Brankáři, kterým končí smlouva: zájem o opory, otazník v Kometě

Několik extraligových brankářů by se mohlo stěhovat • FOTO: koláž iSport.cz

Dominik Frodl, 24 let, Plzeň

Pokud bude mít možnost odejít do zahraničí, využije ji. V extralize dlouhodobě prokazuje velký potenciál. Bohatší kluby v soutěži by ho jistě rády ulovily, on ale preferuje cizinu.