli za reprezentaci a nechytili se. Sparta je klub, který nesedí každému. Možná je to tlakem uvnitř, těžko říci. Sparta si vždycky ráda stahovala špičkové, nejlepší hráče, co byli k mání, ale většina posil jim to tam neodehrála. Možná tam neměli potřebnou chemii. Teď zase udělali zajímavé hráče, uvidíme, jak se bude dařit Horákovi a dalším. Ale přijde mi, že na Spartě je to jiné. Každopádně jsem rád, že sem Vláďa přišel.“

Sparta by rozhodně měla útočit na titul, to samé Třinec, Liberec, možná znovu Kometa. Vidíte Mountfield papírově hned pod nimi?

„Papír na ledě nerozhoduje, ale co se síly týká, myslím, že máme lepší mužstvo než Sparta. Stoprocentně máme lepšího gólmana. Co se obrany týká, nepřijde mi, že máme horší beky. Ano, Sparta má jednoho, dva výjimečné útočníky, ale jinak tam velké rozdíly mezi nimi a námi nevidím. Věříme si, že se mezi první čtyři můžeme dostat, chceme hrát nahoře s nejlepšími. Nechci opakovat, co bylo loni. Dodnes jsem pořádně nepochopil rozdíl mezi našimi výkony v Lize mistrů a v extralize, kde jsme bývali horší. Probíral jsem to s různými lidmi, ale k ničemu jsme moc nedospěli. V Evropě v naší hře bylo všechno, doma ne. Zvláštní.“

Evropské týmy chtěly hrát ofenzivní hokej, zatímco doma převládá obrana a cílem je spíš neprohrát než vyhrát, ne?

„Je to možné, ale fakt nevím. Třeba to souvisí s tím, že naši extraligu a její hráče zbytečně podceňujeme. Naše liga je opravdu dobrá. Týmy zespodu dokážou porážet nejsilnější. Tady v tom pořád někdo něco vidí, ale když si vezmu, jak ke konci makaly Pardubice… Hrály fakt dobře. Pořád zaznívají názory, že tu nemáme dostatek kvalitních hráčů a že finská a švédská liga jsou jinde. Dobrá, nejsou to špatné soutěže, ale jak je tedy možné, že jim v Lize mistrů jednoznačně stačíme?“

Po individuální stránce jsou však Seveřané jinde, nemyslíte? Jsou mladší, šikovnější.

„Může být, ale když hrajeme proti sobě, jsou to všechno vyrovnané zápasy. A to jsme hráli s Djurgaardenem, s Frölundou. Za třetinu jsme jeli pětkrát sami na branku.“

Cítíte na brankářské jedničce Marku Mazancovi, jak moc touží uspět v nové sezoně?

„Chce. Strašně moc chce. Na prvních trénincích vypadal stejně dobře jako na konci sezony. Loni v extralize dokazoval, že doma patří mezi nejlepší gólmany, v Lize mistrů byl vůbec nejlepší. Do finále nás dostal on. Pokud bude v klidu a držet si fazonu, může nás posunout hodně daleko.“

