Z nebe do reality. Myšák? Chce to zlepšit trénink i zápas, tvrdí kouč

Prožívá ojedinělé období. Je to šest týdnů, co se Janu Myšákovi zastavil dech, když si jej v draftu NHL vybrali slavní Canadiens. Záhy dostal od Filipa Pešána povolávák na Karjalu, hned při debutu se Švédy zabodoval asistencí. Jenže v extralize je na totálním suchu. Osm zápasů a ve statistikách dvě velká vajíčka. Do přesilovek se ani nedostane. „Body přijdou,“ věří Vladimír Országh.

Myšák platí za velký příslib českého hokeje, očekávání jsou na něj značná i přes jeho věk. Jak s nulami na kontě bojuje vaším pohledem?

„S Myšim jsme měli pohovor před začátkem sezony, kde jsme všelicos řešili. My po něm hlavně chceme, aby se zlepšil v malých věcech. Je to mladý chalan, určitě ho nezatěžujeme požadavkem na sbírání bodů. Ty přijdou. V prvé řadě od něj chceme dobrý pohyb, aby pomáhal spoluhráčům, vytvářel šance, ukázal dravost, chodil do brány. Honza má všechno před sebou, potřebuje zapracovat na maličkostech, zlepšit se v tréninku, v utkáních, to ho posune výš v kariéře. A o to jde i nám trenérům. Body časem přijdou. O to nemám strach.“

Takže to s tlakem na něj nepřeháníte, aby neměl hlavu zaneřáděnou o to víc?

„Určitě ne. Od nás neslyší, že musí dělat body. Myši pracuje, my s ním, chceme ho posouvat dopředu, nějaké body bychom mu přáli, ale jak říkám, že žádný nemá, pro nás není podstatné. Určitě mu nechceme vstupovat do hlavy s naší naléhavostí na sběr bodů a celou situaci zhoršovat. Samozřejmě, že jeho produktivitu bychom brali, ale to samé se dá říci o ostatních hráčích.“

Má to těžké zvládat vše, co se kolem něj poslední dobou děje? Výběr Montrealu, Karjala… A zvládá to po mentální stránce?

„Svým způsobem to zvládá. Něco ho určitě mrzí, rád by měl nějaké body, zároveň je dostatečně rozumný, aby všechny tyto nové věci chápal. Tlak na něj dříve či později přijde, v určitém bodě kariéry od něj budou body vyžadovány. Chce to zkušenosti, které postupně získá. Každá taková věc má vývoj. Extraliga není juniorská liga, kde se body sbírají daleko lehčeji. Uvidíme, jak se s tím vypořádá.“

Myšáka prakticky nestavíte na přesilovku, která by jemu a tím pádem i vám mohla pomoci. Nota bene ve chvíli, kdy týmu nejdou. Proč nedostává šanci?

„Není to tak, že by na přesilovku neměl, chodí více na oslabovku. Není vyloučené, že se na přesilovce objeví, momentálně však věříme víc zkušenějším a starším hráčům, od nichž očekáváme, že nás v přesilovce zvednou. Před námi je pořád hodně zápasů a některé věci budeme přehodnocovat.“

V Pardubicích jste padli 1:2, co negativního a pozitivního si odsud odnášíte?

„Nemůžeme být spokojeni s výsledkem, prohráli jsme. Osobně nejsem spokojený s první polovinou zápasu. Ve druhé jsme se výrazně zlepšili, do třetí části jsme šli za nerozhodného stavu, věděli jsme, že to bude nejspíš o jednom gólu, který jsme dostali my. Přesto jsme měli dostatek šancí na vyrovnání, ovšem naše produktivita je velice slabá. Promarnili jsme tu půlku zápasu, kdybychom celé utkání odehráli jako ve druhé polovině, nějaké body bychom určitě získali. Ale 25 nebo 30 minut hry na žádného soupeře dnes nestačí.“

Napadá vás, co ještě změnit v tréninku či v taktice, anebo je puk výhradně na straně hráčů a je to zejména o jejich rvavosti, osobní odvaze a větší touze jít za gólem?

„Jsou to spojené nádoby. Tréninků v této době už tolik není, i tak se na koncovce snažíme zapracovat. Náš gól toho byl důkazem, kdy jsme šli před bránu a tam to dotlačili. V zápase je to o osobním nastavení každého, naši hráči si vypracovali řadu šancí a pak už záleží na nich, jak zvládnou provedení koncovky. Oni musí vyhodnotit situaci na ledě, nám trenérům se to na střídačce strašně lehce hodnotí. Situace na ledě je pokaždé jiná, hráč se musí rozhodnout ve čtvrtině vteřiny a ne vždy jsou ta rozhodnutí správná.“