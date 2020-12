SESTŘIHY: Demolice! Sparta zničila Kometu 6:1. Výprask schytal i Hradec

Oceláři přišli o domácí neporazitelnost

Narazily na sebe dva týmy s nejlepší aktuální formou. Domácí, kteří vyhráli ve čtrnácti z předchozích patnácti kol, se ujali se vedení ve dvanácté minutě zásluhou svého elitního útoku. Stránský se dostal po své střele k odraženému kotouči a předložil ho Vránovi, který měl před sebou prázdnou branku.

Hosté otočili na přelomu první a druhé třetiny. Vyrovnal Allen, který je v týmu teprve pár dní na hostování z Českých Budějovic při absenci tři obránců (Dlapa, Hrbas, Klikorka). Prosadil se z mezikruží po přihrávce Ciencialy, odchovance Ocelářů, který proti svému mateřskému klubu hrál poprvé. Druhý gól Mladé Boleslavi vstřelil Zohorna zpoza levého kruhu. V závěru třetiny ještě po střele Allena zazněla branková konstrukce.

Očekávaný nápor Třince ve třetí třetině dlouho nepřicházel, přesto ve 48. minutě vyrovnal. Do Hrňovy střílené přihrávky vložil hůl Zadina a puk skončil v horním růžku Krošeljovy branky. Domácí ožili, skóre mohl překlopit Hrňa a Růžička trefil tyč.

Mladá Boleslav odpověděla v 52. minutě. Zohorna se prosadil na pravé straně a uvolnil Luntera, který zakončoval do odkryté branky. Vedení vydrželo hostům jen 43 sekund. Jejich obrana trestuhodně zapomněla na Růžičku, který zblízka vyrovnal.

Prodloužení odehráli aktivněji hosté, šance si vypracovali Zohorna a Cienciala. Mladá Boleslav se v závěru neprosadila ani z přečíslení tři na jednoho, a tak si oba týmy poprvé v sezoně vyzkoušely samostatné nájezdy.

Hostující Bernad uspěl v první sérii hezkou bekhendovou kličkou a po něm ještě ve třetím kole překonal Kořenáře dalším povedeným blafákem Flynn. Oceláři na Krošelje nevyzráli. Hostující gólman postupně vychytal kanonýry Stránského, Zadinu, Růžičku i Vránu.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Bylo to vyrovnané a kvalitní utkání se spoustou šancí na obou stranách. Hrálo se nahoru dolů. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, a to se potvrdilo. Soupeř má rychlý přechod do protiútoku, hrál velmi dobře. Podržel je gólman, oba brankáři chytali velmi dobře. Remíza po základní hrací době odpovídala předvedené hře, nájezdy jsou loterie.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do utkání jsme vstoupili dobře, celý zápas byl ale vyrovnaný. Každý tým měl chvilku více ze hry. My jsme mohli na konci druhé třetiny odskočit do dvoubrankového vedení, to se nám nepovedlo. Třinec má strašně silný kádr, hraje výborně. Vždy, když jsme vedli o gól, tak srovnali. Remíza byla i po 65 minutách hry spravedlivá, v nájezdech se k nám přiklonilo štěstí.“

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:4sn. Oceláři poprvé v sezoně padli doma

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:15. P. Vrána, 47:39. Zadina, 52:33. Martin Růžička Hosté: 16:25. Allen, 20:46. R. Zohorna, 51:50. Lunter, 65:00. Bernad Sestavy Domácí: Kořenář (L. Daneček) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík (A) – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák. Hosté: Krošelj (Schwarz) – Šidlík, Ševc (C), Allen, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Vacík – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec

Brněnský výprask řídila elitní lajna Pražanů

Sparťané sice nevyužili brzkou přesilovku, pak ale při své druhé početní výhodě vrátili v 10. minutě do hry hříšníka Klepiše již po 22 sekundách jeho trestu. Pech skvěle prostrčil puk mezi dvěma hostujícími hráči najíždějícímu Košťálkovi, jenž zakončením pod horní tyčku překonal brankáře Vejmelku. Pech si díky asistenci připsal 600. bod v extralize.

V polovině 14. minuty bylo vyrovnáno: Mueller vzal na sebe zakončení při přečíslení dvou na jednoho a prostřelil brankáře Machovského. Hosté si užili vyrovnání jen necelou minutu. Mladý útočník Šmerha při prvním extraligovém startu v dresu Sparty dostal kotouč bruslí za Vejmelkova záda, sudí jeho gól posvětili a domácí opět vedli. V polovině 19. minuty navíc dokázal tísněný Horák zpracovat Řepíkovu nahrávku a zvýšil na 3:1.

Od druhé třetiny zastoupil Vejmelku v brněnském brankovišti Klimeš. Ten se zahřál při možnosti Sukeľa. Pak se prodral do zakončení Rousek, ale Klimeš si s jeho bekhendem poradil. Těsně před polovinou zápasu si Sparta pomohla znovu při přesilovce, když byl na konci precizní souhry Řepík. Jen chvilku nato Piskáček orazítkoval brankovou konstrukci.

Domácí se přesto dočkali hodně brzo i pátého gólu: Jandus své nastřelení namířil dokonale přesně na připravenou Horákovu čepel a Klimeš neměl šanci zareagovat. O chvilku později jel Šmerha sám proti Klimešovi, při forhendovém zakončení ale vysoko přestřelil.

Oživit alespoň malé naděje Komety na návrat do zápasu mohl zkraje třetí části Holík, jeho rána ale rozezvučela jen tyčku. Po velkém zaváhání hostů v jejich obranném pásmu završil výsledek ve 47. minutě Rousek, když si při zakončení parádně poradil s Klimešem. Horák mohl záhy poté završit hattrick, místo střely se ale pokusil akci ještě vylepšit přihrávkou na Řepíka, jenž však dostal puk na brusle a nezakončil přesně.

SESTŘIH: Sparta - Kometa Brno 6:1. Demolici rivala řídilo elitní komando Pražanů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:37. Košťálek, 14:33. Šmerha, 18:32. Horák, 29:58. Řepík, 32:13. Horák, 46:44. Rousek Hosté: 13:34. Mueller Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček, M. Jandus, Piskáček (A), Košťálek, Tomáš Dvořák, Kalina, Polášek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Vejmelka (20. Klimeš) – J. Zbořil, Pyrochta (A), Freibergs, O. Němec (A), Gulaši, F. Král, Hájek – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – L. Horký, Klepiš, Schneider – T. Svoboda, Süss, Vincour – Plášek ml., Malý, Kunc. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Rothova neúspěšná premiéra za Motor

Motor musel řešit absenci několika útočníků zařazením do ofenzívy obránců Slováčka a Suchánka, kteří společně s Voženílkem vytvořili čtvrtou formaci. Na svém klasickém postu debutoval v dresu Jihočechů bek Roth.

Aktivněji začali domácí a ve čtvrté minutě se dočkali vedení, když Jarůšek našel před brankou zapomenutého Zdráhala, který zakončil do odkryté branky. Vzápětí mohl odpovědět Novák, další šanci měl Přikryl a blízko vyrovnání byl i Roth.

Smazat ztrátu se Motoru podařilo v 11. minutě, kdy nahození kapitána Pýchy tečoval Slováček a ve svém 14. extraligovém utkání oslavil premiérovou branku. Před první pauzou mohl vrátit Severočechům náskok Hübl po Lukešově přihrávce, ale při zakončení si přehodil puk na bekhend a Patera stihl jeho zakončení vytěsnit hokejkou.

Ve 24. minutě se radovali naopak hosté. Venkrbec u levého mantinelu zachytil puk, okamžitě jej nahodil a Jonák jej usměrnil za bezmocného Godlu. Odpovědět mohli Hanzl a Zdráhal. Godla zasáhl poté, co se jej po objetí branky snažil překvapit Gilbert a litvínovský gólman zasáhl i při Venkrbcově po sólu. Hosté se ubránili ve dvou oslabeních a sami svou přesilovku také nevyužili.

Po 113 sekundách třetí třetiny bylo vyrovnáno. Kudla zachytil puk a našel na pravém kruhu Hanzla, který překonal přesouvajícího se Pateru. Litvínov měl převahu a zužitkoval ji v 51. minutě, kdy Patera ještě vyrazil Cibulskisovu střelu přes stínícího Havelku a z dorážky se prosadil Zygmunt. Gól neodvrátila ani trenérské výzva hostů kvůli pádu atakovaného Havelky na českobudějovického gólmana.

Těsný náskok uhájil Litvínov i při Hüblově trestu i v závěru při Irvingově vyloučení. Při power play Motoru přesilovku přerušil Pýchův faul a stav se už nezměnil.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, prvních sedm osm minut jsme byli aktivnější a dali jsme rychlý gól. Potom Budějovice vyrovnaly, svým pohybem byly velice nepříjemné, hlavně první dvě třetiny. Hrály jednoduše, šly do brány a měli jsme s tím problémy. Jsem rád, že jsme se ve třetí třetině vrátili zpátky do zápasu. Hru jsme zjednodušili, šli jsme víc do brány a nakonec jsme vydřeli vítězství za tři body. Kredit patří i Budějovicím, protože sehrály velice dobrý zápas. Pro nás jsou to velice důležité body proti velmi dobře hrajícímu soupeři.“

Václav Prospal (České Budějovice): „Bohužel jsme našli další způsob, jak prohrát zápas. Měli jsme ho celkem dobře rozehraný, po čtyřiceti minutách jsme vedli. Ale to, jak jsme nastoupili do třetí třetiny a jak jsme se tam prezentovali, nebylo dostatečně dobré. Domácí vyhráli zaslouženě.“

SESTŘIH: Litvínov - České Budějovice 3:2. Verva se vzdálila poslednímu Motoru, rozhodovalo video

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:31. P. Zdráhal, 41:53. M. Hanzl, 50:28. Zygmunt Hosté: 10:52. Slováček, 23:51. Jonák Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka, Štich (A), Cibulskis, Kudla, Demel, L. Doudera – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Látal, Gerhát, Válek – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Patera (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Roth, Lytvynov, Pavel, Suchánek, Slováček – Christov, Venkrbec, Jonák – Michnáč, Gilbert, Raška I (A) – M. Novák, R. Přikryl, Z. Doležal – D. Voženílek. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Plzeňský válec přejel Hradec, dvěma góly se blýskl Budík

Zápas začal pro domácí nemilou událostí. Hned ve 22. vteřině se totiž prosadil nejproduktivnější hráč ligy Gulaš. Plzeňský kapitán přešel trochu se štěstím přes beka Zámorského, ale následné zakončení už bylo nekompromisní a precizní. Šéf týmu tak odstartoval plzeňskou jízdu, během níž Škoda prakticky rozhodla o vítězství v utkání.

V 11. minutě hosté vedli už 3:0. Po Gulašovi skórovali dva obránci. Oba navíc velmi efektně. Nejprve Čerešňák využil Růžičkovy laxnosti při bránění a poté kličkou obelstil gólmana Mazance. Ještě větší parádu předved Budík. Prohodil si puk mezi Zámorským a Nedomlelem a poté trefil horní roh.

Škoda jasně ukazovala, proč je na špici tabulky. Mountfield nestačil. Vlastně mu ani příliš nepomohl gól beka Hronka. Nejlepší hráč Východočechů snížil pouhých čtrnáct sekund po Budíkově zásahu.

Hradečtí totiž další šance nevyužili, do hry se mohli vrátit především ve 22. minutě, jenže Kelly Klíma zblízka nepřekonal Frodla, plzeňský brankář udržel dvougólové vedení.

To navíc jeho spoluhráči během druhé třetiny ještě navýšili. Hned minutu po Klímově možnosti proměnil Suchý skvělou Gulašovu nahrávku. Plzeňská hvězda naznačila přihrávku doprava, puk poslala na druhou stranu a Suchý si připsal devátý gól v sezoně. Další ránu zasadil Mountfieldu svým druhým zásahem Budík, který využil skvělý Strakův pas. Plzeňský útočník šikovně ošálil jinak znovu výborného Hronka.

Ve třetí třetině Plzeň držela domácí na distanc a v klidu kontrolovala průběh zápasu a připsali si další výhru. Domácí si naopak připsali pátou porážku v posledních šesti utkáních.

SESTŘIH: Mountfield HK - Plzeň 1:5. Indiáni vyplenili Hradec, dva góly dal bek Budík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:46. Hronek Hosté: 00:22. Gulaš, 07:39. Čerešňák, 10:27. Budík, 22:41. Suchý, 33:19. Budík Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pilař, Koukal, Kelly Klíma. Hosté: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Stach. Rozhodčí Pražák, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Černá série Bílých Tygrů se natáhla na pět utkání

Do utkání lépe vstoupili domácí, kteří navíc hned po minutě hry dostali možnost přesilovky. Se střelou Rosandiče i dorážkou Vlacha si ale poradil brankář Kašík. Po skončení přesilové hry Rachůnek krásně našel Lence, Kašík se ale skvěle přesunul.

Udeřilo tak na druhé straně a do vedení šli hosté. Z první vážnější šance otevřel gólový účet zápasu na brankovišti nikým nehlídaný Kubiš. Tygři mohli rychle odpovědět, Zachara ale vychytal Kašík. Výborný zákrok si následně připsal také strážce liberecké branky Pavelka, který parádně lapil šanci Karafiáta. Poté hráli Severočeši v početní výhodě a do Lencovy přihrávky se opřel Vlach, který střelou bez přípravy vyrovnal.

Druhou část začínali Berani přesilovkou a vzali si své vedení zpět. Herman nabil na modrou čáru Novotnému, který propálil vše, co mu stálo v cestě. Vyrovnání měl na hokejce hned vzápětí Zachar, tváří v tvář Kašíkovi ale neuspěl. A tak se trefili znovu Zlínští, když Gazdův pas zpoza branky uklidil za Pavelkova záda pohotový Ondráček.

Liberec se snažil o rychlou odpověď, Lenc ale v ideální pozici mířil těsně vedle. Hra se poté rychle přelévala a šance byli k vidění na obou stranách. Pavelka podržel svůj tým při střele Ference, Kašík zase zneškodnil nebezpečné pokusy Knota a Jelínka.

Domácí trenér Augusta do třetí třetiny proházel útočné formace a Liberec se musel tlačit dopředu. V dobré palebné pozici se ocitnul Hrabík, Kašík měl s jeho střelou plné ruce práce.

Berani už se ve třetím dějství nikam nehnali a soustředili se na bránění svého náskoku. V 51. minutě utkání ale vybojoval v útočném pásmu puk Lenc, po jehož krásné přihrávce vrátil domácí na dostřel Birner. Bílým Tygrům dodala vstřelená branka energii a rázem jich byl plný led.

Zlín ale v čele s výborným Kašíkem s vypětím všech sil odolával. Liberec to ještě v samém závěru zkusil při hře bez brankáře, zlínské vítězství ale podtrhnul svým druhým gólem v utkání Kubiš.

SESTŘIH: Liberec - Zlín 2:4. Trápení Bílých Tygrů pokračuje. Podlehli také Beranům

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:39. J. Vlach, 50:34. Birner Hosté: 07:59. Kubiš, 21:03. M. Novotný, 25:41. J. Ondráček, 58:18. Kubiš Sestavy Domácí: J. Pavelka (Kváča) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Kolmann, Havlín (A) – Birner, Filippi, Pekař – T. Rachůnek, Bulíř, Lenc – A. Musil (C), P. Jelínek, Šír – J. Vlach, Hrabík, M. Zachar. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Ferenc, Dluhoš, M. Novotný, Žižka (C), Gazda – Köhler, Herman, Karafiát – Kubiš (A), Honejsek, Vopelka – Okál (A), P. Sedláček, Václavek – J. Ondráček, Poletín, Šlahař. Rozhodčí Hradil, Horák – Lhotský, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva Bez diváků diváků

Pardubice - Karlovy Vary 1:2sn

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:22. R. Kousal Hosté: 25:46. Vondráček, 65:00. Lauko Sestavy Domácí: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Holland, Ďaloga, Vála – Svačina, Mandát (A), Poulíček – Camara, Paulovič, Claireaux – Blümel, R. Kousal, Tybor – Kusý, Rohlík, Zeman. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Weinhold – Lauko, Flek, D. Kaše – Hladonik, T. Mikúš, Koblasa – O. Beránek, Kohout, Černoch – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion enteria arena

Olomouc - Vítkovice 3:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:59. Olesz, 40:40. J. Káňa, 52:50. Valenta Hosté: 26:07. J. Mikyska, 32:58. Lakatoš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Dujsík, Vyrůbalík (C), T. Černý, Ondrušek (A), Škůrek – Bambula, J. Knotek (A), Burian – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – V. Tomeček, Kusko, Gřeš. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – R. Polák (C), Štencel, Trška, L. Kovář, R. Černý, Koch, Kubeš – Schleiss (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Mallet – Dočekal, Werbik, Šišovský – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Pešina, Lacina – Brejcha, Gerát Stadion Zimní stadion Olomouc