Drahý hattrick. Zlín to v Plzni vzdal. Nevěřili jsme si, šokoval Hamrlík

Plzeň za necelé dvě třetiny vedla o šest branek, vypadalo to, že Indiáni Berany dopečou a půjdou se učit české koledy. Jenže se nechali unést a všechno si zkomplikovali. Padl tucet gólů, konečný výsledek 7:5. A mohlo to být ještě větší drama. Hosté v záběru měli přesilovku, o hru bez brankáře se však ani nepokusili. „Necítili jsme, že bychom něco uhráli,“ přiznal asistent trenéra Martin Hamrlík.

Pod takovou palbou bylo dlouho nejhůř oběma zlínským strážcům. Libor Kašík odjel na střídačku po čtvrté plzeňské brance, po nástupu Daniela Hufa výlov puků pokračoval. Ale brzy muselo být šoufl i plzeňskému Dominiku Frodlovi. Dostal i smolný gól, kdy střela Martina Novotného přerazila hůl clonícího obránce Davida Kvasničky a po ní kotouč náhle změnil směr. Hosté taky Plzni trochu pokazili úspěšnost oslabení, které měli Indiáni nejlepší v extralize. Tentokrát dvakrát inkasovali, na druhou stranu přes minutu se ubránili ve třech a při sedmi vyloučeních jen v třetí části mohli být rádi, že to dopadlo takhle.

„Měli velmi dobrý vstup, dobrý pohyb, gólově se prosazovali, tam nebylo nic špatně. Až do konce druhé třetiny, kdy zbývala minuta a jedenáct vteřin. Za tu dobu jsme dostali dva góly. Z naší strany to bylo 39 minut dobré, 21 ne. Měli jsme špatnou disciplínu, hodně vyloučených, zdramatizovali jsme to,“ pravil domácí kouč Ladislav Čihák.

Jeho zlínský protějšek Martin Hamrlík vypadal ztrápeně. „Hodnotí se mi moc těžko. Můžeme být rádi, že neodjíždíme s větším výpraskem. Začali jsme klasicky hrát až ve třetí třetině, začátek byl hrůzostrašný, čtyři góly jsme dostali z brankoviště. Lituju gólmany, mají to těžké s tím, co předvádíme. Máme dvanáct útočníků a dvanáct jich hraje. Na některé se těžko dívá, nemáme páky, co s tím dělat. Vůbec bych se nevracel k tomu, že skončil 7:5. Ale Plzeň vedla už 6:0. Hrozný zápas, strašné,“ uvedl.

Přestože v posledních minutách hráli hosté v početní převaze a Huf co chvíli pokukoval po střídačce, o hru bez brankáře se trenéři ani nepokusili. „Nevěřili jsme si na to,“ snažil se předložit vysvětlení Hamrlík. „Bylo to rozhodnutí trenérů, mně nepřísluší to hodnotit,“ řekl útočník Michal Poletín, autor čtvrtého zlínského gólu.

Trojice z Plzně nyní zabojuje o MS dvacítek

Plzeň při absencích Mertla , Kodýtka a Musila točila jen jedenáct útočníků. Za Plzeň skórovali ze základu už všichni, Luboš Rob zůstává posledním útočníkem, který se ještě netrefil, sklouzl do čtvrté řady. Ale Filipu Přikrylovi parádně nabil na úvodní gól. Juniorský reprezentant přidal ještě dvě branky, jednu hezčí, než druhou. Byl z toho jeho první extraligový hattrick.

„Hrálo se mi skvěle, protože se mi povedlo dát gól hned na začátku. Už po druhé brance mi Sebastián Malát řekl, že tohle budu mít drahé. Předtím mi nahrál a já dal tyčku, podruhé jsem to dal. Byl jsem rád i za něj, že se mu bod připsal taky,“ usmíval se Přikryl.

V šesti vystoupeních za plzeňské áčko skóroval už pětkrát. „Ptali se mě, co jsem před zápasem jedl a že musím dodržovat stejné věci. Jenže já nic neměnil, ani jsem necítil, kdy přišel nějaký zlom, kdy bych si řekl, že to dneska takhle vyjde. Možná když jsem měl obrovskou šanci na druhý gól a trefil tyčku. Řekl jsem si, že příště to dám. Nakonec z toho byly tři góly,“ líčil juniorský reprezentant.

V extralize toho nějakou dobu víc nestihne. S Malátem a obráncem Davidem Jiříčkem nastupují do závěrečné přípravy dvacítky před mistrovství světa v Kanadě. „Udělám všechno, abych se dostal do užší nominace. Takže doufám, že se vrátím až v lednu,“ dodal Přikryl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:11. Přikryl, 17:33. Čerešňák, 22:57. Kantner, 25:40. Straka, 29:45. Gulaš, 38:06. Přikryl, 45:07. Přikryl Hosté: 38:49. Karafiát, 39:44. Vopelka, 44:22. M. Novotný, 48:32. Poletín, 54:12. Herman Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Budík – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Stach, Eberle – Pour, Kantner, Rob – Přikryl, Malát. Hosté: Kašík (27. Huf) – Řezníček, Ferenc, Suhrada, M. Novotný, Žižka (C), Gazda, Dluhoš – Köhler, Herman, Karafiát – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), P. Sedláček, Vopelka – Václavek, Poletín, J. Ondráček. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Komárek, Kis Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

