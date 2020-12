Růžička po další hradecké ztrátě: Máme zmatek kolem naší brány

Zboří plány, když se chystáte na Milana Gulaše , a on hned po 22 sekundách ukáže, že na něj připravení vlastně nejste?

„Víme, jakou v něm má Plzeň sílu a když vám tam na začátku takhle projede do brány, rozhodně to nepomůže, plány vám to nabourá. Ale pořád se dalo se zápasem něco dělat. My se na góly strašně natrápíme.“

Ve druhé třetině jste posadil Radka Smoleňáka s Petrem Koukalem a posílal je jen na oslabení a přesilovky. To byl pro ně vzkaz, že mají přidat?

„Stáhli jsme hru na tři lajny, ale pak se tam zase vrátili do hry. S Plzní to prostě nebylo ono.“

Je Plzeň silná v tom, že umí trestat chyby a dovede být produktivní?

„Dovede vás potrestat, to je jednoznačný. Ale my máme strašný zmatek kolem naší brány, pro brankáře je strašně těžké reagovat, když mu tam necháváme volné hráče.“

Cítil jste, že byly za stavu 1:3 chvíle, kdy jste mohli zápas otočit?

„Vždycky je důležité se dostat na kontakt, což nám nevyšlo ani jednou. Pořád jsme s tím výsledkem chtěli něco udělat, ale ve třetí třetině jsme měli tři vyloučené za sebou. Plzeň se tím zase dostala do tlaku a pohlídala si to.“

Na začátku sezony jste vítězili, teď se všechno otočilo. Prohráli jste se všemi týmy TOP 5. Co musí Hradec dělat, aby se probral?

„Důležité je, že musíme pracovat na tréninku i v zápase. Na trénink jen teď není moc prostoru, což je trochu složitější. Ale nedá se nic dělat. Musíme hrát víc zodpovědně dozadu. Dopředu to herně relativně jde, jen útočníci na mě tedy dávají málo gólů, většinu jich dávají obránci. Ale máme špatné dobruslování, soupeř nás kolikrát přečíslí a v obranném pásmu jsme nedůslední.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Plzeň 1:5. Indiáni vyplenili Hradec, dva góly dal bek Budík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:46. Hronek Hosté: 00:22. Gulaš, 07:39. Čerešňák, 10:27. Budík, 22:41. Suchý, 33:19. Budík Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pilař, Koukal, Kelly Klíma. Hosté: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Stach. Rozhodčí Pražák, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

