Polášek se potřetí vrací do Sparty, odpoledne už má hrát proti Kometě

Obránce Adam Polášek se již potřetí v kariéře vrací do Sparty. Sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka přiznává, že byl s 29letým hokejistou v kontaktu od léta. Polášek však v té době doufal v zahraniční angažmá. To nakonec neklaplo a tak se po krátkém působení (15 zápasů) v dresu mateřských Vítkovic vrací tam, kde odehrál většinu minulé sezony. Poprvé by měl nastoupit už dnes odpoledne proti Kometě Brno.