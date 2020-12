Schneider má první hattrick: Hrát s Klepišem je úžasný. A teď na Spartu

Když se tahle dvojice utrhne, je s protivníkem amen. Za pěti góly do sítě Olomouce najdete jen dva střelce. Američan Peter Mueller dva kusy, Rakušan Peter Schneider tři. „Když to dostane na střelu, má neskutečné zakončení. Málokdy se mýlí. Velmi dobrý hráč,“ smekl před kometou z Komety kouč Hanáků Jan Tomajko.

Měli parťáci narážky na vaši současnou popularitu?

„Jasně. Tyhle narážky v kabině jsou vždy. Kluci říkali, že dostanu velkou pokutu a tak.“ (úsměv)

Vy jste na to odpověděl střeleckou show. Užil jste si ji?

„Takový zápas se musí hlavně vyhrát. Měli jsme vynikající začátek, ale ve druhé třetině soupeř hrál mnohem lépe než my. Měli jsme štěstí, že byl v bráně Karel (Vejmelka). Podržel nás. Zápas mohl vypadat úplně jinak. Viděli jsme, že když jdeme do ofenzivy a nedodržujeme systém, může to skončit špatně. Musíme ho držet celých šedesát minut a být lepší.“

Kometa Brno - Olomouc: Schneider proměnil kombinaci domácích v první gól, 1:0

Vaše góly vypadaly poměrně lehce…

„Dostal jsem krásné nahrávky od spoluhráčů. Byly to celkem jednoduché góly. Samozřejmě, že by bylo lepší dát hattrick před našimi fanoušky. Ale podstatné je, že jsme vyhráli. Pomůže nám to zase nabrat sebevědomí. Před nedělním utkáním se Spartou jsme to potřebovali. Tak, jak jsme hráli ve třetí třetině, se musíme prezentovat dál.“

Měl jste někdy už takovou fazonu?

„I minulý rok jsem měl takové období. Ale bylo krátké. (úsměv) Teď to trvá trošku déle. Ale pořád říkám, že jde o týmový úspěch.“

Dvakrát se trefil Peter Mueller, druhý elitní střelec mužstva. Jaký je to hráč ve vašich očích?

„V kariéře toho dokázal hodně. Je vynikající bruslař, má vynikající techniku, střelu. Má skoro všechno. Já jsem trošku víc pro tlak do brány, energetický hráč. On je víc technický.“

Jak se vám hraje v lajně s Jakubem Klepišem ?

„Úplně úžasně. I když má jasnou šanci vystřelit, ještě hledá hráče v lepší pozici. Už mě několikrát takhle našel. Má zkušenost to tam dát. Jsem samozřejmě rád, když dám gól do prázdné brány.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Olomouc 5:1. Snajpr Schneider sestřelil Hanáky hattrickem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:59. Schneider, 06:31. Mueller, 46:04. Mueller, 48:29. Schneider, 51:07. Schneider Hosté: 41:46. Olesz Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – J. Zbořil, Pyrochta, Freibergs, O. Němec, Gulaši, F. Král – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Klepiš, Schneider – T. Svoboda, Süss, Vincour – Plášek ml., Malý, Kunc – Matěj Svoboda. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, A. Rutar – Burian, J. Knotek, Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion DRFG arena

