Liberec se probírá. A teď opačnou, vítěznou sérii, zavelel Bulíř

„Ano, konečně to mělo požadované parametry, které jsme chtěli ve hře mít. A bylo to myslím i vidět. Celý náš tým byl stmelený, zorganizovaný, potřebovali jsme vítězství jako sůl. Ale jako sůl jsme to potřebovali už několikrát předtím… Jsme rádi, že to vyšlo teď, může to být zápas, od kterého se odpíchneme a třeba uděláme sérii opačnou, než jsme měli teď.“

Vidíte paralelu s loňskem, kdy jste po totožné sadě pěti porážek vyrazili na Spartu, tam vyhráli 2:0 a pak patnáctkrát z šestnácti případů vyhráli? Tím začala vaše cesta za Prezidentským pohárem.

„Je to tak. V kabině jsme se o tom bavili, loni jsme byli v úplně stejné situaci, zápas na Spartě to celé zlomil. Jeli jsme tam zorganizovaní, srovnaní a vyhráli 2:0. Dnes to bylo podobné. Zápas probíhal podle našich not, když hrajete to, co chcete, soupeře to znejistí. Kometu jsme k ničemu vážnějšímu nepustili, až na ten závěr… Rozhodla naše obětavost, agresivita, důraz v soubojích. Šli jsme si za tím od samého začátku.“

Odehrávalo se den před zápasem v kabině něco, co se obyčejně neodehrává, když to mužstvu šlape? A co vás semklo k výbornému výkonu?

„To nebylo jen před Kometou, říkali jsme si k tomu svoje i před dvěma, třemi zápasy. Série pěti proher v řadě pro náš klub je něco, co nechceme dopustit. Určitě jsme si k tomu řekli hodně věcí a dnes se to zlomilo.“

Kometa dlouho neměla vyloženou gólovku, najednou ke konci třetí třetiny snížila, znejistilo vás to?

„To tak bývá. Vedete o jeden, dva góly, soupeř si připraví závěrečný tlak a my, vědomi si náskoku, chceme výsledek ubránit. Možná nás to malinko znervóznilo, ale zase tam byla klíčová naše obětavost, puky jsme jednoduše vyndávali ven. Tím jsme to dotáhli do vítězného konce.“

