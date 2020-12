SESTŘIHY: Sparta ovládla šlágr s Plzní. Konec bídy Vítkovic

Pražané ve šlágru skalpovali Indiány

Dobře bruslícím hostům vyšel vstup do utkání a již ve čtvrté minutě doklepnul do sítě zblokovanou střelu Sobotky z otočky Horák. Další pokusy sparťanů postrádaly přesnost a v deváté minutě udeřilo na druhé straně, když po Vráblíkově nahození vyrovnal šikovnou tečí na 1:1 Kodýtek.

Rychle odpovědět mohl Dvořáček, nikým nekrytý však nedokázal zblízka přehodit pravý beton gólmana Frodla. Ve 13. minutě se už hosté radovali, když vyloučení Roba potrestal přesnou ranou z pravého kruhu Říčka. Poté se směrem dopředu začali tlačit domácí, největší šanci Eberleho ale zlikvidoval gólman Machovský a přesilovka se Indiánům nepovedla.

Po pauze hosté spoléhali na dobrou defenzivu a opticky aktivnější domácí si nevypracovali žádnou gólovou příležitost. Naopak po polovině utkání poslal Polášek dlouho přihrávku na rozjetého Rouska a ten tváří v tvář prostřelil Frodla. Vzápětí Machovský chytil bombu Suchého, ale ve 34. minutě při vyloučení Piskáčka snížil na 2:3 ranou z voleje od modré čáry Čerešňák. Hra se následně otevřela. Sobotka po rychlém brejku z mezikruží nemířil přesně a před koncem druhé třetiny zblízka neuspěl Suchý.

Klid Pražanům zajistila ve 42. minutě akce Tomáška, po jehož přihrávce se trefil na 4:2 z pravého kruhu Buchtele. Indiány srážela nedisciplinovanost. Hosté sice nejprve nevyužili minutovou dvojnásobnou početní výhodu, v 53. minutě už ale trest Čerešňáka potrestal po krásné kombinaci mezi Poláškem a Sobotkou z prostoru mezi kruhy kapitán Řepík. Rozjetí hosté nakonec zvítězili vysoko 6:2, když se v 58. minutě prosadil po individuálním průniku ještě Pech.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „Musím sportovně uznat, že Sparta byla dnes lepší a vyhrála zaslouženě. Za stavu 2:3 jsme tam měli dobré pasáže a trochu jsme se nadechovali. Bohužel přišlo špatné rozhodnutí ve středním pásmu, bylo to systémově špatně. Sparta z toho dala gól na 4:2, což nás hodně zlomilo. Myslím si, že kondice nerozhodla. Rozhodly naše chyby. Když hráče takhle kvalitního týmu pustíte do vedení, tak je to nakopne, je jich na ledě plno a umí s tím potom dobře naložit. Pro nás to bylo už těžké i kvůli našim absencím. Musíme si přiznat, že Sparta má širší kádr.“

Josef Jandač (Sparta): „Dneska jsme tu odehráli výborné utkání od první do poslední minuty. Dobře jsme se na Plzeň připravili. Trošku jsme soupeři vrátili porážku u nás doma a ukončili neúspěšnou dlouhou sérii s Plzní. Dnes nám zahrály všechny lajny výborně a myslím, že jsme zvítězili zaslouženě. Víme, jaké máme možnosti, tak dokážeme posoudit ten náš optimální výkon. Hráli jsme celý zápas v nasazení, drželi jsme puk a dělali správná rozhodnutí. Teď nám to lepí.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 2:6. Skvělý výkon Pražanů, rozhodl Rousek v úniku

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:51. Kodýtek, 33:53. Čerešňák Hosté: 03:26. Horák, 12:29. Říčka, 31:44. Rousek, 41:06. Buchtele, 52:32. Řepík, 57:49. Pech Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Malát, Stach, Šuhaj. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, Kalina, Piskáček (A) – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Buchtele, Tomášek, Rousek – Říčka, Pech (A), Šmerha – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Kika – Lučan, Kis Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Vyrovnaný duel v lázeňském městě rozhodl Flynn

Souboj sousedů v tabulce začali aktivněji Středočeši. Hned ve druhé minutě se po chybě Weinholda ve středu hřiště zmocnil puku Alderson, jehož střela však skončila jen na betonech karlovarského gólmana Novotného. Ten samý hráč zahrozil i o několik chvil později. Vedení se však ujali domácí: Černoch po nezištné Pulpánově nahrávce obelstil na červené čáře Moravce a svůj únik zakončil střelou nad Růžičkovu lapačku.

Tým Energie prožil těžké chvíle mezi 12. a 13. minutou, kdy byli postupně vyloučeni Redlich a Pulpán a hostům se tak naskytlo i 24 sekund přesilovky pět na tři. Hráči z lázeňského města i díky velké obětavosti nepustili Bruslaře - až na Zohornou nastřelenou tyč domácí branky - do větší gólové šance.

I ve druhé třetině pokračovala atraktivní a útočná hra z obou stran, kterou však kouskovala častá vyloučení. Při vyloučení Graňáka si dobrou příležitost vytvořil ve 26. minutě aktivně hrající Alderson, ale Novotný byl pozorný. Stejně dobře si vedl na druhé straně Růžička při teči Kašeho. Hostům se podařilo vyrovnat v začínají 31. minutě díky přesné Šidlíkově střele od modré čáry.

Ve třetí dvacetiminutovce se mohl vývoj zajímavého utkání překlopit na obě strany. Velkou šanci měl ve 47. minutě při samostatném úniku Jääskeläinen, ale výborný Novotný byl připraven. Na druhé straně tři minuty před koncem základní doby jen díky fantastickému zákroku Růžičky neskončila Kohoutova střela, které předcházela povedená kombinace třetí karlovarské řady, v brance Mladé Boleslavi.

Když v 60. minutě hosté nevyužili při vyloučení Pulpána přesilovou hru a neuspěli v ní ani v prodloužení, dospěl vyrovnaný souboj k samostatným nájezdů. V těch rozhodl až v deváté sérii hostující Flynn.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Viděli jsme výborné utkání od obou mužstev; bylo plné soubojů a šancí, bruslilo se. Myslím, že se hrál opravdu atraktivní a moderní hokej z obou stran. Po tom průběhu zápasu si myslím, že dělba bodů byla zasloužená. To, že jsme potom v nájezdech nezískali další bod je sice škoda, ale musím mužstvo pochválit, jak k tomu dnes přistoupilo. Drželi jsme se svého plánu. Snad až na to, že jsme možná udělali moc zbytečných faulů. Hráči nechali na ledě všechno, že tam nespadl jeden gól navíc je škoda, ale pochvala míří do kabiny.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Myslím, že dnes to byl velký boj. Pro nás bylo důležité, že jsme sice prohrávali, ale výborně nás držel gólman, protože Vary měly v zápase šance a i ve třetí třetině měly jednu velkou šanci. Gólman vše pochytal a držel nás pořád ve hře. Když jsme ve druhé třetině vyrovnali na 1:1, věděli jsme, že rozhodne třetí třetina. Zápas vychytal náš brankář. V prodloužení jsme nesehráli dobře přesilovku, kde jsme měli šanci to strhnout na naší stranu. Nepovedlo se a rozhodovaly nájezdy. V nich bylo vidět, že gólmani chytali velice dobře a potvrdili formu ze zápasu. Jsme rádi za dva body získané za bojovný výkon.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mladá Boleslav 1:2sn. Těsnou bitvu rozhodl Flynn až v 9. sérii nájezdů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:27. Černoch Hosté: 30:05. Šidlík, . Flynn Sestavy Domácí: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – M. Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Allen, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Lunter (C), R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen (A), A. Zbořil, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Rozhodčí Lacina, Veselý – Ganger, Klouček Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Dynamo se zvedá! Po Brnu vyloupilo i Liberec

Aktivněji vstoupili do utkání hosté a v první šanci se objevil Ďaloga, gólman Kváča byl ale na místě. Hned poté dostal Liberec možnost první přesilové hry, sehrál ji však špatně a Vladařovu branku prakticky neohrozil. Zahrozili tak znovu Pardubičtí, další Ďalogův pokus ale vyrazil Kváča betonem. Liberecký brankář si poradil také s velkou šancí Mandáta, kterého dobře uvolnil Kousal. V závěru první části hráli Bílí Tygři dvě početní výhody v rychlém sledu za sebou, s nebezpečnými střelami Vlacha a Lence si poradil Vladař.

Ihned po přestávce protáhnul Vladaře ostrou ranou Filippi. V následné přesilovce si na pardubického brankáře nepřišel ani nadvakrát Birner. Na opačné straně zase zahrozil Paulovič, Kváča jeho střelu ukryl v lapačce. V polovině utkání si první početní výhodu zahrálo také Dynamo, Severočeši se ale v pohodě ubránili.

Poté měl po krásné kombinaci s Pekařem na hokejce vedoucí gól Průžek, nedokázal však kotouč usměrnit do poloodkryté branky. Platilo tak otřepané pravidlo „nedáš, dostaneš“. Ve 36. minutě po rychlém protiútoku a skvělé přihrávce Pauloviče otevřel skóre utkání Camara. Liberečtí se snažili o bleskovou odpověď a obrovskou šanci měl Musil, nedokázal však překonat ležícího Vladaře.

Na začátku třetího dějství už se ale domácí kýženého vyrovnání dočkali. Výstavní ranou do horního rohu vyrovnal kapitán Jelínek. Liberecké vyrovnávací branka povzbudila a najednou jich byl plný led. Do další šance se dral Jelínek, Vladař mu puk v poslední chvíli vypíchnul. Dobrou příležitost měl také Birner, z mezikruží těsně minul. Z rychlého přečíslení tak opět udeřili Východočeši.

Svačina v situaci dva na jednoho hledal najíždějící spoluhráče, po obranném zákroku Šmída se mu ale kotouč odrazil zpět na hokejku a pardubický útočník už neměl problém doklepnout puk do sítě - 1:2. Bílí Tygři se museli tlačit za vyrovnáním, Dynamo ale pozorně bránilo. Závěrečný pokus o tlak zmařilo domácím špatné střídání a hosté už svou výhru uhájili.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Nepovedla se nám první třetina. Byla taková chladná, hodně rozkouskovaná. Navíc jsme si vůbec nepomohli v přesilovkách. Náš výkon se zlepšil ve druhé třetině, bohužel jsme ale svou chybou soupeři nabídli úvodní branku. Poté jsme se tlačili do výborně zorganizované obrany, přesto se nám podařilo vyrovnat. Znovu jsme ale udělali individuální chybu a Pardubicím nabídli druhý gól. Celý zápas jsme se těžce dostávali přes obranu soupeře a dvě naše hloupé chyby rozhodly o naší porážce.“

David Havíř (Pardubice): „V první třetině jsme výborně ubránili tři oslabení. Druhá třetina nebyla z naší strany moc dobrá, paradoxně jsme ji ale vyhráli 1:0. Ve třetí třetině jsme se soustředili na obranu a chtěli hrozit z brejků. Jeden únik nám vyšel a strhnuli jsme zápas na svou stranu. Liberec dnes ztroskotal na výborném Vladařovi v brance.“

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 1:2. Rozjeté Dynamo vítězí pod Ještědem po více než dvou letech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:46. P. Jelínek Hosté: 35:11. Camara, 52:48. Svačina Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, Havlín, Derner, Kolmann, T. Hanousek – Birner (A), Filippi, Lenc – A. Musil, Bulíř, R. Pavlík – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), J. Vlach – Průžek, Hrabík, Pekař. Hosté: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Camara, R. Kousal, Paulovič – Kusý, Anděl, Blümel – Machala, Claireaux, Matýs. Rozhodčí Pražák, Šindel – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva Bez diváků diváků

První triumf pod Holaněm, zářil Mallet

Domácí, kteří do defenzívy povolali ze Šumperka Petra Gewieseho, se mohli uklidnit vcelku rychlým gólem. Už po necelých pěti minutách se blýskla pohlednou akcí třetí řada a Dočekalovi stačilo proti Malletově pobídce jen správně přiložit hůl k ledu, aby puk umístil do prázdné branky. Vítkovičtí zůstali při chuti, ale po nevyužité přesilovce je na chvíli omráčil Irving trefou na 1:1.

Ostravané si vedení vzali zpátky v začínající 16. minutě. Kalus nedlouho poté, co při hře pět na pět pálil do tyče, podruhé - podobně jako Dočekal - lehce zblízka poslal do branky Mikyskovu přihrávku a v přesilovce vstřelil svůj druhý gól v třetím utkání po příchodu do Ostravy.

Ve druhé části domácí podnikli frontální útok na tři body. Dej hned po 78 sekundách přelstil Godlu bekhendem, přesto Pospíšil ještě rychle odpověděl a za 42 vteřin znovu snížil na 2:3.

Silnou disciplínou domácích však dneska byly přesilovky. Nejlepší vítkovický kanonýr Lakatoš podtrhl svou pozvánku do národního týmu zásahem do odkryté branky při hře pět na čtyři. V 34. minutě pak Mallet obral na modré čáře litvínovského beka a v přečíslení poslal další přihrávku jako na zlatém podnosu tentokrát na Werbika, jenž znovu pohodlně zavěsil.

Svoboda pak ostravské barvy podržel při sólu Hübla a naopak ještě v závěru druhé části využil třetí vítkovickou přesilovku Mallet, který se po dvou finálních asistencích sám trefil příklepem.

Vítkovičtí v závěru kontrolovali výsledek a utkání bez většího vzruchu další změnu skóre nepřineslo. Nepovedlo se to ani Heltovi, který dvě minuty před koncem prohospodařil i trestné střílení.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Děkuju hráčům za předvedený výkon a tři body, protože si myslím, že mužstva kolem nás musíme porážet. Plán nám naprosto vyšel, chtěli jsme jít do vedení, a i když soupeř nás dotáhl, tak nás to nezlomilo, což je strašně důležité. Myslím, že jsme to rozhodli ve druhé třetině, kdy jsme si pomohli. Speciální týmy odehrály velmi důležitou roli. Na jednu stranu v přesilovkách, v nich jsme dali tři góly. Ale i v oslabení. Přesilovky jsme zjednodušili, byly to krásné góly do prázdné brány. Třetí třetinu jsme odehráli bez gólu, což byl plán. Z Kaluse mám radost, že to je Ostravák, a ukazuje, jak by se každý hráč měl rvát o flek.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Není moc co hodnotit. Soupeř vyhrál absolutně zaslouženě. My jsme zaostávali absolutně ve všem, co se týká nasazení, bruslení a důrazu před oběma brankami, nemluvě o speciálních týmech. Absolutně zasloužené vítězství domácího týmu.“

SESTŘIH: Vítkovice - Litvínov 6:2. První triumf pod Holaněm, Ostravané slaví po sedmi prohrách

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:50. Dočekal, 15:02. M. Kalus, 21:18. Dej, 25:54. Lakatoš, 33:59. Werbik, 38:26. Mallet Hosté: 10:03. Irving, 22:00. Pospíšil Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – L. Kovář, Trška, Štencel, Kubeš, Koch, R. Černý, Gewiese – Schleiss (A), Hruška (C), Lakatoš – Dej (A), Marosz, M. Kalus – Dočekal, Werbik, Mallet – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Hosté: Godla (Honzík) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Válek, Gerhát, Jícha – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Rampír, Špringl Stadion Ostravar aréna

Motor zdramatizoval duel i díky trefě Formana

Třetí souboj v sezoně mezi hráči Motoru a Mountfieldu vypadal zpočátku na třetí výprask Jihočechů, nakonec byl ale ze všech nejvyrovnanější a dramatický až do úplného závěru.

Domácí nasadili sparťanskou posilu Formana, jenž se uvedl dvouminutovým trestem při prvním střídání. Hosté zpočátku točili tři pětice a nastolili vysoké tempo, z něhož vyplynulo jejich rychlé vedení. Od modré čáry se nejdříve trefil Šalda, potom se dvakrát zblízka prosadil důrazný Smoleňák.

Při čtvrtém gólu střílel Perret přes obránce Rotha, od něhož kotouč změnil směr a brankář Patera nestihl zareagovat. Do brankoviště se poté poprvé v sezoně postavil Strmeň. Nedlouho před první pauzou mohl korigovat Doležal, ale neprosadil se u pravé tyčky.

Do druhého dějství vstoupili Českobudějovičtí nebojácně a novic Forman se prosadil ze skrumáže svojí premiérovou trefou. Výrazně zvýšená aktivita se zlepšeným pohybem umožnily Prospalovu souboru zatlačit soupeře do pásma a vytrvale zaměstnávat brankáře Mazance. Hradecká obrana sice nepouštěla hráče Motoru do vyložených šancí, ale před brankovištěm bylo stále živo. Také druhý gól z hole Jonáka se zrodil ze skrumáže, tentokrát při signalizované výhodě.

Důraz a převaha Motoru se přenesly i do třetí části, v jejímž úvodu se Doležal probil před Mazance a prostřelil ho s dávkou štěstí - video potvrdilo, že kotouč přešel za brankovou čarou. Vyrovnat mohli Karabáček po nápřahu z mezikruží nebo hbitý Forman, který se prosmýkl kolem několika hráčů až k Mazancovi.

Zblízka se pokoušel skórovat také Venkrbec. Necelé dvě minuty před sirénou šli domácí do čtyřech za hru v šesti, přesto zkusili power play, kterou nakonec po prohřešku Kellyho Klímy hráli pět na čtyři, ale inkasovali do prázdné branky, když účet zápasu podtrhl Lev.

SESTŘIH: České Budějovice - Mountfield HK 3:5. Motor podrazil hrozivý vstup do utkání, poprvé se prosadil Forman

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:43. Forman, 36:09. Jonák, 43:40. Z. Doležal Hosté: 00:43. Šalda, 03:30. Smoleňák, 07:48. Smoleňák, 09:35. Perret, 59:49. Lev Sestavy Domácí: Patera (10. Strmeň) – Slováček, Vydarený, Pýcha, Plášil, Lytvynov, Pavel, Roth, Suchánek – Christov, Venkrbec, Jonák – Forman, Raška I, Z. Doležal – Michnáč, Gilbert, D. Voženílek – Karabáček, Prokeš. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Hronek, Šalda, F. Pavlík, Jank, Zámorský, Čáp – Kelly Klíma, Cingel, Orsava – Smoleňák, M. Zachar, J. Sklenář – Kevin Klíma, Koukal, Perret – Jergl, Lev, R. Pilař. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Pešek, Malý Stadion Budvar aréna

Káňa řádil proti Beranům

Zlín měl po sobotní prohře s Litvínovem (0:2) další možnost vyhoupnout se tabulkou o něco výš, když Olomouc byla hned před ním dvanáctá. Hosté ale byli zprvu aktivnějším týmem. Domácí sice měli možnost paradoxně při vlastním oslabení, Sedláček však střílel nepřesně.

Poté už se hrálo před strážcem zlínské branky Hufem. Po chybné rozehrávce Gazdy, jenž se chystá na reprezentační akci do Ruska, měl možnost otevřít skóre Nahodil, v rychlosti však nevymyslel víc než střelu do gólmana. Ten si posléze poradil i s ranou a následnou dorážkou Gřeše.

Na startu prostředního dějství se pak Hanákům podařilo bezbrankový stav zlomit. Nejprve v čase 24:41 před Hufem sice Valskému nesedla střela, dílem náhody se však z toho vyklubala skvělá nahrávka na Káňu, jenž už neměl těžkou práci.

Uběhlo pouhých dvacet sekund a Olomouc vedla už 2:0. Na pravé straně našlápl Bambula, protáhl se skrze obranu Beranů, kličkou se dostal za domácího gólmana a vstřelil svůj druhý gól v sezoně.

Třetí branku hosté mohli přidat v oslabení, při situaci dva na nikoho ale i kvůli Honejskově faulu situace gólem neskončila. Naději pro Zlín před přestávkou mohl vykřesat právě Honejsek, zblízka však Lukášův beton nepřehodil.

Zřejmě poslední možnost udělat něco se zápasem měli Berani na startu třetí třetiny, jenže při přesilovce neuspěl Honejsek a ani Řezníček, který mířil do tyče.

Pak už následoval Ferencův trest, který celkem rychle proměnil už v třígólové vedení Mory Knotek. A ačkoliv Berani za necelé dvě minuty kontrovali díky trefě Okála, která po dlouhých 159 minutách a 31 sekundách ukončila jejich čekání na gól, drama to neznamenalo. Za 71 sekund vrátil vedení o tři branky Hanákům svým druhým zásahem v utkání Káňa.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): „Hodnotí se to blbě, bojujeme sami se sebou. Nejsme schopni vstřelit branku, na ten tým to padá. Přesto to byl bojovný výkon z naší strany do poslední chvíle, nezabalili jsme to, za což klukům patří dík. Situace je pro nás složitá, dnes zase odstoupil z boje Kuba Herman, ztráty jsou velké, to se pak těžko bojuje. Představovali jsme si, že z tohoto dvojzápasu získáme nějaké body, ale... Musíme věřit v to, že se nám budou více odrážet puky a štěstí se k nám přikloní. Klukům není moc co vytknout, ale nedaří se nám. Není čas se tím zaobírat, v úterý přijede Plzeň, musíme zabojovat a věřit v lepší vstup do utkání. Plzeň doma klidně můžeme porazit, proč ne. Musíme přečkat to období smůly a věřit, že až budeme kompletní z větší části, budou i lepší výsledky.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Jsme spokojeni s třemi body a čtyřmi vstřelenými góly. Byl to zápas, po kterém musím hráče pochválit. Věděli jsme, že Zlín má v nohách včerejší těžké utkání. Neměli jsme takovou šťávu, ale museli jsme se s tím porvat. Před dvěma dny jsme urvali dva body v Plzni a věřili jsme, že nastartujeme nějakou bodovou sérii, což se povedlo. Zápas jsme odehráli opravdu velmi dobře a pokračovali jsme v tom výkonu z Plzně.“

SESTŘIH: Zlín - Olomouc 1:4. Třetí prohra Beranů v řadě, vítěznou branku si připsal Bambula

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:33. Okál Hosté: 24:41. J. Káňa, 25:01. Bambula, 45:49. J. Knotek, 48:44. J. Káňa Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Ferenc, Řezníček, Gazda, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Hamrlík – Karafiát, Herman, Köhler – Vopelka, Honejsek, Okál (A) – J. Ondráček, P. Sedláček, Poletín – Šlahař, Pšurný, Sebera. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar – Burian (C), J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Rozhodčí Hodek, Pilný – Kajínek, Hynek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Čtvrtý pád Komety za sebou! Lídr zvýšil náskok

Kometa se po jednozápasovém experimentu vrátila k dřívějšímu složení prvních dvou formací, nicméně v úvodu utkání hrály prim obrany obou celků, které umožnily jen sporadická zakončení s náznakem šance. Na straně domácích ji měl Klepiš a Plášek, u hostů zase Vrána a na konci třetiny Kundrátek, ale brankáři byli na svém místě.

Opatrnou hru s řadou osobních soubojů narušil nápor Slezanů v úvodu druhé třetiny a první branka duelu. Zpoza branky našel Ondřej Kovařčík volného Miloše Romana, který otevřel skóre. Třinec pak nevyužil jen psychickou výhodu, ale i svoji první přesilovku, kdy za 26 vteřin početní výhody mířil tvrdě přesně Hrňa.

Kometa odpověděla za 40 vteřin z hole Vincoura, který propasíroval puk mezi betony Štěpánka. Brno se tak vrátilo do hry, šanci na vyrovnání měl Mueller, ale podruhé za sebou skulinku mezi nohama třineckého gólmana nenašel.

Jenže Třinec v dalším průběhu dokázal svoji herní pohodu a sílu v přesilovkách. Pouhých pět vteřin mu stačilo k tomu, aby Vrána dal třetí gól při vyloučení Hájka.

Brňanům nešla ve třetím dějství upřít snaha o korekci výsledku, ale jejich optická převaha byla degradována minimem střel a nedůrazným zakončením. Nepomohla jim ani přesilovka v závěru, ani 46 vteřin trvající power play. Třinec zaslouženou výhru bez problémů uhájil.

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 1:3. Oceláři si upevnili vedení! Rozhodli ve druhé třetiny

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:27. Vincour Hosté: 21:57. Roman, 23:18. Hrňa, 32:18. P. Vrána Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – J. Zbořil (A), Pyrochta, Hájek, O. Němec (A), Gulaši, F. Král, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Kunc, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Axman Stadion DRFG arena