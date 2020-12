Dědek o nabídce extralize: Miliarda plus. Střet zájmů? Chci pomoct hokeji

Vlastní už Dynamo Pardubice. Teď podnikatel Petr Dědek veřejně vyhlásil, že chce do soutěže s BPA. Jeho firma má zájem se ucházet o marketingová a televizní práva extraligy. Říká, že s ním dostane liga do konce sezony 2023/24 o 110,8 milionu korun víc. „Jsme v Česku, takže se bude za touhle nabídkou cokoliv hledat. Ale já chci pomoci hlavně hokeji,“ tvrdí. Stojí o smlouvu na 10 let. V rozhovoru pro iSport Premium mluvil i o pohledu na střet zájmů nebo hokeji v televizi.

Velkých akcí se rozhodně nebojí. Teď Petr Dědek vyhlásil další metu, český miliardář chce hospodařit s marketingovými a televizními právy pro extraligu. „Moje důvěryhodnost je podepřená fakty, za mnou je historie, do sportu jsem investoval už 500 milionů. To nelze zpochybňovat,“ říká. Hlásí, že jeho společnost dovede dát každému klubu na sezonu 2023/24 rovnou 15 milionů korun, což je o 5,7 milionu víc, než zatím slibuje BPA.

Proč vám dává smysl kromě vlastnictví Dynama Pardubice usilovat i o marketingová a reklamní práva celé extraligy?

„Se vstupem do Dynama jsme mapovali možnosti, jak naplnit rozpočet. Velká část marketingového potenciálu každého klubu je prodaná podle smlouvy BPA. Problém je, že jde o podmínky, které jsou naprosto netržní, nevýhodné a nekoncepční. Delší dobu jsme mapovali situaci a v lednu chtěli jít seriózně na APK (Asociace profesionálních klubů) jednat o dalších podmínkách. Těch důvodů k řešení je hodně, třeba svaz rozhodl, že do extraligy přistoupí patnáctý klub a není dořešené, kdo ho bude platit. BPA řekla, že si půjčí, vše zaplatí, ale chce prodloužit smlouvu o pět let, neřeklo se za jakých podmínek.“

Nejistota vám vadí nejvíc?

„Ještě víc to, že BPA nabídne klubům v téhle sezoně jeden milion navíc, ale chce smlouvu prodloužit automaticky o jeden rok do konce sezony 2023/24. K takovému návrhu došlo dva dny před hlasováním na APK, to je neseriózní a nekoncepční. Mým cílem je sjednotit extraligové kluby, aby APK posílilo svoji pozici a do hokeje šlo víc peněz. To je celý. Byl bych rád, abychom hokej posílili vůči fotbalu, sportu číslo jedna. Abychom byli lídry my. A bez peněz to nejde. Práci BPA hodnotím jako majitel Dynama špatně. Nejsme spokojeni s tím, co dostáváme.“

A co byste si představoval?

„Jako klub od nich dostáváme 9,3 milionu korun a teď slyšíme, že nám tu samou částku budou dávat další čtyři roky. To je naprosto nepřijatelné, špatné. S kluby je zacházeno jako s onucí. Zeptejte se na Kladně nebo v Českých Budějovicích, jak s nimi BPA jedná. Pokud nepodepíšete smlouvu, tak nebudete hrát extraligu. Takhle se s kluby jednat nemůže, vždyť ony dělají extraligu, ne BPA. A ostatní majitelé vám to potvrdí. Nepodepíšete smlouvu? Vyloučíme vás. Za naši společnost říkám, že máme zkušenosti s marketingem nejen v Česku, ale i ve světě. Doba někam pokročila, je potřeba přinést víc peněz. Nic jiného za tím nehledejte.“

A jste připraven čelit i námitkám, že jako majitel Dynama Pardubice i společnosti, která by teoreticky vlastnila marketingová práva na extraligu, jste ve střetu zájmů?

„Samozřejmě, tyhle otázky budou. Rovnou vám na to řeknu jednu zásadní věc, kdybych nebyl majitelem Dynama, takovou nabídku v životě nepodám. Kluby by tak nikdy víc peněz nedostaly. Bez toho, abych vlastnil Dynamo, bych nebyl schopen rozmotat síť