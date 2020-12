SESTŘIHY: Paráda Varů! S Tygry otočily z 1:3 na 4:3. Padly tři hattricky

Přikrylův první hattrick rozhodl přestřelku

V dresu Beranů si odbyl premiéru útočník Lukáš Vopelka, který přišel do Zlína po působení v Košicích na měsíční zkoušku, a uvedl se gólem a asistencí.

Domácí i bez zraněných klíčových útočníků Tomáše Mertla, Pavla Musila a Petra Kodýtka začali aktivněji. Kracík ještě po objetí branky pálil vedle, za chvíli Pour z levého kruhu trefil tyčku a v osmé minutě už se po Robově ideální přihrávce od levého mantinelu trefil zblízka Přikryl.

Vzápětí zlikvidoval Kantnerovu šanci Kašík. Zlínský gólman poté svůj tým podržel také během dvou oslabení a hosté poprvé zahrozili Poletínovou dorážkou. Necelé tři minuty před první pauzou však po Gulašově ideální přihrávce zvýšil střelou do odkryté branky Čerešňák na 2:0.

Na začátku prostřední části připravil Honejsek příležitost Šlahařovi, ale gólman Frodl Indiány podržel a v 23. minutě Kantner z přečíslení přidal třetí gól. Hosté nestíhali bránit dobře kombinujícího soupeře a o tři minuty později Straka dorážkou Budíkovy střely vyhnal Kašíka na střídačku.

V polovině utkání navíc potrestal Suhradovo vyloučení přesnou trefou nad Hufův pravý beton Gulaš a následně Přikryl při akci dvou na jednoho pálil do horní tyče.

Berani mohli odpovědět při Kantnerově trestu, nekrytý Köhler však na brankovišti neuspěl a v 39. minutě se po individuálním průniku prosadil Přikryl. O 35 vteřin později dokázal přesným švihem překonat Frodla Karafiát a krátce před druhou sirénou snížil po Kaňakově zaváhání Vopelka na 2:6.

Zlínské probuzení potvrdil v 45. minutě Novotný, který během početní výhody skóroval bombou tečovanou bránícím Kvasničkou. Pouhých 45 vteřin nato však při přečíslení dva na jednoho využil bekhendovým zakončením Malátovu nabídku Přikryl a dovršil hattrick. Divoký průběh pokračoval, když Čerešňákovo vyloučení potrestal dorážkou na 4:7 Poletín.

Hosté poté sice promarnili minutovou přesilovku pět na tři, ale v 55. minutě vrátil Karafiátovu střelu do sítě Herman a snížil na 5:7. Další zdramatizování výsledku už domácí nepřipustili a Berani nesáhli ani ke hře bez brankáře.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Byl tam vynikající pohyb a prosazovali jsme se gólově. Až do konce druhé třetiny tam od nás nebylo nic špatně. Tam jsme pak za minutu dvakrát inkasovali a to byla jediná kaňka. Do té doby jsem byl spokojen. Se třetí třetinou jsem ale krajně nespokojen. Chyběla nám disciplína, nakonec nás Zlín i přestřílel. Těch posledních dvacet jedna minut v našem podání nebylo dobrých. Měli jsme přitom původně našlápnuto na daleko lepší výsledek. Byli jsme ale nedůrazní v předbrankovém prostoru. Filip Přikryl konečně pochopil, o čem je dospělý hokej. A góly jsou mu odměnou. Přeji si, ať se stejně jako všichni naši kluci dostane z kempu na mistrovství světa.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Hodnotí se mi to dnes strašně. Začali jsme bez pohybu, můžeme být rádi, že neodjíždíme s větším výpraskem. Začali jsme hrát klasicky až poslední třetinu. Začátek byl hrůzostrašný. Upozorňovali jsme přitom na to, ze nesmíme začít vlažně. Čtyři branky jsme dostali z předbrankového prostoru, i když jsme s těmi hráči byli. Lituji gólmany, mají to teď těžké s tím, co tam předvádíme. Máme dvanáct útočníků a dvanáct jich hraje. Na některé se opravdu hrozně dívá, nemáme ale zatím páky, co s tím dělat. Nevracel bych se k tomu, že nakonec není výsledek tak strašný. Bylo to náš hrůzostrašný výkon. Nevěřili jsme si na power play. Necítili jsme se na to, že bychom něco uhráli.“

Výhru lídra řídil Marcinko třemi body

Oceláři měli první dvě šance utkání, které Roman ani Jašek nevyužili. Na druhé straně v 11. minutě udeřilo. Jarůšek vyhodil z vlastního pásma puk, který nezachytil bránící Doudera, a Zdráhal z úniku vymetl levý růžek. Stejný hráč mohl v přesilové hře zvýšit, ale jeho střelu od modré čáry zastavila pravá tyč. Domácí se poté tlačili dopředu a byli odměněni. Kundrátek si sjel na přihrávku Zadiny zpoza branky a vyrovnal.

Druhá třetina patřila Třinci, který svou převahu vyjádřil jen jedním gólem. Jinak se jeho hráči předháněli v zahazování šancí a hlavní roli hrál Růžička, který spálil čtyři včetně sólového úniku. Elitní domácí útočník také při jedné hezké individuální akci trefil tyč, ale byl faulován a Oceláři následnou přesilovou hru využili. Jašek poslal puk na hranici brankoviště, kde jej usměrnil Marcinko špičkou čepele za záda Honzíka.

Růžička se po pár sekundách poslední třetiny dostal po pasu Stránského podruhé v zápase do samostatného nájezdu, s bekhendovým blafákem ale neslavil úspěch. V dalším střídání ale domácí zvýšili. Po vyhraném vhazování pálil přesně od modré čáry Jaroměřský.

Litvínov se s porážkou nechtěl smířit. V dalším průběhu dvakrát zahrozil Hanzl, kontaktní branku ale dal v 56. minutě a zdramatizoval koncovku zápasu. Z přečíslení dvou na jednoho se prosadil Zygmunt po přihrávce Helta. V závěru se hrálo zejména v obranné třetině domácích, kterým zatrnulo zejména při šanci Jarůška. Třinec definitivně uklidnil Marcinko, který lobem z vlastního pásma trefil opuštěnou branku hostů.

Karlovy Vary - Liberec 4:3

Mladá Boleslav - Mountfield HK 5:2

Vítkovice - Pardubice 1:5

Kometa - Olomouc 5:1

