Majitel Pardubic Dědek udělal nabídku extralize: Dostanete o 110 milionů víc

Podnikatel Petr Dědek koupil Pardubice a má zálusk na ještě větší věc. Jeho firma Relmost se chce zapojit do soutěže o marketingová a televizní práva hokejové extraligy. Co to znamená? Plánuje nahradit dlouholeté partnerství s BPA. Nabízí, že od roku 2023 by každý extraligový klub dostal 15 milionů místo současných 9,3. Smlouvu chce na 10 let. Pokud kluby kývnou, než smlouva vejde v platnost, dostane každý milion korun teď, v příštím ročníku i v sezoně 2022/2023.

Společnost BPA Sport marketing je výhradním marketingovým partnerem extraligy už 26 let v řadě. Společnost Petra Dědka dnes extraligovým klubům nastínila konkurenční nabídku. Každý majitel dostal mail s nabídkou, že do hokeje mohou přitéct další peníze. Do teď se Dědkova pozornost upínala hlavně ke golfu, pořádala velké turnaje a je exkluzivním partnerem sérií European Tour a Challenge Tour v Česku a na Slovensku. Miliardář navíc vlastní společnost ATV CZ, která provozuje v Česku televizi Golf Channel.

V lednu se začal Dědek zajímat o koupi hokejových Pardubic, do kterých nejdřív investoval své peníze, aby pomohl k záchraně, v létě klub od města koupil. A evidentně má v hokeji další plány.

Se svojí společností RELMOST jdu do boje o marketingová práva hokejové extraligy. Dopis s touto informací jsem poslal klubům, představenstvu APK a řediteli @telhcz. Chci se svými silnými partnery dlouhodobě pomáhat extraligovému hokeji @czehockey. — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) December 14, 2020

Společnost BPA nastínila extralize teď nabídku, že by si přála prodloužit smlouvu do jara 2024, kluby za to obdrží v této sezoně milion korun, v dalších už údajně ne, suma se má vrátit na 9,3 milionu. Relmost přednesl konkurenční návrh: neprodlužujte smlouvu, nechte ji doběhnout v normálním režimu do konce sezony 2022/2023. Kluby pak od ní obdrží milion, který nabízí BPA, teď, za rok i v poslední sezoně stávajícího kontraktu s tím, že i kdyby se počet klubů zvýšil na 15 a 16, celková suma se nebude dělit, ale dále platí, že milion dostane každý.

Pokud by kluby kývly na prodloužení smlouvy s BPA, dostanou pak za sezonu 2023/2024 opět výměnou za reklamní plnění, které tvoří i prostor na ledě a dresech, které si společnost prodává sama, 9,3 milionu Kč. Společnost Petra Dědka je připravena nabídnout 15 milionů. On tak navrhuje, že by od této chvíle do konce sezony 2023/2024 přiteklo o 110,8 milionů víc než za stávajících podmínek.