Vráblík dva body bral a uzemnil Myšáka: Byl jsem blízko, narazil sám

Co si můžeš nahrát dnes, neodkládej na jindy. V tomhle stylu se valila extraligou Plzeň, před odstávkou i po ní, před povolenými pár stovkami diváků stejně jako před prázdnými tribunami. Podruhé během šesti dnů se střetla s Litvínovem a třetinu to vypadalo, že tak bude pokračovat. „Dva body bereme všemi deseti, v některých pasážích nás přehrávali,“ připustil však po utkání obránce Roman Vráblík. Jeho tým slavil osmou výhru z devíti zápasů. V každém bodoval, ale vítězství 2:1 si Indiáni vystříleli až v nájezdech. Ale mohlo to pro ně dopadnout hůř.

Jsou dva body vzhledem k průběhu zápasu hodně, nebo málo?

„Bereme je všemi deseti. V některých pasážích nás přehrávali. Vyhráli jsme, zápas se hodnotí líp. I když to nebylo úplně ono, podařilo se nám získat dva body a to je pro nás hlavní.“

V čem byl Litvínov jiný než před týdnem, kdy jste zvítězili na jeho ledě?

„Asi jsme u nich sami byli koncentrovanější a hráli to, co tentokrát oni u nás. Musíme hrát tak, abychom my řídili tempo zápasu a ne se nechat strhnout, dopustit, aby do nás tlačili. Dělali jsme chyby a tím se dostali na koně, přehrávali nás.“

Trenér Čihák řekl, že ve druhé třetině byl v obranném pásmu Plzně obrovský průvan. Co se stalo? Nechali jste se trochu pobláznit, jak jste sám naznačil?

„Určitě. Nebyla to z naší strany dobrá fáze, tam byli oni lepší. Bohužel po našich věcech, že jim to nabídneme, utopíme se tam sami. Určitě to nebylo tím, že by najednou nastoupili, něco dělali jinak a předčili nás. Sami jim to dáme. Tak dlouho se tam vaříme, až je uděláme lepšími, než jsme my.“

Nicméně Litvínov jste doma porazili poosmé v řadě. Značí to, že vám jako soupeř vyhovuje?

„Úplně nevím, o téhle statistice jsem nevěděl. Ale neřekl bych, že nám sedí. S každým soupeřem musíme hrát tak, abychom mu vnutili svoji hru, ať je to Litvínov, Sparta, kdokoli. A abychom vyhráli. Ovšem porazit Litvínov tolikrát je krásný.“

Na konci třetí části jste uzemnil Jana Myšáka, po střetu zůstal litvínovský útočník chvíli ležet. Co se stalo?

„Dávají nám za úkol, i my sami chceme, abychom byli blízko útočníkům. Asi poprvé mi to vyšlo. Za celou kariéru. Že jsem byl u někoho blízko a on do mě sám narazil.“

Na příští, nedělní střetnutí míříte do Českých Budějovic. V týmu se najde víc Jihočechů jako vy, kteří jste tam působili nebo i vyrostli. Milan Gulaš, Tomáš Mertl, Luboš Rob… Nicméíně takový duel jste v extralize v dresu Plzně ještě zažít nemohli. Jaké to bude?

„Pro nás s klukama je to dobře, že jedeme domů. Těšíme se na ten zápas moc. Jen je to horší tím, že lidi nesmějí na zimák. Jinak by přišla spousta známých. Až budou moct zase chodit, bude hezké, ukázat se doma před lidmi, co nás tam znají. Jak říkám těšíme se, ale každopádně budeme chtít za každou cenu vyhrát.“