Šéf Motoru o fanoušcích v hledišti: Žádná provokace. Chceme výklad

Vedení Českého hokeje zuří, napařilo Českým Budějovicím pokutu 100 tisíc za 150 lidí v ochozech. Motor tvrdí, že to byli partneři a že měl svaz podmínky lépe specifikovat. „Žádné nařízení jsme neporušili,“ trvá na svém generální manažer extraligového nováčka Stanislav Bednařík. V rozhovoru pro iSport Premium popisuje, proč klub v pátek pustil lidi do hlediště a v jakém režimu.

Hokejové kluby dostaly ze svazu zprávu, že mohou pustit do hlediště 300 lidí. Má to ovšem háček. Musí jít o dlouhodobé partnery, každý člověk musí splnit přísné hygienické limity včetně negativního testu na COVID. Jejich umístění? V oddělených vnitřních prostorech s kapacitou maximálně 10 osob. Motor si zprávu vyložil po svém, což v rozhovoru vysvětluje generální manažer Stanislav Bednařík. Svaz se ale zlobí. Dal klubu pokutu 100 tisíc, která může ještě vyrůst. Motor se odvolal, chce své počínání obhájit.

Trvá vaše přesvědčení, že jste žádný předpis neporušili?

„Samozřejmě, žádné nařízení, které je specifikované, nebo spíš nespecifikované od ministerstva zdravotnictví, jsme neporušili. Nařízení je velmi nejasné a my si ho prostě vyložili takhle. Jestli k němu měl existovat nějaký jiný výklad, je pak na místě, aby nám ho k němu svaz dal. Pokud si představuje, že oddělené vnitřní prostory jsou VIP salonky, mohlo tam být napsáno, že můžeme lidi pustit pouze sem, a ne do oddělených vnitřních prostorů. Pak bychom si řekli, že se nás to netýká, protože Budvar Arena žádné VIP salonky nemá. My si nařízení vyložili tak, aby bylo pro nás co nejlepší. Po dohodě s místní hygienickou stanicí jsme se proto rozhodli utkání organizovat v tomto formátu.“

Jste tedy optimistou, že při odvolání vám pokuta 100 tisíc zmizí?

„Optimista jsem.“

Může se stát, že pokuta při odvolání vyroste až na půl milionu.

„Ano, to je pravda.“

Přemýšlíte hodně o tom, co bude dál?

„Odpor jsme podali, takže už přemýšlet moc nemůžeme, jen ho budeme muset co nejlépe odůvodnit. (usměje se) Základní je, že zadání, které jsme obdrželi, bylo velmi nejasné. A my udělali nějaký výklad při nejlepším vědomí a svědomí, který v konečném důsledku pomohl hokeji.