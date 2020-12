Gulaš začal v Hradci „bodíčkem“. A dál? Stala se z něj bestie. Z Plzně taky

Chybí dva klíčoví útočníci. Pět hráčů Plzni odjelo na kemp reprezentační dvacítky. Co s ní krvácení kádru provedlo? Nic. „Je jich málo, ale samí dobří,“ napadne vás po zválcování Hradce. Mountfield chtěl otrávit odpoledne Milanu Gulašovi. OK, po 22 sekundách dal první gól, lídr Plzně odpálil salvu k velké výhře 5:1. V ofenzivě zářili beci, tradičně parádní věci vytahoval gólman Dominik Frodl a body počítali i další útočníci, ne jen hlavní hvězda extraligy. Tenhle tým je v laufu!

Na taktické poradě se Mountfield chystal, jak zamotá hlavní plzeňské eso do sítě. Byl to rozumný plán. Zastavíte Milana Gulaše, jeho tým se lekne, že není kudy, třeba znervózní. Třeba se rozsype. Protože když mu scházejí ještě Tomáš Mertl a Pavel Musil, dopředu ta modrobílá síla nebude taková.

Po 22 sekundách byly plány v tahu. Gulašovi utekl puk, ale stejně dal první gól. „Jak to říct slušně... Tohle se nám nesmí stát. Jakmile on si udělá ten svůj bodíček, dá gól, mnohem víc se zklidní a jede si to svoje. Nepovedlo se nám to,“ věděl hradecký bek Bohumil Jank, co to znamená. V Plzni hrál minulou sezonu, dobře zná, co se děje s hvězdou soupeře, když ji neotrávíte. Vyroste ve velkou příšeru, sežere vás, rozcupuje. A ostatní vedle něj rostou.

Vůbec jste nepoznali, že Plzeň dorazila jen se šesti beky a deseti útočníky. Pět lidí má mimo kvůli srazu reprezentační dvacítky před MS. „Někdy se hraje lépe, když se jede na tři lajny, jste v tempu. Nejde to asi zvládat celou sezonu, ale poslední dva zápasy to tak nějak držíme a zatím to jde,“ s klidem zahlásil Jaroslav Kracík. Při Mertlově absenci Gulašův centr. „Měli jsme spolu pár zápasů už dřív. Musím hrát malinko jinak než normálně, Milan se mi motá víc za bránou než ostatní hráči,“ usmál se. „Ale na to si zvyknete, jen si řekneme, kde a kdo bude. Vychází to.“

Vychází. A vychází to i celé Plzni, neškobrtá, pořád dovede na soupeře tlačit, otravovat ho napadáním a dobrým pohybem. Z toho vám pak vypadnou náramné hokejové akce jako blafák obránce Petera Čerešňáka nebo dva zásahy dalšího beka Vojtěcha Budíka.

Armáda kapitána Gulaše si věří a v Hradci to bylo vidět celých šedesát minut. Právem nahání Třinec, není to náhoda. To by rád i Mountfield, ale proti silným zkrátka neumí. „Z první pětky jsme neporazili nikoho. Nenašli jsme recept, jak s nimi držet krok. Je to podle mě v přístupu k utkání, teď to bylo markantně vidět a brzy jsme dostali tři góly,“ štvalo Janka.

Zato Plzeň bavila. Mohli jste sledovat led, kdy tam vletí Milan Gulaš a se svým prvním „bodíčkem“ bude řádit. A měl parádní věci! Na tribuně a u televize se kocháte, co vymyslí. Na ledě? Pardon, smůla. Musíte být naopak pořád v pozoru, čekat, kdy na vaši hokejku přiletí puk a držet hůl na ledě. Protože plzeňský lídr často vymyslí něco, co předvídat úplně nejde. Třeba jako před čtvrtým gólem.

Tam na sebe navázal pohled všech hráčů Hradce, brankáře Mazance, pravděpodobně i ledařů a vrátného. A dál? Nahrál Filipu Suchému. Ten tušil, že kulišárna přijde a do poloprázdné brány zavěsil. „Přesně tak to u nás je, my musíme čekat nahrávku, dávat pozor, co přijde. I když jede úplně někam jinam, sleduje úplně jiný prostor, stejně nahraje poslepu tam, kde jste vy,“ přidal svůj pohled Kracík.

Plzeň se mohla domů vracet poloprázdným autobusem spokojená. Zaprvé? Zářila. Zadruhé? Znáte to. Málo lidí, velké rozestupy... PES je pak malý a nekouše.

