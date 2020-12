Přestřelku v Litvínově rozhodl objev Král. Dozadu to bylo horší, přiznal

Už předtím dal ze hry gól a na další dva nahrál. Z posledních dvou utkání vyšel 21letý bek s bilancí 4+2. „Byl to jeden z mých lepších zápasů. Podle bodů dobré, z defenzivní stránky to tak pozitivně brát nemůžu. Dozadu to bylo horší. Ale jsem spokojený a hlavně jsme rádi, že jsme uhráli aspoň dva body,“ poznamenal.

Do Komety se vrátil už jako naděje Toronta, které ho před dvěma lety draftovalo. Na rozdíl od jiných krajánků jako Libor Hájek nebo Jakub Zbořil ho klub NHL nepovolal zpátky do zbraně, v Brně může pokračovat. Někdejší juniorský reprezentant a účastník dvou šampionátů dvacítek dostal velký prostor, chodil na první přesilovku a vůbec byl hodně vidět.

„Vede si výborně. Známe ho odmala, vyrůstal u nás. Pak šel do Kanady, kde se mu dařilo. Pro nás není žádná neznámá, víme, co dokáže,“ řekl o Královi brněnský asistent Jiří Horáček.

Tenhle mač v Litvínově mohl skončit klidně 10:10. Kdyby do hlediště mohli diváci, byli by nadšení. Trenéři museli šílet, jak jsou okna otevřena dokořán. Krásné góly, zároveň plno chyb. Verva naposledy nasypala soupeři doma šest branek, když se na konci základní části minulého ročníku zachránila v duelu s Kladnem. V této sezoně jich moc nedávala, ale ani neinkasovala. V pondělí to postavil na hlavu.

„Těžko říct, proč to byla taková divočina. Brno takový hokej hraje, docela to otevírali, my měli prostor něco udělat,“ vracel se litvínovský útočník František Lukeš, který vyšel z utkání s bilancí 1+2. Stejně jako v předchozích sedmnácti zápasech. „Je jedno, kdo dá gól, spíš beru vítězství. Hráli jsme celou dobu na jednu, dvě branky, jsem rád, že to tam napadalo. Sami jsme gólů nastříleli dost, ale tři jim darovali. Mohli jsme vyhrát krásně 6:3, bod je málo,“ dodal.

SESTŘIH: Litvínov - Kometa Brno 6:7sn. Nevídaná přestřelka skončila až v nájezdech pro hosty

Zmatená 50. minuta, Zaťovič byl po sedmé "trefě" vyloučen

Denis Godla už vychytal tři nuly, trůnil si na třetí pozici v úspěšných zákrocích i brankovém průměru. Jenže na všechno mohl zapomenout. Očistec prožíval stejně tak Lukáš Klimeš na opačné straně. „Ani na moment nás nenapadlo vytáhnout gólmana,“ pravil přesto brněnský asistent Horáček. Na litvínovské střídačce při absenci Davida Honzíka čekal junior Šimon Zajíček.

V 50. minutě hosté dostali puk posedmé do branky Litvínova, Martin Zaťovič však po kontaktu na brankovišti vyvedl Godlu z rovnováhy. Jeden z hlavních okamžitě rozpažil a brněnského kapitána vyloučil, střídačka hostů však využila trenérské výzvy. Arbitr ukázal na středový kruh, přesto na ukazateli dál svítilo skóre 6:6 a Zaťovičův trest platil.

„Byl pískaný současně faul na brankáře, bylo na hraně. Zkusili jsme to, mohli jsme jen získat: uznali by nám gól a zrušili vyloučení.“ Rozhodčí po prověření situace ukázal na středový kruh, jenže na ukazateli dál svítilo skóre 6:6 a trest platil taky. „Každý může udělat chybu, pak se nám omlouval, že měl ukázat naopak,“ líčil Horáček.

Zápas dospěl do prodloužení a v něm se vyznamenával brněnský Lukáš Klimeš. Několikrát čelil ohni střel a dorážek, v rozstřelu na něj z celkem čtyř litvínovských nájezdníků vyzrál jen Patrik Zdráhal. Z hostujících hráčů byli všichni tři stoprocentní, rozhodující pokus proměnil krásným věšákem do bekhendu Král.

Litvínov s Brnem čeká úterní repete, tentokrát půjde o duel 28.kola. „Dáme se do kupy, je dobré, že nikam nemusíme cestovat. Jen přespíme, odehrajeme zápas a jede se domů,“ pochvaloval si Král. I celá tahle sezona je bláznivá. „Bude to ale jiný zápas,“ předeslal útočník Lukeš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:43. Balinskis, 12:35. Fronk, 16:31. V. Hübl, 23:54. P. Zdráhal, 30:54. Irving, 42:06. F. Lukeš Hosté: 11:10. F. Král, 11:50. Zaťovič, 15:46. Kusko, 24:34. Valský, 26:58. L. Horký, 43:29. Mueller, . F. Král Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich (A), Demel, D. Kolář – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Fronk – Helt, Jícha, Zygmunt. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Pyrochta (A), Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Bartejs – Plášek ml., P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Valský, Brabenec, L. Horký – Kusko, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Pešina, Šír – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

