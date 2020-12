Musíme zatnout pr... a hrabat, zní z Liberce. Augusta rozebírá trejdy

Na chod, dění, tvář a skladbu týmu má větší vliv než řada jeho kolegů trenérů. Patrik Augusta v Liberci zastává pozici kouče i sportovního manažera. Jinými slovy, nemusí se dohadovat s prvním nadřízeným, koho do týmu přivést, koho z něj vypustit. Leda že by se pohádal sám se sebou.

Dost možná se ale u Patrika Augusty v těchto dnech mísí rozporuplné pocity a různé návrhy řešení aktuální nepohody. Tygři přibrzdili, nešlapou jako dřív. Přestává z nich jít strach. Prohráli pět ze sedmi posledních utkání, z minulých tří (Třinec, Kometa, Plzeň) inkasovali těžko akceptovatelných 15 gólů.

Může to být otázka pár dnů, kdy nabitý tým znovu začne úřadovat a plenit extraligu. Jako dříve pod Filipem Pešánem. Nebo jako loni pod Augustou. Ale taky nemusí.

Zrovna takový dojem měl očitý svědek úterní partie Liberce s Plzní (3:6), který si domácí nechali protéct mezi prsty. Vedli 2:1 a od soupeře dostali kupu přesilovek, včetně dvojnásobné. Jenže, jak to občas bývá, výkon v nich nakopl soupeře, oddaně bránícího. Západočeši v oslabení srovnali, nadechli se k jízdě a nejisté Tygry postupně umačkali ve vlastní šťávě ochablého sebevědomí. Následoval indiánský útěk až na 2:6, debakl domácí zmírnili jedním gólem. Rozčarování zůstalo. V tabulce, jež se rozdělila na dvě poloviny, Liberec okupuje v té horní poslední pozici.

Liberec - Plzeň: To byla šibenice! Kodýtek vyrovnal v oslabení, 2:2

Přijde léčba šokem, anebo dojde nejprve na konzervativní léčbu? „Zvažujeme všechny varianty, výměny jsou jednou z posledních věcí,“ reaguje kouč a sportovní šéf Augusta. „Mužstvo máme poskládané, hráčům stále věříme. Doufám, že najdeme ztracenou hokejovou pohodu,“ věří náčelník smečky.

Augusta netají nespokojenost nad tím, že jeho tým nedokáže přepřáhnout ve chvíli, kdy hokej jeho hráčům nefunguje. Záložní plán jako by nebyl, respektive není prokázán. Víc agrese, více dotěrnosti, snaha dostat se rivalovi pod kůži. Udělat něco, co zaskočenou jednotku probere. Aspoň pokus.

„V tomhle směru s hráči komunikujeme, pracujeme na tom. Všechno souvisí se vším. Pohoda pět na pět se přenáší do přesilovky a platí to i obráceně. Nám pokaždé něco skřípe, odráží se to do nepohody v dalších situacích. Nezbývá nám nic jiného, než pracovat, zlepšovat se každý den. V pátek máme další zápas,“ směřuje Augusta myšlenky k páteční bitvě v Karlových Varech.

V podobných případech padají v hokejových kabinách klišé typu, že je zapotřebí vrátit se k základům, k poctivé obraně a od toho se odrazit. Platí to i pro Liberec. „My jsme si k tomu něco řekli už před zápasem, po zápase znovu. V předchozích zápasech obraz naší hry nebyl tak špatný, s Plzní to ale nebylo nic moc. Musíme se vyvarovat chyb, které nás stojí zápasy, začít od malých věcí, aby se k nám puk taky začal odrážet,“ popisuje kapitán Petr Jelínek.

Víc než na tabulku si prý kápo týmu hledí jiných věcí. „Abych pravdu řekl, na pořadí jsem teď moc nekoukal, soustředil jsem se na to, abychom se vrátili k naší hře a začali vyhrávat. Určitě patříme výš. Ale není odehrána ani půlka sezony, pořád je spousta času dát se rychle do kupy, v pátek začneme od nuly a doufám, že to bude mnohem lepší,“ věří Jelínek.

Parťák Radan Lenc, jenž u Tygrů patří k těm, kteří porážky těžko snáší, má celkem jasno, kudy se vydat. „Poslední tři zápasy jsme dostali strašně moc gólů, také jich docela dost dáváme, ale takhle nemůžeme vyhrát. Musíme zatnout prdel, začít hrabat odzadu… V podobné situaci jsme byli i loni, měli jsme horší sérii a dokázali se z ní oklepat. Z toho bychom si mohli vzít poučení. Věřím, že to zvládneme a postupně po malých krůčcích budeme sbírat body.“

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:56. T. Rachůnek, 16:08. Lenc, 58:46. Filippi Hosté: 04:57. Kantner, 29:24. Kodýtek, 33:23. L. Kaňák, 34:53. Gulaš, 48:01. Kracík, 52:32. Kantner Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Hrabík, Pekař – Šír. Hosté: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Budík – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, Kracík, Kantner – Přikryl, Stach, Malát – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Komárek, Ondráček Stadion Home Credit Arena, Liberec

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 14 12 1 1 0 65:33 39 2. Plzeň 17 10 3 1 3 62:36 37 3. K. Vary 15 10 1 0 4 45:45 32 4. Sparta 18 9 1 2 6 57:44 31 5. Mountfield 16 9 1 0 6 48:33 29 6. M. Boleslav 15 8 1 2 4 54:38 28 7. Liberec 16 6 2 2 6 45:42 24 8. Vítkovice 14 4 2 3 5 35:42 19 9. Brno 14 4 2 1 7 36:45 17 10. Zlín 15 4 1 0 10 36:47 14 11. Olomouc 15 4 0 2 9 27:50 14 12. Litvínov 14 2 3 1 8 27:39 13 13. Pardubice 15 2 3 1 9 31:54 13 14. Č. Budějovice 16 2 0 5 9 38:58 11

Liberec - Plzeň: Střelou mezi betony zakončil své sólo Kantner, 2:6