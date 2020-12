Plzeňský trenér Čihák: Měli jsme to hodně těžké. Sparta byla lepší

Co způsobilo, že úspěšná série se Spartou skončila?

„Ještě za stavu 3:2 jsme měli dobré pasáže, tam jsme se trošičku nadechovali, že bychom mohli se zápasem něco udělat. Přišla špatná rozehrávka, špatné rozhodnutí ve středním pásmu. Bylo to systémově špatně zahrané. Sparta z toho dala na 4:2 a to nás zlomilo. Ale Sparta byla lepší.“

Během pěti dnů vás čekají tři zápasy, tohle byl druhý z nich. Sparta líp bruslila, není to taky o fyzičce a širší soupisce soupeře?

„Kondice nerozhodla. Byly to naše chyby. Pokud takhle kvalitní tým jde do vedení o jeden, dva góly, tak ho to nakopne. Oni s tím umějí naložit a pro nás to pak bylo těžké.“

Jak se naopak projevuje křehkost Plzně, že má úzký kádr? Zranilo se pár zkušených hráčů, mladí odjeli na dvacítky. Je asi hodně znát, že chybí Tomáš Mertl…

„To je samozřejmě velká ztráta. Mertl a Musil jsou klíčoví hráči. Na druhou stranu jsou tam kluci, kteří v týmu už pár let působí. I na nich je řada, oni musí vylézt, rozhodovat zápasy, dávat góly. I když tentokrát jsme to měli hodně těžké. Nastoupili jsme proti opravdu silnému mančaftu, to musíme sportovně uznat.“

Chybí tedy hodně góly od dalších hráčů?

„Samozřejmě, že ano. Jsou tam kluci, kteří už je musí začít střílet. Pracujeme na tom, oni taky.“

Tedy jmenovitě: Luboš Rob ještě nedal gól, Jakub Pour jeden. Čím to, že na ně padla taková deska, může to být už i psychikou?

„Oni se snaží. Luboš měl na začátku sezony spoustu gólových šancí, jenže je neproměnil. Teď už se tím samozřejmě trošičku trápí, táhne se to s ním. Ale pořád se snaží na tom pracovat. Kuba Pour, co si vybavuju, pár příležitostí taky měl, nepadlo mu to tam, dal spoustu tyček. Ti kluci musí zůstat trpěliví a já věřím tomu, že když se potom trefí, pomůže jim to. A musí na to hlavně pak navázat.“

Přijde vám vhod reprezentační přestávka?

„To v tuhle chvíli neřeším. Pauza je normálně naplánovaná, čeká nás další kolo ve Zlíně. Tam se budeme snažit urvat body, potom se soutěž přeruší. Odpočineme si, potrénujeme a po přestávce se budeme snažit do toho dostat. A budeme hrát s tím, co máme.“

