Válec Sparta! Počtvrté plná nádrž, Plzeň schytala šestku: Lepí nám to

Po minulé výhře krotili optimismus. „Víme, jak to je. Vyhrajete pár zápasů, ale pak může hodně rychle přijít útlum. Všichni víme, že náš výkon nebyl optimální,“ hlásil posledně Lukáš Pech, útočník Sparty. Tyto věty padly po vítězství 5:2 nad Vítkovicemi. Jinými slovy: daří se, vyhráváme, ale zůstáváme pokorní. Hlavně to nezakřiknout.

Možná i díky tomu v neděli Pražané uspěli znovu. Počtvrté v řadě natankovali plnou bodovou nádrž. Bágly naplnily dobrou náladou. Plzeň jasně přehráli. Byli rychlejší, efektivnější, bojovnější. Z pozápasových vyjádření však znovu poznáte, jak v týmu hráči a především trenéři udržují mód bdělosti a jisté kontrolované spokojenosti. Občas dokonce mírné nespokojenosti, což je rozhodně ku prospěchu věci.

„Odehráli jsme výborné utkání. Od první do poslední minuty byl náš výkon opravdu dobrý. Vrátili jsme Plzni porážku z prvního zápasu, kdy byla u nás lepší a přehrála nás. Teď se to povedlo nám, zaslouženě jsme vyhráli,“ komentoval čtvrtý triumf v řadě kouč Josef Jandač . Žádný jiný extraligový tým aktuálně netlačí delší sérii výher.

Navázal také na svá kritická hodnocení z poslední doby. „Oproti minulému utkání to bylo výrazně lepší. Snažím se zápasy hodnotit objektivně, jak je vidím. Občas jsme i po výhře kritičtí, protože víme, jaké jsou naše možnosti. Kde nás pálí bota. Dokážeme posoudit, co je náš optimální výkon. Tentokrát to mělo nasazení, udrželi jsme puk, dělali jsme správná rozhodnutí. Na Plzeň jsme se dobře připravili, chtěli jsme ukončit tu sérii, kdy jsme tady dlouho nevyhráli,“ zmínil Jandač nepříznivou sérii.

Sparta před nedělním mačem nedokázala Plzeň v soutěžních duelech porazit přes čtyři roky. V šestnácti utkáních po sobě nebrala s tímto soupeřem tři body. „Věděli jsme o tom, chtěli jsme to konečně zlomit,“ přiznal forvard Robert Říčka, který se proti Škodovce jednou trefil. O šest gólů v její síti se postaralo šest různých střelců. „Hrají nám všechny lajny, teď nám to opravdu lepí,“ usmál se trenér Jandač.

Plzeň - Sparta Praha: Říčka propálil mezi kruhy brankáře Frodla, 1:2

Říčka zažil hodně strašidelné déja vu

Pražané postupně porazili České Budějovice, Kometu, Vítkovice a nyní Plzeň. Celkem jim nastříleli 22 gólů! Inkasovali jich jen šest. „Jsme na vítězné vlně, daří se nám. Hra má taky lepší parametry, dáváme docela dost gólů,“ radoval se Říčka.

Fantastickou formu má z forvardů zejména lídr první formace Roman Horák . V posledních pěti zápasech posbíral skvělých deset bodů. Trefil se sedmkrát, navrch přidal tři asistence. Skvěle začíná fungovat jeho spolupráce s Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou .

V duelech jako byl ten nedělní mezi Plzní a Spartou o to víc cítíte prázdno v hale. Na tribunách byly roztáhnuté pouze plachty sponzora domácích. Jindy je tu na rudého rivala připraven pořádně horký kotel, nepříjemná vřava. Ta teď chyběla. A nejen domácím. „Je to škoda, smutná doba. V Plzni je to navíc vždycky specifické, je to až taková nenávistná atmosféra. O to větší šťávu pak ale mají ty zápasy tady. Lidi fakt hrozně chybí,“ přidal Říčka.

Útočník vynechal na přelomu listopadu a prosince pět utkání vinou těžkého koňara do stehna. Teď se po vynucené pauze poprvé prosadil. O to větší strach ze zdánlivě banálního zranění měl, jelikož v nedávné minulosti po podobném střetu vynechal polovinu sezony. „Přiznám se, že to bylo hodně strašidelné déja vu. Tři dny potom, co se mi to stalo, to nebylo dobré. Bál jsem se, aby to zase nebylo na půl roku jako před tím. Věřil jsem, že ta rána teď nebyla takovou intenzitou. Nakonec to trvalo deset dnů,“ oddechl si.

Naopak Plzeňští byli po slabém výkonu zklamaní. Chtěli se odrazit po páteční domácí prohře s Olomoucí (1:2p), ale nepovedlo se jim to. „Sparťané udělali méně chyb než my, dokázali využít šance. Dali nám bohužel lekci. Udělali jsme na můj vkus až příliš mnoho malých chyb, oni nás potrestali,“ přiznal trefně obránce Peter Čerešňák. Příští duel čeká jeho tým v úterý ve Zlíně. Sparta doma přivítá Motor.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:51. Kodýtek, 33:53. Čerešňák Hosté: 03:26. Horák, 12:29. Říčka, 31:44. Rousek, 41:06. Buchtele, 52:32. Řepík, 57:49. Pech Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Malát, Stach, Šuhaj. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, Kalina, Piskáček (A) – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Buchtele, Tomášek, Rousek – Říčka, Pech (A), Šmerha – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Kika – Lučan, Kis Stadion LOGSPEED CZ Aréna

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE