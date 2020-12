Šťastný? Pošlu Penguins highlighty, žasl Zohorna po skolení Hradce

Od startu sezony jim to klape. Radim Zohorna s Davidem Šťastným táhnou Mladou Boleslav vzhůru extraligovou tabulkou. V pátečním duelu proti Mountfieldu HK zavelel jejich první útok k obratu. Šťastný v závěru druhé třetiny fantastickou střelou do šibenice vyrovnal na 1:1, Zohorna po krásné akci otočil stav hned zkraje třetí části. Bruslaři nakonec vyhráli 5:2 a popáté v řadě slavili tříbodový zisk. „Je to pecka, užíváme si to,“ lebedil si nad souhrou Zohorna, který na jaře podepsal smlouvu s Pittsburghem.

Nevyptávali se vás z Pittsburghu už na Davida Šťastného ?

„Zatím ne, ale mám v plánu jim tam poslat nějaké highlighty, ať se podívají.“ (směje se)

Proti Mountfieldu HK jste opět zařídili dva góly. Jak se vám hraje v útoku s ním a Máriem Lunterem?

„Super, je to pecka, užíváme si to. Všichni tři makáme. Jsou to těžké zápasy, čekáme na šanci, a když ji máme, tak Šťáva je střelec od pána Boha, ten dá skoro ze všeho gól. Takže nám to hodně ulehčuje.“

Každopádně se utkání dlouho nevyvíjelo podle vašich představ.

„S Hradcem je to vždycky těžký zápas. Oni urputně brání, mají silové beky, přes ně se těžko prosazuje. Myslím si, že jsme to ubojovali. Jsem rád, že máme tři body.“

Co se stalo před vaším gólem? Přečíslení tři na jednoho po pár vteřinách na začátku třetí třetiny se moc často nevidí.

„Sám jsem z toho byl trošku překvapenej, že po pár sekundách máme hned tři na jednoho. Hradečtí nějak vyrazili, kluci to sehráli a já to měl do prázdné jednoduché. Sám jsem nevěřil tomu, jak ta akce byla hezká.“

Přitom dvě třetiny jste se do šancí těžko propracovávali…

„V první třetině nás trošku mačkali. Podle mě jsme zbytečně lítali v našem obranném pásmu. Oni si to házeli na beky a stříleli. Od druhé třetiny se to trošku zvedlo, měli jsme nějaké přesilovky, tím jsme se taky zvedli. A ve třetí třetině po těch dvou rychlých gólech už museli, útočili s beky a nám se otevírali šance v přečísleních.“

Vyhráli jste popáté v řadě. Je znát pohoda v kabině?

„Určitě. Pět výher je lepší než pět proher. Ale nějak na to nemyslíme, nebo aspoň já osobně na to nemyslím. Jdu zápas od zápasu a každý se snažíme vyhrát.“

Jak to s vámi vypadá? NHL podle všeho nezačne podle plánu 1. ledna. Máte nějaké informace?

„Nemám žádné informace. Teď mají mít zase nějaký meeting s hráčskou asociací. Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že to dopadne. Chtěl bych zabojovat o to místo.“

A když by NHL nezačala? Asi byste se nezlobil, kdybyste pokračoval v nastolené fazóně v Mladé Boleslavi.

„Určitě ne. Já to tady mám hrozně rád. Tady všechno funguje, máme tady super partu, od trenérů po kustody. Takže by mi určitě nějak nevadilo, kdybych tady zůstal.“

