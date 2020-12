Šéfům Vítkovic došla trpělivost. Končí kouč Trličík! Kdo ho může nahradit?

„Jak už jsem avizoval v pátek, potřebujeme udělat vše pro to, aby mužstvo začalo opět vyhrávat a aby se na ledě dělo to, co jsme proklamovali,“ vysvětloval pro klubové stránky sportovní ředitel Roman Šimíček. „Bohužel pátá porážka v řadě nebyla důkazem toho, že by se něco změnilo, takže vedení klubu bylo nuceno sáhnout k odvolání trenérů. I tak tímto děkuji Mojmíru Trličíkovi, Darku Stránskému a Ladislavu Svozilovi za odvedenou práci.“

Ostravané po solidním rozjezdu pětkrát za sebou padli. V Karlových Varech 1:2 v prodloužení, v Plzni 3:6, ve Zlíně 1:2, doma s Pardubicemi 1:5 a naposledy v Olomouci 2:3. Zejména prohry ve Zlíně a s Pardubicemi šéfy klubu rozlítily.

„Stydím se za to, co v posledních zápasech mužstvo předvádělo,“ nebral si servítky Šimíček po páteční prohře s Pardubicemi. „A stydím se rovněž za to, že v současné chvíli můžu nazvat opravdovými srdcaři vítkovického hokeje jen a pouze partnery, fanoušky-permanentkáře a majitele klubu, kteří vítkovický hokej platí, přitom nemohou být přímo na stadionu.“

Okamžitě říkal, že klub je připravený jednat, mdlé výkony mu nebyly lhostejné. „Jsme rozhodnutí je řešit i těmi nejrazantnějšími způsoby,“ uvedl Šimíček. „V případě potřeby jsme připravení sáhnout i k výměnám na všech postech, ať už jde o hráče, realizační tým a trenéry. Nikdo nemá svou pozici nyní jistou.“

To se po Olomouci potvrdilo. „Noví trenéři extraligového budou po doladění některých věcí představeni v průběhu pondělka,“ řekl Šimíček.

Kdo by mohl tým trénovat? Volný je v tuto chvíli například Miloš Holaň, bývalá ikona klubu. Návratu do mateřského týmu by se rozhodně nebránil. Velmi slušné výsledky s Vítkovicemi měl v minulosti i Alois Hadamczik . O něm se mluvilo, už v minulé sezoně, kdy klub bojoval o udržení a přežití. Spekulovalo se o tom, že by do Vítkovic vstoupil i jako spolumajitel. Ovšem jednání vzala rychle za své.

SESTŘIH: Olomouc - Vítkovice 3:2. Obrat v závěrečné části přinesl Hanákům tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:59. Olesz, 40:40. J. Káňa, 52:50. Valenta Hosté: 26:07. J. Mikyska, 32:58. Lakatoš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Dujsík, Vyrůbalík (C), T. Černý, Ondrušek (A), Škůrek – Bambula, J. Knotek (A), Burian – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – V. Tomeček, Kusko, Gřeš. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – R. Polák (C), Štencel, Trška, L. Kovář, R. Černý, Koch, Kubeš – Schleiss (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Mallet – Dočekal, Werbik, Šišovský – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Pešina, Lacina – Brejcha, Gerát Stadion Zimní stadion Olomouc

