Holaň: Když se táta dozvěděl, že se vracím do Vítkovic, tak brečel

Po třinácti letech se Miloš Holaň vrací na lavičku Vítkovic. Do klubu svého srdce. A nejenom svého. „Když se to dozvěděl táta, tak brečel,“ neskrýval dojetí Holaň. „Je to velká pocta, vrátit se po tolika letech. Tenhle klub je v mém srdci, i v srdci mého táty. Když o tom mluvím, taky mě to dostalo...“ Miloš Holaň starší slavil s Vítkovicemi titul v roce 1981, v klubu trénoval mládež. Jeho syn patří k hráčským ikonám klubu, který již minulosti také trénoval.

Vítkovice jste poprvé jako hlavní trenér vedl v sezoně 2006/07, v jejím průběhu jste byl odvolán. Vybavil jste si nějaké vzpomínky při současném nástupu?

„Vybavil, okamžitě. Tohle nejsem já, co tady byl před třinácti lety. Člověk se věkem a zkušenostmi mění. Dělal jsem tehdy spoustu chyb, byl jsem arogantní, neuměl vycházet s hráči. Byl jsem mladý a neotřískaný. Zaplať pánbůh, ponaučil jsem se z toho.“

Jak jste přijal nabídku se do Vítkovic vrátit?

„Musím poděkovat majiteli klubu, potažmo Romanovi (Šimíčkovi, sportovnímu řediteli) za nabídku, které si vážím a cením. Že se můžu vrátit zpátky, kde jsou moje kořeny. Námluvy byly už v loňskem roce, majitel se rozhodl férově pro jinou variantu (tým převzali Trličík, Klesla a Svozil). Já celou dobu držel palce, aby se Vítkovice zachránily, to se podařilo. Teď jsem neváhal absolutně, i když to bylo narychlo. Byl jsem tady od mládeže, hrával tady otec. Je to něco jiného, mít možnost pracovat doma.“

Co bude třeba v nejbližší době změnit, aby Vítkovice začaly znovu vyhrávat?

„Nastavení hlav. Do pozitivna. Nestarat se o minulost a jít dopředu, zápas od zápasu. Sled zápasů je strašně rychlý, není čas se babrat. Je tady nová startovní čára pro všechny, všichni mají šanci ukázat, co v nich je. Věřím, že to i ukážou. Chceme s odhodláním a chutí předvádět bojovný výkon. A když to třeba nebude stačit na body, tak musí být vidět, že jsme do toho dali všechno.“

Co jste hráčům na prvním setkání říkal? Co bylo vaše hlavní poselství?

„Hlavy nahoru, nebabrat se v minulosti, nová startovní čára, pojďme dobře zatrénovat. Nastavíme si vnitřní pravidla, je třeba mít mezi sebou dobrou komunikaci a udělat všechno pro vítkovický hokej. Bude to náročné, vítkovický fanoušek je, byl a bude náročný, ale i v této nelehké době se porveme.“

Máte dost zraněných hráčů (Irgl, Krenželok, V. Polák, Kubalík), co se dá aktuálně v sestavě změnit?

„Že bychom se my převlíkli? (podívá se s úsměvem na své asistenty Šimíčka a Philippa). Už jsme staří, už na to nemáme. Zranění k hokeji patří, musíme se s tím vypořádat, těším se na návrat zkušených kluků. I proto, že se mi líbí tahle cesta. Že se vrací bývalí hráči, co mají ke klubu velký vztah. Ať už je to ve vedení nebo na ledě.“

