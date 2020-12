SESTŘIHY: Šok pro Třinec! Prohrál s Motorem. Sparta - Vítkovice 5:2

Hanáci loupili v Plzni, druhý bod trefil Valský

Plzeň tak ukončila čtyřzápasovou sérii výher po teprve druhé porážce na vlastním stadionu v sezoně. Olomouc vyhrála teprve potřetí z posledních devíti zápasů. V útoku Indiánů debutovali v extralize sedmnáctiletý Jan Slanina a o rok starší Vojtěch Šuhaj. V dresu Hanáků se dočkal prvního startu v nejvyšší soutěži obránce Lukáš Mareš, který jim vypomáhá z prvoligové Jihlavy.

Oba týmy se potýkají s řadou absencí, což dokumentovalo dění v první třetině. Domácí i hosté promarnili shodně dvě přesilové hry. Aktivnější směrem dopředu byli Indiáni. Po Kodýtkově akci však ztroskotal dorážející Straka na Lukášovi. Olomoucký gólman se předvedl také v 18. minutě, kdy vkleče nedovolil skórovat zblízka zakončujícímu Vráblíkovi.

Po pauze domácí přidali a Kohouti jen díky Lukášovi přečkali střelu Poura, kterému při přečíslení dvou na jednoho ideálně přihrál Kantner. Ve 27. minutě osamocený Kodýtek napálil z pravého kruhu brankovou konstrukci. Následně musel konečně pořádně zasahovat i Frodl, strážce plzeňského brankoviště ranou švihem neprostřelil mladý útočník Tomajko. Poté vrcholil nápor Indiánů, během přesilovky ve 34. minutě ale po výjezdu Gulaše před branku ztroskotal v dobré pozici na Lukášovi Suchý.

Tlak domácích pokračoval také ve třetí dvacetiminutovce. Na nebezpečné pokusy Suchého, Kantnera a Poura nedokázali hosté odpovědět při vyloučení Stříteského a ve 49. minutě udeřilo na druhé straně. Po přesné přihrávce Langa z levé strany zaznamenal pohodlně Gulaš vedoucí gól.

V 53. minutě zahrozil z akce dvou na jednoho ranou švihem Olesz a záhy mohl po přihrávce Kracíka z mezikruží rozhodnout Stříteský. Šanci neproměnil a naopak v 55. minutě tečí Dujsíkova nahození vyrovnal Kolouch na 1:1. Stejného střelce v další příležitosti vychytal Frodl a prodlužovalo se. V 63. minutě napálil nejprve Ondrušek horní tyč a Valský pohotovou dorážkou rozhodl.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Klasický zápas s Olomoucí. Nebyl moc hezký na koukání. První třetinu jsme hráli špatně s pukem. Bylo to nekoukatelné. Pak se náš výkon zlepšoval. Ve třetí třetině jsme šli do vedení. Tam to pak chtělo jít do vícebrankového náskoku. Pak si myslím, že bychom ten zápas vyhráli. Dostali jsme nešťastný gól na 1:1 a prodlužovalo se. To už nechci hodnotit. Propásli jsme první dvě přesilovky. Měli jsme víc střílet. Pak už nebyly sehrané špatně. Už jsme měli gólové šance, ale neproměnili jsme je. Dnes jsme si tím nepomohli, v takovém úporném zápase je to škoda.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Je to výhra ubojovaná a umlácená. Byla tam obětavost, jak je naším dobrým zvykem. Vzali jsme si zpět to, co jme dali domácím u nás. Vývoj byl dnes trochu jiný. Přijeli jsme v nedobrém rozpoložení. Bojovností, nasazením a všemi atributy, které olomoucký hokej zdobí, jsme tady získali dva body. Jsme šťastný a klukům děkuji. Pro nás krásná práce. Snažili jsme se hrát poctivě do obrany celých šedesát minut a vyrážet do nebezpečných kontrů. To se nám dařilo, trochu jsme měli problémy ve třetí třetině. Skvělé bylo, že jsme dokázali odpovědět na vedoucí gól domácích. Výborně zachytal Honza Lukáš, musím ho pochválit. Měli jsme spoustu zblokovaných střel, obranná práce byla dnes výborná.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:05. Gulaš Hosté: 54:51. Kolouch, 62:19. Valský Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Slania, Stach, Šuhaj. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), Mareš – Burian (C), J. Knotek (A), V. Tomeček – Bambula, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Tomajko, Kusko, Gřeš. Rozhodčí Pražák, Veselý – Malý, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna

První domácí triumf Motoru vystřelil Slováček

Domácí tým si zvedl sebevědomí, když v úvodu ubránil početní výhodu soupeře po zcela zbytečném vyloučení Suchánka. Další minuty byly vyrovnané. První velkou šanci měl třinecký Stránský, jenž dostal přihrávku od zadního mantinelu, ale sám před brankou nepřekonal pozorného Pateru. Nebezpečnou střelou švihem z pravé strany se prezentoval také Jihočech Raška, betonem ji zastavil Štěpánek. Přesilovku před první sirénou nevyužil ani Motor.

Druhá třetina začala svižněji. Skóre však neotevřel zblízka Doležal ani vzápětí na protější straně Roman po spolupráci s bratry Kovařčíky. Nápřahem od modré čáry zahrozil také třinecký obránce Musil, v roli falešného křídla se zkoušel prosadit budějovický Plášil. Při současném vyloučení Růžičky a Kundrátka se domácí trochu zalekli nabídnuté příležitosti a příliš neohrozili Štěpánka.

Šest vteřin před vypršením další přesilovky si řekl o trestné střílení Přikryl, jenže zaváhal při jeho provedení. První trefu si připsal teprve Michnáč při hře čtyři na čtyři. Na jeho střelu z pravého kruhu byl klečící Štěpánek krátký.

Do třetího dějství šel Třinec s bonusem pětiminutové přesilovky po Přikrylově prohřešku. V oslabení se málem prosadil bojovník Venkrbec, do úniku se dostal také Michnáč, ale hosté dokázali srovnat - zblízka doklepával Marcinko. Střela Stránského v dalším průběhu pouze prošla napříč brankovištěm. Stejný hráč trefil tyčku krátce po návratu Pýchy z trestné lavice.

Po třinácti vteřinách nastaveného času neproměnil Stránský trestné střílení po Pýchově faulu. Na konci první minuty nedal trestné střílení ani Slováček, který nakonec rozhodl v samostatném úniku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:24. Michnáč, 62:12. Slováček Hosté: 43:27. Marcinko Sestavy Domácí: Patera (Strmeň (A)) – Slováček, Vydarený (A), Plášil, Pýcha (C), Pavel, Lytvynov, Suchánek, Roth – Jonák, Venkrbec, Christov – Z. Doležal, R. Přikryl, Raška I – Gilbert, Michnáč, D. Voženílek – Karabáček. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion Budvar aréna Návštěva 156 diváků

Karlovy Vary - Mountfield HK 3:4

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mountfield HK 3:4. Energie přišla o sérii, rozhodl Lev dvěma góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:20. D. Kaše, 36:19. Hladonik, 53:42. Koblasa Hosté: 16:26. Hronek, 31:39. Cingel, 48:49. Lev, 50:50. Lev Sestavy Domácí: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – M. Zabloudil, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Jank, Zámorský – R. Pilař, Orsava, Cingel – Kelly Klíma, J. Sklenář, V. Růžička – Smoleňák (C), Perret, Koukal – Kevin Klíma, Lev, M. Zachar – Jergl. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Zíka, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Jubilant Pech. V 900. duelu bral tři nahrávky

Hosté v O2 areně postrádali potrestaného kapitána Romana Poláka i nejproduktivnějšího hráče Lakatoše, i tak byli ale v úvodu aktivnější. Brankář Sparty Machovský měl více práce než jeho protějšek Svoboda, poradil si ale i s nepříjemnou střelou Tršky.

Vítkovice následně nevyužily první přesilovou hru, poté hrály v šesti a přestože oslabení přestály, než se stihl Werbik vracející se z trestné lavice zapojit do hry, inkasovaly. Skóre otevřel Košťálek, jenž překonal Svobodu střelou od mantinelu.

Úvod druhé části patřil Spartě, vítkovický gólman však svůj tým několikrát podržel. Inkasoval paradoxně až při přesilovce hostů, kdy Pechovu akci dokončit dorážející Buchtele. Ostravský klub tak v oslabení inkasoval již pátý gól v sezoně, nejvíce ze všech týmů.

Vítkovice mají suverénně nejhorší využití přesilových her v extralize, tentokrát však trest Pražanů dokázaly proměnit ve snížení. Machovského z dorážky překonal Kalus a připsal ve druhém startu první extraligový gól v kariéře. Sparta však dokázala rychle získat dvoubrankové vedení zpět, faul Dočekala potrestal Horák.

Ideální šanci zdramatizovat duel měli hosté na přelomu druhé a třetí třetiny. Němeček dostal pětiminutový trest za úder hlavou, následně byl na čtyři minuty vyloučen i Dvořák. Vítkovice hrály 140 sekund v pěti proti třem, skórovat však nedokázaly. Nejblíže gólu byl Mikyska, který trefil tyč.

Pražané kritické chvíle přežili, v 51. minutě ale po vydařené individuální akci snížil Marosz a zadělal na drama. Hosté se tlačili do útoku, místo vyrovnání ale inkasovali. Po rychlém protiútoku se prosadil kapitán Řepík, poslední slovo měl poté Sukeľ. Sparta tak soupeři oplatila porážku z prvního vzájemného souboje.

Jubilejní 900. utkání v extralize odehrál ostřílený sparťan Lukáš Pech, který se ve svém velkém zápase podílel na výhře Pražanů třemi asistencemi.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:18. Košťálek, 33:45. Buchtele, 36:15. Horák, 56:56. Řepík, 58:19. Sukeľ Hosté: 34:10. M. Kalus, 50:51. Marosz Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, Kalina, Piskáček (A) – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Buchtele, Tomášek, Rousek – Říčka, Pech (A), Šmerha – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – L. Kovář, Trška, Štencel, Kubeš, Koch, R. Černý, Machů – Schleiss (A), Hruška (C), Werbik – Dej (A), Marosz, M. Kalus – Dočekal, Baláž, Mallet – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Mrkva, Šindel – Bryška, Axman Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Liberec - Mladá Boleslav 3:2

SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 3:2. Bruslaři opět neuspěli pod Ještědem, padli po rekordní sérii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:47. Bulíř, 22:25. Hrabík, 26:31. Havlín Hosté: 12:36. Lunter, 14:07. Bičevskis Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, Havlín, Derner, Kolmann, T. Hanousek – Birner (A), Filippi, Lenc – A. Musil, Bulíř, R. Pavlík – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), J. Vlach – Průžek, Hrabík, Pekař. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Allen, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Moravec – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Rozhodčí Hodek, Kika – Kajínek, Hynek. Stadion Home Credit Arena, Liberec